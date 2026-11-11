Siete destinos europeos para descubrir la magia de la Navidad con Vueling

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 09:45h

De Rovaniemi, en la Laponia finlandesa, a los mercados tradicionales de Estrasburgo, Viena o Praga, la aerolínea propone siete escapadas desde Barcelona para disfrutar de las luces, los sabores y las tradiciones navideñas de Europa.

Noviembre marca el comienzo de una de las épocas más especiales del año para viajar. Los mercados navideños empiezan a llenar las plazas de casetas de madera, las calles se iluminan y los aromas de la gastronomía tradicional anuncian la llegada de las fiestas. Cada ciudad europea vive la Navidad a su manera, con celebraciones, recetas y costumbres que convierten estas semanas en una buena oportunidad para descubrir nuevos destinos.

Para quienes buscan una escapada diferente antes de finalizar el año, Vueling propone siete destinos desde Barcelona en los que sumergirse en el ambiente navideño europeo. Desde la posibilidad de conocer a Papá Noel en Laponia hasta recorrer mercados centenarios, disfrutar de parques iluminados o descubrir tradiciones locales, estas ciudades ofrecen experiencias para todos los gustos y edades.

Rovaniemi: la magia de la Navidad en Laponia

En el norte de Finlandia, dentro del círculo polar ártico, Rovaniemi es uno de esos destinos donde la Navidad parece cobrar vida. Su principal atractivo es Santa Claus Village, el pueblo oficial de Papá Noel, donde es posible conocerlo, visitar su oficina y enviar postales desde su oficina postal oficial.

Pero la experiencia va mucho más allá de la Navidad. Los paisajes nevados de Laponia ofrecen el escenario perfecto para disfrutar de actividades propias del invierno ártico, como paseos en trineo tirado por renos, excursiones en moto de nieve o salidas para contemplar las auroras boreales.

Conexión Vueling: Barcelona-Rovaniemi, con dos vuelos semanales, los miércoles y domingos, entre el 2 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027.

Estrasburgo y Basilea: dos ciudades con ambiente de cuento

Considerada una de las capitales europeas de la Navidad, Estrasburgo transforma su centro histórico en un gran escenario festivo. Su tradicional mercado, que abrirá del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2026, se distribuye por diferentes plazas y calles de la ciudad. Uno de sus grandes protagonistas es el árbol de Navidad de la plaza Kléber, convertido en uno de los símbolos de estas celebraciones.

Al otro lado de la frontera francesa, Basilea propone una Navidad marcada por la artesanía y las tradiciones suizas. Sus mercados, situados en Barfüsserplatz y Münsterplatz, abrirán el 26 de noviembre y reunirán puestos de decoración, regalos y productos locales. Entre las especialidades gastronómicas destaca el Basler Läckerli, un dulce tradicional elaborado con miel y especias. Para las familias, el Märliwald o bosque de cuentos ofrece talleres y actividades creativas dirigidas a los más pequeños.

Conexión Vueling: Barcelona-Estrasburgo y Barcelona-Basilea, con hasta cinco vuelos semanales a cada destino.

Copenhague, Viena y Praga: planes navideños para disfrutar en familia

En Copenhague, los históricos Jardines Tivoli se convierten en uno de los grandes escenarios de la Navidad. Su temporada navideña comenzará el 13 de noviembre de 2026, con una decoración de luces, puestos tradicionales y propuestas para los más pequeños, como el tren de los elfos y el carrusel del bosque. La visita también permite descubrir algunos dulces típicos daneses, como los æbleskiver, pequeñas bolas de masa que se sirven acompañadas de azúcar y mermelada.

Viena es otro de los destinos imprescindibles para disfrutar de estas fechas. El mercado navideño de Rathausplatz, frente al Ayuntamiento, abrirá el 13 de noviembre con puestos de artesanía, decoración y gastronomía, además de una gran pista de hielo para disfrutar de actividades al aire libre. También merece una visita el mercado del palacio de Schönbrunn, que comenzará el 6 de noviembre en uno de los escenarios históricos más emblemáticos de la capital austriaca.

En Praga, la Plaza de la Ciudad Vieja volverá a convertirse en el corazón de las celebraciones navideñas. Su mercado, previsto del 28 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027, reúne casetas de madera, especialidades gastronómicas checas y actuaciones musicales alrededor de un gran árbol iluminado. Un ambiente especialmente atractivo para recorrer en familia las calles del centro histórico y descubrir la ciudad bajo su decoración festiva.

Conexión Vueling: Barcelona-Copenhague, con alrededor de un vuelo diario; Barcelona-Viena, con cuatro frecuencias semanales, y Barcelona-Praga, con dos vuelos diarios.

Liubliana: una Navidad diferente en el corazón de Eslovenia

Para quienes prefieren descubrir destinos menos habituales, Liubliana ofrece una propuesta navideña con personalidad propia. La capital eslovena inaugurará su temporada festiva el 27 de noviembre de 2026 con el encendido de las luces que decoran el centro histórico.

Los mercados se distribuirán por las plazas y calles junto al río Ljubljanica, con puestos de artesanía y gastronomía local. La programación incluye también conciertos y actividades gratuitas para distintos públicos. Uno de los grandes atractivos es su iluminación navideña, que transforma puentes, fachadas y espacios públicos en un escenario especialmente atractivo para pasear y disfrutar del ambiente de la ciudad.

Conexión Vueling: Barcelona-Liubliana, con hasta tres frecuencias semanales.

Siete destinos, siete maneras de vivir la Navidad y una oportunidad para descubrir algunas de las tradiciones más especiales de Europa. Mercados históricos, gastronomía local, paisajes nevados y ciudades iluminadas convierten estas escapadas en una propuesta para disfrutar de las fiestas viajando. Vueling ofrece diferentes conexiones desde Barcelona para empezar a preparar el próximo viaje navideño.