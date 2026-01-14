El legado de Elvira Lindo a la Caja de las Letras: las primeras gafas y dibujos de infancia

miércoles 14 de enero de 2026 , 08:15h

«Estos dibujos eran algo que me entretenía mucho y me sacaba de mi mundo interior, que a veces no es tan interesante», ha apuntado Lindo, quien ha reconocido además que le ha costado «mucho» desprenderse de este legado. «Son cosas muy queridas por mí y quería que fueran bonitas y mostrasen algo más de como soy yo, que soy un poco infantil», ha comentado con humor, remarcando que la mayor parte está «relacionado con la infancia».

En la caja número 1610 han quedado guardados esos dibujos junto con el resto de los artículos que la escritora y guionista ha entregado…

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este lunes 12 un legado de Elvira Lindo (Cádiz, 1962), que ha incluido sus primeras gafas y un cuaderno con dibujos de varios artistas, como David Bowie o Lucia Berlin cuando eran jóvenes, hechos por la escritora.

En el acto han participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y la propia autora, creadora del célebre personaje Manolito Gafotas por el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1998. Han estado presentes su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina, y su hijo Miguel Sánchez Lindo.

Además de las gafas, el legado en la caja número 1610 de la institución también ha incluido esa serie de dibujos de los cuales Lindo ha mostrado varios de ellos: de Michael Jackson a Frida Kahlo, pasando por Flannery O'Connor, Lola Flores o Javier Cámara, amigo de la autora y presente también en el acto.

También ha entregado un texto escrito por Muñoz Molina que no ha sido publicado y que versa sobre la propia Elvira Lindo y su relación con Nueva York, y dos libros que leía cuando era niña: el de Guillermo Detective de Richmal Crompton y Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain.

Asimismo, Lindo también ha entregado una edición de su novela A corazón abierto, con sus padres en la imagen de portada, en la edición holandesa y una serie de guiones de algunas de sus películas como La vida inesperada o La primera noche de mi vida.

Además, ha depositado una fotografía junto a su marido en París, la primera que les hicieron públicamente, y otra junto a su hijo que reveló la semana anterior a este legado. Hay también en la caja unos zapatitos de muñeca en una caja de Tiffany, un cuaderno que utilizó para escribir su novela La boca del lobo, un guion de radio y un texto que escribió el dramaturgo Fernando Fernán Gómez sobre su primera novela, El otro barrio.

Elvira Lindo y su «fuerza literaria»

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha recordado el inicio de la trayectoria literaria de Lindo, en especial con Manolito Gafotas. «Suele pasar desapercibida la fuerza literaria para dar vida real a un personaje que ya era muy popular y que vencía con su rebeldía deslenguada los tópicos y tentaciones de lo políticamente correcto», ha indicado.

También ha aludido a sus ensayos recopilados, como 30 maneras de quitarse el sombrero, a través de los que se puede conocer sus reflexiones sobre literatura, dinámicas sociales y la condición femenina. «Al final del libro confiesa que ella es cómica sin remedio, sensible y resiliente, pero eso no engaña respecto a su lucha diaria contra la voz censora», ha concluido.

A continuación, se ha presentado en el salón de actos del Cervantes el documental en torno a la escritora «Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo», que ha contado también con la presencia de Juan José Ortiz, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, y Pedro Ingelmo, guionista, periodista y autor del documental.

Biografía y premios

Elvira Lindo cursó estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1981 empieza a trabajar en Radio Nacional de España y es en los guiones radiofónicos donde surgió el personaje de Manolito Gafotas, que desde la publicación del primer libro de la serie, en 1994, goza de un éxito enorme.

Su obra incluye las novelas El otro barrio (1998, 2019), Algo más inesperado que la muerte (2003), adaptada a los escenarios, Lo que me queda por vivir (2010), Lugares que no quiero compartir con nadie (2011), Noches sin dormir (2015) y A corazón abierto (2020), la obra de teatro La ley de la selva (1996), y obras de ensayo como 30 maneras de quitarse el sombrero (2018).