Cómo preparar tus expedientes académicos españoles para solicitar plaza en universidades de EE. UU.

viernes 6 de noviembre de 2026 , 11:15h

Si vas a solicitar plaza en una universidad de Estados Unidos, tendrás que presentar documentos que acrediten tu identidad y tu formación académica, además de completar un formulario de solicitud. Si has cursado tus estudios en España o en otro país, es posible que los documentos deban presentarse en un formato específico y traducidos al inglés.

Preparar tus documentos conforme a los requisitos de la institución ayuda al personal de admisiones a comprender tus cualificaciones y tu trayectoria académica. También reduce los retrasos causados por información o documentos faltantes o que no cumplen con los requisitos de la universidad.

Esta guía explica qué expedientes puedes tener que traducir, cómo prepararlos y qué debes comprobar antes de enviar tu solicitud.

¿Qué expedientes académicos pueden necesitar traducción al inglés?

Los documentos que no están en inglés pueden requerir traducción al solicitar plaza en una universidad de EE. EE. UU.

Entre los documentos académicos que suelen requerir traducción se incluyen:

Expedientes académicos o certificados de notas: muestran las asignaturas que cursaste, las calificaciones obtenidas, los créditos cursados y otros detalles de tu rendimiento académico.

Títulos y certificados de titulación: confirman que completaste un proceso de titulación, como el título de educación secundaria, un grado o un máster.

Resultados de exámenes de secundaria: pueden incluir certificados de exámenes nacionales, certificados de finalización de estudios y otros documentos que se utilizan para evaluar si cumples los requisitos de acceso a estudios de grado.

Expedientes de posgrado: quienes solicitan estudios de posgrado pueden necesitar los expedientes y títulos de todas las universidades o centros de educación superior en los que hayan estudiado.

Documentos académicos complementarios: según la institución, puedes necesitar proporcionar explicaciones del sistema de calificación, descripciones de asignaturas u otros documentos que ayuden al personal de admisiones a interpretar tus cualificaciones.

Por ejemplo, un solicitante cuya universidad emite los documentos en español u otro idioma puede necesitar una traducción al inglés junto con los originales.

Consulta los requisitos de la universidad sobre expedientes académicos y traducciones

Antes de pagar una traducción, confirma exactamente qué espera la universidad. Los requisitos de traducción pueden variar entre instituciones, e incluso entre las admisiones de grado y de posgrado de una misma universidad. Confirma qué documentos exige la universidad, en qué formato y cuándo necesitas la traducción.

En cuanto a los expedientes académicos universitarios, deberías:

Comprobar si necesitas los documentos de tu centro de educación secundaria

Comprobar si la universidad exige expedientes finales, prueba de graduación o documentos adicionales

Si las instrucciones no están claras, ponte en contacto con la oficina de admisiones antes de empezar el proceso de solicitud.

Comprueba si los documentos en el idioma original deben acompañar a las traducciones

Algunas universidades exigen tanto el documento académico en el idioma original como una traducción al inglés por separado. Otras pueden establecer procedimientos de envío concretos o aceptar documentos bilingües.

Por ejemplo, la Universidad del Sur de California (USC) exige a los solicitantes de posgrado con expedientes académicos internacionales que presenten una traducción al inglés independiente y literal que incluya toda la información del original. La USC también indica que las traducciones pueden ser emitidas directamente por el propio centro o por un traductor profesional certificado.

Verifica si se requiere una certificación adicional o una evaluación de credenciales

Una traducción y una evaluación de credenciales académicas cumplen funciones distintas.

Una traducción transmite el contenido de un documento en otro idioma. Una evaluación de credenciales valora una titulación en relación con el sistema educativo de otro país.

Por ejemplo, traducir al inglés un título de grado redactado en francés no determina, por sí solo, cómo se compara esa titulación con un bachelor's degree estadounidense. Esa valoración la hace la universidad conforme a sus políticas de admisión, o bien puede exigir un proceso de evaluación independiente a través de WES o ECE.

Cómo preparar expedientes académicos que no están en inglés para solicitar plaza en universidades de EE. UU.

Una vez que conozcas los requisitos, sigue estos pasos para preparar tus documentos.

Reúne copias oficiales de todos los expedientes académicos necesarios

Solicita tus expedientes académicos al centro educativo, la universidad, el organismo examinador o la secretaría académica correspondiente. Comprueba que estén completos y que incluyan la información que necesita la institución de destino. Según el documento, esto puede incluir tu nombre, el centro, la titulación, las asignaturas, las calificaciones, los créditos, las fechas y si has finalizado los estudios.

Algunas universidades exigen que los documentos los emita directamente la institución que otorgó la titulación. Otras permiten que los propios solicitantes suban copias oficiales.

Prepara copias claras y completas para la traducción

Antes de enviar tus documentos a un traductor, asegúrate de que todas las páginas sean legibles. Utiliza escaneos o fotografías nítidas que muestren el documento completo, incluidos los sellos, firmas, timbres, notas a pie de página y la información impresa en el reverso que sean relevantes. Evita recortar los bordes o enviar imágenes con el texto borroso. No modifiques los documentos originales. No cambies las notas, no elimines anotaciones ni alteres el formato para que el documento parezca más adecuado.

Una sencilla comprobación previa puede evitar retrasos innecesarios. Si un expediente tiene tres páginas y solo envías las dos primeras, el traductor no podrá hacer una traducción completa. Es posible que entonces tengas que encargar una traducción adicional y volver a revisar el documento final.

Elige un traductor profesional que pueda aportar la certificación necesaria

Los expedientes académicos contienen información que debe traducirse con precisión. Los nombres de las asignaturas, la terminología de calificación, las denominaciones de las titulaciones y los datos de la institución pueden no quedar claros con una conversión literal palabra por palabra. Un traductor profesional puede ayudarte a conservar estos detalles y a obtener una versión completa del documento en inglés.

Antes de hacer el encargo, confirma que el proveedor trabaja con tu combinación de idiomas y con documentos académicos. Confirma también que puede aportar la certificación que exige la institución de destino. Comprueba siempre si necesitas una traducción jurada, una apostilla o una legalización notarial. Cada una tiene requisitos de certificación distintos y puede requerir una oficina concreta.

Asegúrate de que la traducción incluya todos los detalles relevantes

Una traducción académica adecuada debe transmitir la información del documento original, no solo su sentido general.

Comprueba que la traducción recoja:

El nombre del estudiante y el de la institución emisora.

Las denominaciones de las titulaciones y las fechas de concesión.

Los nombres de las asignaturas, las materias, las calificaciones y los créditos.

Las escalas de calificación y las notas explicativas.

Los números de referencia del documento, los sellos y las anotaciones relevantes.

Las firmas, timbres u otras marcas cuando sea necesario transmitir su significado.

Por ejemplo, no sustituyas automáticamente la denominación de una titulación por el nombre de un título estadounidense solo porque parezcan similares. Una traducción fiel conserva el significado de la titulación original sin afirmar una equivalencia que no está respaldada.

Organiza el envío a través del canal correcto

Las universidades pueden exigir que los solicitantes suban los expedientes académicos a un portal de solicitud, que la institución emisora los envíe directamente o que se utilice un servicio designado para expedientes electrónicos. Algunas también indican cuándo deben enviarse los documentos. Guarda copias de los documentos originales, de las traducciones y de las confirmaciones de envío. Si el portal de solicitud indica que falta un documento, podrás identificar qué enviaste y hacer seguimiento con la oficina correspondiente.

Errores comunes al traducir expedientes académicos

Los pequeños errores pueden retrasar tu solicitud y añadir trabajo en un periodo de solicitudes que, ya de por sí, es intenso. Ten cuidado con estos errores habituales.

Enviar la traducción sin el documento original

Si una universidad exige el documento en el idioma original y su traducción al inglés, enviar solo la traducción deja la solicitud incompleta. Revisa las instrucciones de envío y prepara juntas la versión original y la traducida.

Traducir solo el título

Un título puede confirmar que obtuviste una titulación, pero normalmente no incluye la información detallada sobre asignaturas y calificaciones que contiene un expediente académico. Comprueba si necesitas traducir por separado los expedientes, los certificados y otros documentos académicos complementarios.

Utilizar una traducción que no es adecuada

Una traducción puede ser legible y, aun así, no cumplir con los requisitos de certificación, integridad o presentación de la institución de destino. Confirma el nivel de traducción exigido antes de hacer el encargo y verifica que el proveedor pueda cumplirlo.

Omitir calificaciones, sellos o notas a pie de página

Si falta una explicación de las calificaciones o se omite una página, a la oficina de admisiones le puede resultar más difícil interpretar correctamente un expediente. Envía copias completas al traductor y revisa todas las páginas de la traducción final.

Esperar hasta la fecha límite de solicitud

Dejar la traducción para el último momento puede dificultar la resolución de documentos que faltan, la corrección de errores o la obtención de expedientes directamente del centro educativo. Revisa los requisitos con antelación, solicita los documentos oficiales con tiempo y reserva margen para la traducción, la revisión y el envío.

Lista de comprobación final antes de enviar tus expedientes académicos

Utiliza esta lista antes de finalizar tu solicitud universitaria.

He comprobado los requisitos actuales sobre expedientes académicos de mi universidad y programa concretos.

He reunido todos los expedientes oficiales, títulos y documentos complementarios necesarios.

Mis documentos en el idioma original están completos y son legibles.

He obtenido traducciones completas al inglés donde se exigen.

Las traducciones cumplen los requisitos de certificación de la universidad.

Los nombres, fechas, calificaciones, créditos y denominaciones de las titulaciones coinciden con los originales.

He incluido los sellos, notas a pie de página y explicaciones de calificación relevantes.

Sé si la universidad exige que yo envíe los documentos o si mi institución anterior los envía directamente.

He comprobado si la universidad exige una evaluación de credenciales o documentación adicional.

He reservado tiempo suficiente para correcciones y para la entrega de documentos.

Prepara tus expedientes académicos antes de la fecha límite

Preparar expedientes académicos que no están en inglés para solicitar plaza en universidades de EE. UU. requiere algo más que traducir un expediente o un título. Tienes que identificar los documentos necesarios, obtener expedientes completos, encargar traducciones precisas y seguir las instrucciones de envío de la universidad.

Empieza por consultar las indicaciones de admisión de cada institución a la que vayas a presentar tu solicitud. Después, revisa tus documentos uno a uno y asegúrate de que los originales y las traducciones coincidan y cumplan los requisitos indicados.

Dar estos pasos con antelación te deja más tiempo para corregir errores y resolver documentos que falten antes de la fecha límite. Y, sobre todo, ayuda a garantizar que el personal de admisiones pueda revisar tu trayectoria académica con la información y los documentos que ha solicitado.