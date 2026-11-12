Segovia descubre el arte contemporáneo de Taiwán en el Monasterio de San Antonio el Real

jueves 12 de noviembre de 2026 , 08:45h

Del 14 de noviembre al 5 de diciembre, la muestra reúne obras de videoarte, cine experimental, performance e intervenciones artísticas que exploran la memoria histórica, los derechos humanos y la identidad política de Taiwán.

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España presentan la exposición «Entre la niebla y la memoria [Arte Contemporáneo Taiwanés]», que podrá visitarse del 14 de noviembre al 5 de diciembre en el histórico Monasterio de San Antonio el Real de Segovia. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Camino del Asombro, entidad que gestiona el uso del monasterio, y está comisariada por Mario Gutiérrez Cru.

La propuesta reúne una selección de obras de videoarte, cine experimental, performance e intervenciones site-specific que abordan cuestiones como la memoria histórica, los derechos humanos y la identidad política desde distintas perspectivas de la creación contemporánea taiwanesa. Comisionado por el Ministerio de Cultura de Taiwán y respaldado por la plataforma PROYECTOR, el proyecto convierte este espacio patrimonial en un lugar de encuentro entre la arquitectura histórica, la memoria colectiva y las nuevas formas de expresión artística.

Arte, memoria y resistencia

A través de la imagen en movimiento, la experimentación audiovisual y la acción corporal, los artistas participantes revisitan la historia reciente de Taiwán y sus huellas coloniales, los periodos de censura y represión política y las profundas transformaciones sociales del territorio. Las obras transitan entre el documento y la evocación poética para reflexionar sobre la defensa de los derechos humanos y la necesidad de preservar la memoria.

Entre los artistas participantes se encuentra Yao Jui-Chung, una de las figuras más destacadas de su generación en Taiwán. Su trabajo, que abarca fotografía, vídeo, pintura, instalación y proyectos de investigación, combina ironía, archivo y crítica social para cuestionar las estructuras institucionales, los símbolos nacionales y los relatos que construyen la identidad colectiva.

Por su parte, Su Yu-Hsin, artista nacida en Taichung en 1989 y formada en comunicación, diseño y cine expandido, explora las relaciones entre territorio, representación y poder. Su práctica audiovisual examina cómo los mapas y los sistemas de representación, administrados por los Estados, condicionan nuestra manera de comprender y gestionar el espacio.

La exposición incluye también una intervención site-specific de Chen Wan-Jen, concebida expresamente para el Monasterio de San Antonio el Real. El artista, formado en la National Taiwan University of Arts, trabaja con vídeo e instalación y utiliza secuencias repetitivas, figuras aisladas y escenas cotidianas para reflexionar sobre la alienación, la rutina y las contradicciones de la sociedad contemporánea. Su propuesta dialogará directamente con la arquitectura y la memoria del edificio.

La amenaza de la guerra y su irrupción en la vida cotidiana centran parte del trabajo de Yuan Goang-Ming, pionero del videoarte taiwanés y una de las figuras fundamentales del arte mediático de su país. Nacido en Taipéi en 1965, ha representado a Taiwán en la Bienal de Venecia y participado en numerosas citas internacionales. Su obra combina tecnología y metáforas visuales para explorar la existencia, la memoria y la percepción, así como las consecuencias de los conflictos sobre la sociedad.

También participa Liu Yu, artista nacida en Taiwán en 1985, cuya práctica combina vídeo, instalación y textos con investigaciones documentales sobre el espacio y las comunidades. En sus trabajos aborda la relación entre memoria, conciencia y entorno a través de historias de supervivientes de bombardeos, exploradores urbanos y creadores de contenido digital.

La dimensión histórica y social de la muestra se completa con la obra de Chen Chieh-Jen, artista conceptual nacido en Taoyuan en 1960 y reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre la memoria colectiva, la experiencia poscolonial y las consecuencias del capitalismo global. A través del vídeo, la fotografía, la instalación y la performance, construye relatos que recuperan historias olvidadas y experiencias de colectivos marginados. Su trayectoria incluye exposiciones en instituciones como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Taipei Fine Arts Museum y el Jeu de Paume de París.

Por último, Charwei Tsai, artista taiwanesa nacida en 1980, aporta una mirada poética sobre la fragilidad, la transmisión y la memoria. Su trabajo, desarrollado mediante instalaciones, vídeo, fotografía, escritura y acciones de carácter ritual, explora los vínculos entre cuerpo, lenguaje y entorno, así como cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el duelo y la ecología.

En conjunto, las obras dibujan una geografía afectiva de Taiwán en la que la historia se entrelaza con la experiencia individual y colectiva. La poesía y la denuncia, lo íntimo y lo político conviven en una exposición que invita a entender el arte como herramienta de reflexión, memoria y resistencia.

Miquel García: una mirada desde la memoria compartida

La exposición cuenta asimismo con la participación del artista barcelonés Miquel García, nacido en 1975, cuya práctica se caracteriza por el compromiso social y político y por el uso de instalaciones, obras audiovisuales y performances participativas. Su trabajo aborda cuestiones como la memoria colectiva, las migraciones, la desobediencia civil y las relaciones de poder.

En esta ocasión, presenta una intervención-acción-performance vinculada a la memoria de los desaparecidos durante el denominado Terror Blanco, periodo de represión política que vivió Taiwán durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Desarrollada en colaboración con artistas y agentes culturales locales, su propuesta establece conexiones entre la historia taiwanesa y otras experiencias de violencia, archivo y reparación.

Artistas taiwaneses en Segovia y Madrid

Con motivo de la exposición, varios de los artistas participantes viajarán a España para intervenir en encuentros y actividades abiertas al público. La programación permitirá conocer de primera mano sus procesos creativos y profundizar en las tendencias actuales del videoarte y los nuevos medios en Taiwán.

Sábado 14 de noviembre. Monasterio de San Antonio el Real (Segovia)

12:00 horas. Inauguración y visita comentada. El acto contará con la presencia del embajador de Taiwán, el comisario Mario Gutiérrez Cru y los artistas invitados. Durante la jornada tendrá lugar también una performance participativa de Miquel García.

17:00 horas. «Habitar la memoria: conversación de acercamiento al arte contemporáneo taiwanés». Encuentro con los artistas Yuan Goang-Ming, Chen Wan-Jen y Su Yu-Hsin, moderado por Mario Gutiérrez Cru.

Lunes 16 de noviembre. CRUCE, Arte y Pensamiento (Madrid)

18:00 horas. «Tendencias y futuro del videoarte contemporáneo y los nuevos medios en Taiwán». Charla con Yuan Goang-Ming, Chen Wan-Jen y Su Yu-Hsin, moderada por el comisario Mario Gutiérrez Cru.

La programación se completará el 5 de diciembre con una visita comentada que servirá como acto de clausura de la exposición.

Mario Gutiérrez Cru, comisario de la exposición

Artista, comisario y docente, Mario Gutiérrez Cru (Madrid, 1979) cuenta con un máster en Bellas Artes por la UPV-EHU y desarrolla una amplia trayectoria en el ámbito de la creación audiovisual y la gestión cultural. Desde 2008 dirige PROYECTOR, plataforma internacional dedicada al videoarte, y preside KREÆ desde 2009. También dirige el espacio OBLIQUO y coordina CRUCE, Arte y Pensamiento. A lo largo de su carrera ha impulsado y comisariado proyectos, festivales y exposiciones nacionales e internacionales vinculados a la imagen en movimiento y las prácticas artísticas contemporáneas.