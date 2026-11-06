El Maspalomas Costa Canarias Soul Festival 2027 se celebrará del 16 al 18 de julio

viernes 6 de noviembre de 2026 , 10:30h

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, ha anunciado oficialmente en la prestigiosa feria de turismo World Travel Market de Londres las fechas de celebración de la undécima edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival .

El evento musical internacional que la Concejalía de Cultura viene organizando anualmente sobre la arena de la Playa de San Agustín se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de julio de 2027, dirigido y producido nuevamente por DD&Company Producciones.

Declarado de interés turístico local, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival se ha incorporado a la programación cultural del municipio de San Bartolomé de Tirajana como un evento de gran proyección y seguimiento, consolidándose como uno de los festivales más relevantes del continente europeo en su género.

Además de anunciar sus fechas, el alcalde Marco Aurelio Pérez también presentó el cartel con el que se difundirá la XI edición del Festival, obra del artista grancanario Noboru Takahashi.

“Cuando decidimos ponerlo en marcha hace ya once años apreciamos el enorme potencial que este festival reúne como evento lúdico para la promoción turística y cultural de Maspalomas. Por eso lo damos a conocer anualmente en las ferias turísticas de Londres y Madrid, para que pueda ser agendado con antelación por las agencias y touroperadores. Es un festival acogedor, destinado a todos los públicos, que incluye a las mejores voces del soul del panorama nacional e internacional, y además se celebra en un enclave costero de enorme atractivo y con un encanto muy especial”, afirma Marco Aurelio Pérez.

El director del Festival, Sergio Miró, ha agradecido el compromiso y el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y del Cabildo de Gran Canaria, “que mantienen su confianza en el proyecto del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que aporta valor a la zona de San Agustín como reclamo turístico”.

La organización del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ya trabaja en la elaboración del programa de conciertos, gestión que realiza en estrecha colaboración con la dirección del Porretta Soul Festival, evento que se viene celebrando desde más de tres décadas en la localidad italiana de Bolonia.