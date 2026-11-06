Certina renueva su colección DS Action con cuatro modelos inspirados en el pádel

viernes 6 de noviembre de 2026 , 09:15h

La firma suiza amplía su colección con cuatro modelos que combinan resistencia, precisión y diseño deportivo, inspirados en la velocidad y la intensidad de la pista de pádel.

Certina amplía su colección DS Action con cuatro nuevas referencias que trasladan al universo de la relojería la energía y el dinamismo del pádel. La propuesta incluye dos modelos DS Action Diver de 38 milímetros y dos versiones DS Action Chrono, en los que la resistencia y la precisión características de la firma suiza se combinan con una estética marcada por los contrastes cromáticos.

El color adquiere un protagonismo especial en esta nueva línea. Sobre esferas y cajas de tonalidad negra, los detalles en naranja, verde azulado y azul aportan personalidad y evocan la intensidad de un deporte en el que la rapidez de reacción, la estrategia y la precisión resultan determinantes.

La relación de Certina con el pádel se remonta a 2021, cuando la marca se convirtió en una de las primeras firmas relojeras en apostar activamente por esta disciplina. Desde entonces, deporte y relojería comparten valores como la determinación, la fiabilidad y la búsqueda del máximo rendimiento.

Diseño deportivo y resistencia para cualquier desafío

Los nuevos DS Action Diver de 38 mm presentan una caja de acero inoxidable con revestimiento PVD negro y bisel giratorio de cerámica mate. Las dos versiones incorporan detalles en naranja o verde, presentes tanto en el segundero como en las graduaciones del bisel. Cada combinación puede elegirse con brazalete de acero inoxidable con revestimiento DLC negro o con una correa de silicona a juego, que refuerza su carácter deportivo.

En su interior incorporan el movimiento automático Powermatic 80, que proporciona una reserva de marcha de hasta 80 horas. Además, cuentan con la certificación ISO 6425:2018, que acredita el cumplimiento de los requisitos internacionales para los relojes de buceo.

Por su parte, los dos DS Action Chrono apuestan por una estética completamente negra, realzada con detalles en naranja o azul. Su caja de acero inoxidable con revestimiento PVD negro, el bisel de aluminio y las correas de silicona o HNBR completan una imagen concebida para transmitir dinamismo. Estos modelos incorporan la tecnología Precidrive™, que combina la precisión del cuarzo con la robustez necesaria para acompañar un estilo de vida activo.

Las cuatro referencias comparten una hermeticidad de 30 bar (300 metros), elementos luminiscentes Super-LumiNova® para facilitar la lectura en condiciones de poca luz y el sistema DS Concept Extreme Shock Resistance. Esta tecnología incorpora una esfera reforzada, un movimiento firmemente fijado y un cristal de zafiro reforzado para ofrecer una protección adicional frente a golpes, vibraciones e impactos.

Más de seis décadas de innovación y protección

La colección DS Action representa la evolución de más de 60 años de experiencia de Certina en su reconocido sistema de doble seguridad DS. Una filosofía que busca ofrecer relojes resistentes y fiables, preparados tanto para las actividades deportivas como para el uso cotidiano.

La vinculación de la firma con el deporte forma parte de su trayectoria desde hace décadas. A lo largo de su historia ha estado presente en disciplinas como el automovilismo, las pruebas de resistencia y el esquí de fondo, y más recientemente ha encontrado en el pádel un escenario en el que proyectar sus valores de precisión, estrategia y rendimiento.

Fundada en 1888, Certina continúa desarrollando relojes Swiss Made que combinan tradición relojera, innovación técnica y resistencia. Las nuevas versiones DS Action trasladan ese legado a una colección que encuentra en el deporte su principal fuente de inspiración.