Museo Picasso Málaga será el escenario del Moments Festival

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 09:30h

MOMENTS FESTIVAL 2026 LLEGA AL AUDITORIO CHRISTINE RUIZ-PICASSO CON GEOLOGIST, MIEMBRO FUNDADOR DE ANIMAL COLLECTIVE, COMO RECLAMO PRINCIPAL

El Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga será el escenario, los próximos 13 y 14 de noviembre del Moments Festival. Un evento encuadrado en la programación de Moments, que despliega a lo largo de estos días actividades relacionadas con la cultura contemporánea: fotografía, diseño, pensamiento, y música.

El Music Weekend es el plato fuerte de esta propuesta y tiene como reclamo principal, en esta edición, a Geologist, proyecto en solitario de Brian Weitz, miembro fundador de Animal Collective, una de las bandas de mayor prestigio en los primeros años del siglo XXI.

El viernes 13 de noviembre a las 21 horas tendrá lugar entonces el regreso de Geologist a Málaga —ya estuvo tocando con Animal Collective en 2008—, y el único concierto que ofrecerá este año en la mitad y el sur de España. El artista, miembro también del super trío de psych rock Motherfuckers JMB & Co., publicó su primer álbum como solista, Can I Get a Pack of Camel Lights? (Drag City, 2026), en enero de este año. A través de la zanfoña, los sintetizadores, las grabaciones de campo y la improvisación, el músico estadounidense construirá una experiencia sonora inmersiva en la que tradición, tecnología y experimentación se encuentran para descubrir nuevos territorios de la música contemporánea. Ese mismo día actuará en el Auditorio la italiana Ilaria Degradi, sound designer, artista sonora e investigadora, desarrolla una práctica centrada en la relación entre sonido, territorio y memoria. A través del soundwalk, el field recording, las herramientas digitales y los sintetizadores, la artista transforma sonidos y vibraciones recogidos en espacios abandonados y lugares.

El sábado 14 de noviembre a las 20 horas, el festival se clausurará con una segunda jornada de conciertos bajo el título Avant AV Live, una velada dedicada a la electrónica de vanguardia, la performance, la creación audiovisual y la exploración sonora. Los artistas programados son, en esta ocasión Kermit, cuarteto de jazz/post-rock formado en Málaga en 2011, y Nikka, alias de la artista sonora barcelonesa Mónica Muñoz, que ha pasado por festivales como Sónar o Eufònic. Asimismo en el show se presentará el proyecto LaCruz, integrado por Manué (texto y performance), Carlos Contreras (composición sonora) y Alexis C. Pérez (visuales), quienes se ocupan de desarrollar un poema performático sonovisual en cinco actos viscerales, descarnados e irónicos.

PROGRAMA MOMENTS FESTIVAL 2026

Auditorio Christine Ruiz-Picasso

Viernes 13 Nov., 21 h.

Geologist + Ilaria Degradi

Entrada anticipada: 24 €. En taquilla: 30 €

Sábado 14 Nov., 20 h.

Avant AV Live – Clausura Moments Festival

20 h. Kermit

21 h. LaCruz

22 h. Nikka