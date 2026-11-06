Helly Hansen reinventa el plumífero de invierno con una chaqueta que se transforma

Con plumón de 600 fill power de origen certificado y un innovador diseño con capucha y mangas desmontables, esta chaqueta se transforma en chaleco y combina funcionalidad, calidez y estilo para la estación de esquí, el après-ski y la ciudad.

La versatilidad se convierte en una de las grandes aliadas del vestuario invernal. Helly Hansen presenta Women’s Winter Bliss Modular Down Jacket, un plumífero femenino que apuesta por un diseño modular capaz de adaptarse a diferentes situaciones y estilos. Su propuesta permite disfrutar de cuatro configuraciones distintas en una sola prenda, desde una chaqueta completa para los días más fríos hasta un chaleco ligero para momentos de après-ski o escapadas urbanas.

Pensada para ofrecer calidez sin renunciar a la ligereza, la nueva Winter Bliss incorpora un sistema que permite desmontar tanto la capucha como las mangas. Esta característica amplía sus posibilidades de uso y facilita la transición entre la estación de esquí, los paseos al aire libre y los planes en la ciudad, convirtiéndola en una opción especialmente práctica para los meses de invierno.

El aislamiento térmico corre a cargo de un relleno de plumón natural Allied Feather & Down® de 600 fill power, compuesto por un 80 % de plumón de pato y un 20 % de pluma. Su origen está respaldado por la certificación Responsible Down Standard (RDS), verificada por IDFL (TE-99972454), que garantiza el cumplimiento de los criterios establecidos para el abastecimiento responsable del plumón.

La capa exterior incorpora un tratamiento hidrófugo duradero sin PFC, diseñado para afrontar las condiciones de los días fríos y secos. A ello se suma un patronaje que combina funcionalidad y atención al detalle, con cremalleras laterales que permiten ajustar la silueta y un cinturón extraíble que realza la cintura.

Con esta propuesta, Helly Hansen traslada su experiencia en prendas técnicas de invierno a un diseño femenino que apuesta por la adaptabilidad. Una chaqueta que multiplica sus posibilidades de uso y que encuentra en la combinación de rendimiento, confort y estilo su principal argumento para acompañar los distintos planes de la temporada.