La zarzuela declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid

jueves 12 de noviembre de 2026 , 08:00h

La zarzuela ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Un reconocimiento que pone en valor la importancia histórica y artística de uno de los géneros escénicos más representativos de nuestra cultura y que adquiere un significado especialmente simbólico al coincidir con el 170 aniversario del Teatro de la Zarzuela.

La zarzuela surgió en Madrid en el siglo XVII y evolucionó hasta convertirse en una manifestación artística popular que combina teatro, canto y danza. Con un repertorio que supera los 10.000 títulos, ha sabido reflejar a lo largo de su historia las costumbres, los personajes y la vida cotidiana de distintas épocas , convirtiéndose en una de las expresiones más reconocibles de la identidad cultural madrileña y española.

Su evolución ha estado ligada a grandes compositores y creadores que contribuyeron a enriquecer y transformar el género. Desde Francisco Asenjo Barbieri hasta Federico Chueca , Tomás Bretón , Ruperto Chapí , Amadeo Vives , Jacinto Guerrero , Federico Moreno Torroba o Pablo Sorozábal , entre muchos otros, sus obras han construido un legado musical y teatral de extraordinaria riqueza. Títulos como La verbena de la Paloma -que ha abierto la temporada 26/27 del coliseo de la Plazuela de Teresa Berganza-, La Gran Vía , Agua, azucarillos y aguardiente o La revoltosa siguen formando parte de la memoria colectiva.

Un reconocimiento que coincide con los 170 años del Teatro de la Zarzuela

Inaugurado el 10 de octubre de 1856, el Teatro de la Zarzuela nació con una misión muy concreta: convertirse en un espacio propio para acoger las obras de zarzuela. Desde entonces, el coliseo madrileño ha sido testigo y protagonista de su historia, desempeñando un papel fundamental en la conservación, recuperación, difusión y renovación del género lírico español.

La declaración como Bien de Interés Cultural supone un importante respaldo institucional a la protección y transmisión de este patrimonio vivo. Para el Teatro de la Zarzuela, este reconocimiento constituye un motivo de celebración especial y una oportunidad para reafirmar su compromiso con el presente y el futuro de un género que, después de casi cuatro siglos de historia, continúa emocionando y encontrando nuevas formas de conectarse con el público.