JAZZMADRID llega a Contemporánea Condeduque

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 10:00h

Contemporánea Condeduque acogerá los próximos 12 y 27 de noviembre, respectivamente, los conciertos del trompetista suizo Erik Truffaz, con el saxofonista Antonio Lizana, y del virtuoso de la armónica Antonio Serrano con el pianista Kaele Jiménez, en los que serán dos encuentros jazzísticos de vanguardia dentro del festival JAZZMADRID 2026.

12 de noviembre: Erik Truffaz & Antonio Lizana

Erik Truffaz, una de las mejores y más personales trompetas de Europa con una trayectoria caracterizada por la innovación constante y pionero del jazz electrónico moderno, retoma el legado de Miles Davis desde una mirada propia. Su encuentro con Antonio Lizana, uno de los artistas más destacados del flamenco-jazz actual, saxofonista y cantaor, dio como resultado el proyecto New Sketches of Spain, un trabajo que revisita aquel clásico desde el presente.

Antonio Lizana, por su parte, aporta una energía escénica inconfundible, uniendo la tradición flamenca con la libertad del jazz contemporáneo. Su estreno en Madrid a su paso por Condeduque será un acontecimiento musical de la temporada, un concierto clave para conmemorar este 2026 el centenario del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz.

27 de noviembre: Antonio Serrano y Kaele Jiménez Quartet

El virtuoso de la armónica Antonio Serrano, galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025, referencia mundial del instrumento y continuador del legado de Paco de Lucía, se une al joven pianista Kaele Jiménez, uno de los talentos más jóvenes y prometedores del panorama musical actual, para dar vida a «Jazz CaLó» un proyecto que reinterpreta la tradición flamenca desde la libertad creativa del jazz y que se ha convertido en una de las sensaciones discográficas de lo que va de temporada.

Inspirado en los históricos encuentros entre Paco de Lucía & Chick Corea, Tomatito & Michel Camilo o Chano Domínguez & Javier Colina, esta pareja propone un diálogo fresco y vibrante en el que la armónica y el piano se convierten en lenguajes universales, capaces de tender puentes entre estilos, culturas y generaciones. En su puesta en escena a su paso por Condeduque, el dúo se amplía a cuarteto, sumando al poderoso baterista Marc Miralta y al bajista eléctrico Choby Santoro, quienes aportan una sólida base rítmica, mayor profundidad sonora y una nueva dimensión musical que expande y enriquece el universo del proyecto.

Antonio Serrano, considerado uno de los mayores intérpretes de armónica de todos los tiempos, despliega en «Jazz CaLó» toda su expresividad en un encuentro donde tradición e innovación conviven con naturalidad orgánica, la que aportan Kaele y el resto de miembros de este vibrante cuarteto, que aprovecharán su encuentro para rendir homenaje a John Coltrane, en el centenario del nacimiento de este coloso del saxo e icono imperecedero de la historia del jazz.