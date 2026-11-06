El Pirineo francés estrena la quinta temporada de «Me las Piri» para descubrir el Esquí Gran Reserva

viernes 6 de noviembre de 2026 , 10:00h

El podcast de viajes, que se sitúa en el Top 16 de España, estrenará el 10 de noviembre siete nuevos episodios en formato vídeo para descubrir las 38 estaciones de nieve del Pirineo francés y sus experiencias más singulares.

El Pirineo francés vuelve a ponerse en modo explorador. El próximo 10 de noviembre, el podcast «Me las Piri» estrenará su quinta temporada con una nueva propuesta para descubrir el territorio a través del concepto «Esquí Gran Reserva», una forma de entender la nieve que va más allá de las pistas y que invita a disfrutar de la naturaleza, la gastronomía, el bienestar y la autenticidad de los Pirineos.

El espacio, que actualmente ocupa el puesto 16 entre los podcasts de viajes más escuchados en España, afronta esta nueva etapa con el objetivo de superar las más de 300.000 escuchas acumuladas durante sus dos temporadas anteriores. Una trayectoria que consolida al programa como una de las propuestas de referencia para acercarse al universo de los viajes y las experiencias en la montaña.

Desde el 10 de noviembre y hasta finales de marzo, «Me las Piri» publicará un nuevo episodio cada quince días. La temporada estará integrada por siete capítulos en formato vídeo, con una duración de entre 25 y 28 minutos, concebidos para mostrar las claves de una experiencia invernal que reúne 38 estaciones de nieve distribuidas en los cinco departamentos del Pirineo francés.

Mucho más que esquí: naturaleza, gastronomía y bienestar

La nueva temporada invita a descubrir un Pirineo que se extiende mucho más allá de las pistas. A través de sus episodios, el podcast recorrerá algunos de los paisajes más singulares del territorio, desde sus reservas naturales hasta la reserva internacional del cielo estrellado, un escenario privilegiado para contemplar el firmamento lejos de la contaminación lumínica.

La propuesta también pone el foco en experiencias que convierten una escapada a la montaña en un viaje lleno de contrastes. Dormir a 2.620 metros de altitud bajo la Vía Láctea, terminar una jornada de nieve en aguas termales que brotan a 70 °C o descubrir quesos afinados por los propios pastores locales son algunas de las vivencias que permiten acercarse a la esencia del «Esquí Gran Reserva».

Una filosofía que apuesta por disfrutar de la montaña sin prisas, descubrir sus tradiciones y conectar con el entorno. El Pirineo francés reúne 16 centros termales y más de 1.000 actividades relacionadas con la nieve, en un territorio que se extiende entre el Atlántico y el Mediterráneo y que ofrece múltiples posibilidades para quienes buscan una experiencia invernal diferente.

Jordi Marqués y Elena Moro, al frente de la nueva temporada

Creado y conducido por Jordi Marqués, «Me las Piri» cuenta desde su tercera temporada con la participación de Elena Moro, directora de la revista Oxígeno, como copresentadora. Ambos acercan al público los destinos, las experiencias y las historias que convierten al Pirineo francés en un territorio especialmente atractivo para los amantes de la montaña y los viajes.

El podcast podrá escucharse y verse a través de las principales plataformas de difusión, entre ellas Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox, YouTube, Deezer e iHeartRadio.

Los episodios y toda la información sobre la nueva temporada estarán también disponibles en la web pirineofrances.com y en los perfiles de los Pirineos franceses en España en Facebook e Instagram (@les_pyrenees_es).