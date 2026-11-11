El Pirineo francés impulsa una inversión histórica para consolidar su modelo de montaña preservado

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 10:15h

El Pirineo francés (Pyrénées) ha presentado las novedades de sus 38 estaciones de esquí.

Tras una breve introducción por parte de Jordi Marqués, intervino Michel Poujade, alcalde de Les Angles y presidente de la Comisión de Comunicación de la Agencia de los Pirineos:

Hemos elegido este destino porque las estaciones están en uno de los espacios más grandes en reservas naturales en Europa en cuanto al Pirineo.

El Pirineo francés somos 38 estaciones de esquí de talla humana, estaciones de esquí con encanto, estaciones-pueblo, de las cuales 26 son de esquí alpino, 16 centros termales, y más de mil experiencias alrededor del esquí, la nieve y la montaña.

En nuestro entorno tenemos cinco parque nacionales y la primera reserva internacional del cielo estrellado en Francia, así que todo es naturaleza que comporta esta parte del Pirineo.

A través del nuevo slogan lo que queremos poner de relieve son los cuatro aspectos que nos identifican, la identidad de nuestro destino es que es el primer tesoro natural y único que tenemos la suerte en esta zona.

Es muy importante para nosotros la sostenibilidad, especialmente en remontes mecánicos, proteger la naturaleza porque gracias a ella tenemos las estaciones de esquí y podemos dar vida a los pueblos de la zona.

38 ESTACIONES: 26 DE ESQUÍ ALPINO Y 12 ESPACIOS NÓRDICOS

Las 38 estaciones del Pirineo francés (26 de esquí alpino y 12 espacios nórdicos) han presentado sus grandes novedades, cifras de inversión y propuestas estratégicas para la temporada 2026-2027. Respaldadas por una apuesta diferencial por la sostenibilidad y la desconexión, las estaciones de esquí francesas refuerzan un modelo de montaña auténtico basado en el “Esquí Gran Reserva” que pone en valor sus reservas naturales y la Reserva Internacional del Cielo Estrellado en el Pic du Midi (Altos Pirineos), la no masificación y la excelencia de su oferta de bienestar termal.

Un invierno de grandes inversiones: cerca de 120 millones de euros en el macizo

El plan de inversiones para la temporada 2026-2027 moviliza un total de 44 M€ en las estaciones del Pirineo francés, enfocados en la optimización de remontes mecánicos, la ampliación de la producción de nieve y la renovación de servicios en pistas y cumbres:

Grand Tourmalet (13 M€): La estación de Altos Pirineos sustituye el histórico telesilla fijo del Tournaboup por una nueva telecabina POMA de diez plazas, reduciendo el trayecto a solo cinco minutos desde el aparcamiento hasta los 1.800 metros de altitud, con una capacidad de transporte de 2.400 personas por hora.

Pic du Midi (12 M€): En Altos Pirineos también destaca la gran transformación de la Hôtellerie des Laquets. Situada a 2.620 metros de altitud, se convierte en el hotel de mayor altura de Francia, y ofrece una experiencia exclusiva con restaurante de alta cocina a cargo de la estrella Michelin Stéphane Tournié.

Font-Romeu Pyrénées 2000 (9 M€): La estación de Pirineos Orientales pone en marcha el nuevo telesilla desembragable de seis plazas Carlit Express en el sector de La Calme Nord. Con ello consigue reducir a la mitad el tiempo de trayecto, recortar las torres de apoyo y disminuir un 12 % el consumo eléctrico, abriendo además el acceso por primera vez a peatones y raquetistas hacia el entorno de Les Bouillouses.

Otras actuaciones estratégicas: En el departamento de Pirineos Orientales, el grupo TRIO invierte 2,7 M€ (entre 2025 y 2027) en la mejora de la nieve de cultivo en Cambre d'Aze y torres de refrigeración en Formiguères. En Altos Pirineos, la estación de Peyragudes destina 2,4 M€ (con 30 nuevos cañones para cubrir el 80 % del dominio de altura); Cauterets invierte 2,2 M€; Piau-Engaly 800.000 €; Luz Ardiden 600.000 €; La Pierre Saint-Martin 296.800 €; Gourette 140.000 €; y Val Louron 210.000 €.

Nace Ariège Grand Air

A este despliegue, se suma de forma destacada el nacimiento de Ariège Grand Air, en el departamento del Ariège. La nueva marca unifica la gestión de las ocho estaciones y está previsto que active un plan plurianual estratégico de 75 M€ a partir de la primavera de 2027 para transformar ejes vertebradores como la nueva telecabina de diez plazas en Ax 3 Domaines entre Bonascre y Le Saquet.

Crecimiento sostenido del mercado español: rumbo a los 770.000 visitantes

La afluencia de esquiadores y turistas procedentes de España consolida una tendencia ascendente impulsada por la proximidad geográfica, la autenticidad de los destinos, la calidad de las instalaciones y de la nieve, así como la competitividad de sus tarifas. Tras registrar 703.000 visitantes en la campaña 2024-2025 y estimar un cierre de 734.600 en la 2025-2026 (+4,5 %), las previsiones oficiales para la temporada 2026-2027 apuntan a alcanzar los 767.700 visitantes (encaminados hacia los 770.000).

Desglose de afluencia prevista (2026-2027): Se calculan 153.500 turistas (125.000 alojados en establecimientos comerciales y 28.500 en segundas residencias) y 614.200 excursionistas de jornada, manteniendo de este modo un crecimiento interanual constante del +4,5 %.

Perfil y procedencia: El público familiar procedente de Cataluña y la Comunidad de Madrid encabeza las escapadas cortas, valorando especialmente la combinación de esquí, tranquilidad, gastronomía local y los 16 centros termales y spas naturales distribuidos por todo el macizo.

Novedades exclusivas y propuestas de valor para esta temporada

El Pirineo francés refuerza su atractivo con importantes novedades en sus dominios y ofertas de forfait flexibles: