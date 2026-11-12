Dos pañuelos, un bastón y la primera edición de El manuscrito carmesí

jueves 12 de noviembre de 2026 , 08:30h

Legado en homenaje a Antonio Gala en la Caja de las Letras

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido un legado en homenaje al escritor Antonio Gala (Brazatortas, 1930 – Córdoba, 2023), que ha incluido dos pañuelos de cuello y un bastón que usó el autor, además de la primera edición de El manuscrito carmesí, novela con la que consiguió el Premio Planeta en 1990.

En el acto han participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la catedrática Françoise Dubosquet; y el presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno Crespo.

Además, han sido testigos de honor la directora de relaciones editoriales del grupo Planeta, Ana Gavín; el patrono de la Fundación Antonio Gala Luis Cárdenas y el director de la fundación y sobrino del homenajeado, José María Gala.

La caja n.º 1445 ha acogido este legado procedente de la fundación del escritor homenajeado, con sus dos pañuelos de cuello hechos por el diseñador Elio Berhanyer y Loewe, «que llevaba en muchas ocasiones porque le gustaba ir elegante», según ha explicado Francisco Moreno.

También se ha introducido una figurita de San Antonio de Padua, porque a Gala «le encantaba coleccionar pequeñas figuras, en especial de ídolos de barro mexicanos, y en este caso San Antonio era su patrón». Esto se ha completado con uno de sus bastones de bambú, que «pesaba poco y usaba en los momentos de más cansancio».

Primeras ediciones y poema manuscrito

En cuanto a su obra, se ha depositado en la caja un poema manuscrito incluido en su poemario Sonetos de la Zubia y que está dedicado a la dama de Otoño (su amiga íntima, la condesa de Zumaya). También varias primeras ediciones, entre ellas la de El manuscrito carmesí, novela histórica que le sirvió para obtener el Premio Planeta.

Asimismo, se ha entregado una primera edición de su poemario Enemigo íntimo, del año 1960, y otro de la obra de teatro Los verdes campos del Edén, galardonada con el Premio Calderón de la Barca. A esto se añade la copia del discurso de inauguración de la Fundación Antonio Gala que pronunció en el año 2002.

El presidente de la fundación, Francisco Moreno, ha leído algunos fragmentos de ese discurso, en el que Gala hablaba del «acto de la creación, que no es comparable a nada». «Recuperar esa anhelante fiebre y euforia es lo único que puede compensar el haber padecido sus ausencias», afirmaba el escritor entonces.

El legado se ha completado con un disco en el que se recitan algunos de sus poemas con su propia voz y una fotografía de Ricardo Martin en la que retrata al autor de La pasión turca con sus cuatro perros, todos ellos enterrados a su muerte en una tumba de la finca La Baltasara, en Alhaurín el Grande (Málaga).

Sensibilidad e ironía

Para el director del Cervantes, Luis García Montero, este homenaje sirve de recuerdo a «una de las voces más singulares y queridas» de la literatura española contemporánea. «Supo combinar profundidad de pensamiento con un lenguaje cercano, lleno de sensibilidad, ironía y belleza», ha apuntado.

García Montero también ha destacado la «relación muy especial» que Gala supo mantener con varias generaciones de lectores. «También su generosidad y compromiso con los nuevos creadores, de la que su fundación constituye una de las expresiones más hermosas: él entendía que la cultura no consiste en conservar únicamente lo recibido, sino abrir camino a quienes tienen que continuar construyéndola», ha destacado.

Por su parte, la catedrática Françoise Dubosquet ha celebrado el legado a un escritor que «manejó las palabras con pericia». «Y en cada una de sus obras hablaba de la libertad y esperanza, que ahora se necesitan más que nunca. Nos deja un magnífico legado que hay que reivindicar por valor literario ético e histórico, porque se reflejan los últimos 70 años de España», ha afirmado.

Dramaturgo, poeta y novelista

A la conclusión de este acto, se ha celebrado una mesa redonda con la participación de Ben Clark, poeta y patrono de la Fundación Antonio Gala; María Zaragoza, escritora; y Luis Cárdenas, secretario de Antonio Gala y patrono de la fundación. Ha moderado el coloquio Pedro J. Plaza, escritor e investigador de la poesía de Antonio Gala.

Antonio Gala fue un dramaturgo, novelista, poeta y ensayista que, ya con su primera novela, El manuscrito carmesí (1990), ganó el Premio Planeta. A ésta le siguieron otros títulos destacados como La pasión turca (1994), Más allá del jardín (1995) o La regla de tres (1996).

Además del Premio Adonais, del Planeta y del Calderón de la Barca recibió, entre otros, galardones como el Premio Ciudad de Barcelona 1965; el Premio Foro Teatral 1971; el Premio Nacional de Literatura, el Premio del Espectador o el Premio de la Crítica de 1972.