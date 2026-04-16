El Instituto Cervantes homenajea a Averroes, referente del pensamiento antidogmático

jueves 16 de abril de 2026 , 08:30h

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido el legado en homenaje a Averroes (Córdoba, 1126 - Marrakech, 1198), con motivo del Año Internacional que conmemora el 900 aniversario del nacimiento del filósofo andalusí en Córdoba, y que incluye varios libros.

La caja n.º 1611 ha acogido este depósito en el que se ha entregado el libro del filósofo cordobés Tahafut al-Tahafut (Refutación de la refutación), publicado por la editorial Almuzara en el año 2025. Esta monumental obra del siglo XII constituye una defensa de la razón frente al pensamiento dogmático, concebida como respuesta directa al célebre Tahafut al – Falasifa. (La refutación de los filósofos) de Al-Ghazali (Algacel, en la tradición castellana).

Para García Montero, se trata de un reconocimiento a una figura que supone «un referente decisivo del pensamiento antidogmático». «Supo refutar a quien puso en duda las ideas de pensadores y estableció diálogos entre su propia identidad y la cultura clásica griega y latina», ha destacado.

El director del Cervantes ha recordado que Averroes abrió un diálogo con otros pensadores como Maimónides en el judaísmo o Santo Tomás de Aquino en el cristianismo, «defendiendo de esta manera el multiculturalismo». «Darle una oportunidad a la razón llena de sentido el compromiso de la cultura con la sociedad, y Averroes lo hizo», ha añadido.

Precisamente, en este legado también se ha entregado esta última obra, publicada igualmente en el año 2026 por Almuzara. Además, se ha completado con otros libros como Averroes. Introducción a su pensamiento, de Rafael Ramón Guerrero o la Filosofía en Al Ándalus, de Andrés Martínez Lorca.

Un retrato de Averroes

Otros ensayos incluidos en el depósito han sido el de Los Sabios de Qurtuba. Cuando la capital de Al Ándalus alumbró al mundo, de Virginia Luque Gallegos; Averroes o el secretario del diablo, de Gilbert Sinoué o Averroes y los grandes sabios de Córdoba, de Alberto Monterroso.

El legado se ha completado con las obras (también relacionadas con Averroes) de Breve historia de la filosofía Islámica, de Ernest Yassine Bendriss; Averroes y el averroísmo, de Ernest Renan; Al- Ándalus y Sefarad. Historia de la filosofía en Al Ándalus de Sarah Stroumsa y Averroes. Una biografía intelectual de Juan Antonio Pacheco.

Asimismo, ha sido depositado en la Caja de las Letras un cuadro retrato de Averroes realizado por el artista Juan Vida.

Un triunfo de la razón

La presidenta del Consejo de Estado y una de las impulsoras del programa del Año Averroes, Carmen Calvo, ha asegurado que este homenaje se trata de «un triunfo de la razón». «Que estemos aquí demuestra la importancia de su obra, porque Averroes es de tamaño colosal y tenía que salir fuera de las compuertas de su tierra»’, ha afirmado.

Calvo ha destacado la «valentía» del filósofo, «capaz de sacar la cabeza en aguas turbulentas, revindicando a la razón como el único instrumental de viaje». «Necesitamos a Averroes y ojalá fuera ministra de Sanidad para poderlo recetar en la salud pública, porque nos mejoraría la salud mental», ha comentado con humor.

Por su parte, el editor de Almuzara ha reconocido sentir «orgullo» por la entrada de obras de Averroes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. «Deseamos que con este legado ayudemos a generaciones futuras a conocer a Averroes y su contexto histórico», ha concluido.

Posteriormente, ha tenido lugar una conferencia plenaria a cargo del filósofo Andrés Martínez Lorca, para conversar a continuación con los especialistas Luz Gómez García (Universidad Autónoma de Madrid) y Emilio González Ferrín (Universidad de Sevilla), coordinador de actividades del Año Internacional Averroes.

Filosofía y religión

Filósofo, jurista y médico, Averroes (Córdoba, 1126 - Marrakech, 1198) fue una figura clave del pensamiento medieval, conocido por sus comentarios a Aristóteles y por su reflexión sobre la relación entre filosofía y religión.

Formado en la Córdoba andalusí, destacó como cadí en diversas ciudades y como médico de la corte almohade. Su curiosidad intelectual lo llevó a explorar campos tan diversos como la jurisprudencia islámica, la astronomía y la medicina, en la que dejó tratados de amplia difusión. Su empeño central fue conciliar la fe revelada con la razón filosófica, convencido de que ambas podían conducir a la verdad.