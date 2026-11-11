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Keystone, la nueva bota de après-ski de Helly Hansen para combatir el frío con comodidad y seguridad
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Keystone, la nueva bota de après-ski de Helly Hansen para combatir el frío con comodidad y seguridad

miércoles 11 de noviembre de 2026, 09:15h

El nuevo modelo para hombre incorpora 300 gramos de aislamiento PrimaLoft®, suela de alta tracción y un diseño de fácil calzado. Más del 80 % de los materiales de su empeine son reciclados.

Después de una jornada en las pistas, mantener los pies calientes, secos y protegidos es fundamental para disfrutar también de los momentos fuera del esquí. Con esta idea, Helly Hansen presenta Keystone, su nueva bota de après-ski para hombre, diseñada para ofrecer confort térmico, estabilidad y seguridad al caminar sobre nieve y superficies heladas.

El modelo combina tecnologías de aislamiento y protección desarrolladas por la firma noruega con un diseño urbano y funcional, que facilita el calzado gracias a su amplia abertura. Una propuesta pensada para acompañar los momentos de descanso en la estación y los desplazamientos después de esquiar.

La Keystone incorpora 300 gramos de aislamiento sintético PrimaLoft®, que ayuda a conservar el calor incluso en condiciones de frío intenso, y el tratamiento repelente al agua HH Spray Tech, destinado a proteger el pie frente a la humedad. Su construcción se completa con la suela HH® Max-Grip, diseñada para proporcionar una elevada tracción sobre nieve y hielo.

La estabilidad y la comodidad durante la marcha se refuerzan mediante las tecnologías HH® Surround-Grip, HH® Power-Stride y HH® Pro Guard, junto con la plantilla anatómica HH® Comfort, que contribuye a mejorar la amortiguación. En cuanto a sus prestaciones, el modelo alcanza una puntuación de 6 sobre 6 en aislamiento y de 5 sobre 6 en impermeabilidad, según la escala de evaluación de la marca. Su peso es de 490 gramos.

Materiales reciclados y diseño funcional

La sostenibilidad también está presente en el desarrollo de Keystone. Más del 80 % de los materiales utilizados en su empeine son reciclados, mientras que la suela y la entresuela de EVA incorporan un 30 % de goma reciclada. La apuesta por materiales de menor impacto se extiende a otros componentes: tanto la cincha como el strobel están confeccionados con poliéster 100 % reciclado.

Con Keystone, Helly Hansen amplía su propuesta de calzado para actividades de invierno con un modelo que combina aislamiento, protección frente a la humedad y agarre, tres características esenciales para disfrutar del entorno de montaña más allá de las pistas.

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