El quinteto de jazz de la OFM dará un concierto singular en el MPM

lunes 11 de enero de 2021 , 14:40h

Un nuevo concierto de jazz llega al Auditorio MPM, esta vez dentro del ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga, mañana martes 12 de enero a las 18.00 h. Atención, ya que inicialmente el concierto estaba programado a las 19 horas, pero la organización ha decidido finalmente adelantar el horario a las seis de la tarde. La voz de este recital la pondrá Raquel Pelayo, que también tocará el piano, y que estará acompañada por Arturo Serra, vibráfono; Szabolcs Korkos, contrabajo; Ángel San Bartolomé, trompeta y fliscorno; y Leopoldo Saz, percusión.

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) nos regala un concierto de jazz con canciones de Frank Sinatra, Chet Baker, Thelonious Monk o Billy Holiday en el recital que tendrá lugar mañana martes 12 de enero a las 18.00h en el Auditorio MPM, en el marco del XIV Ciclo de Cámara.

Nueve conciertos conforman esta décimo cuarta edición que se plantea en un entorno confortable y seguro, con una variada selección de estilos que virarán desde el historicismo hasta el jazz, desde el purismo decimonónico y sus aledaños, hasta la unión con otras tradiciones musicales. Las entradas pueden adquirirse en la web https://www.museopicassomalaga.org/y en las taquillas del Museo.

PROGRAMA

The One I Love Belongs to Somebody Else

Let´s Get Lost

In Walked Bud

I Cover the Waterfront

Exactly Like You

Falando de Amor

Waltz for Debby

I Wish You Love

Pra Que Discutir Com Madame

Strasbourg St. Denis (Roy Hargrove)

El Auditorio MPM ofrece un entorno confortable y seguro para la realización de todos los conciertos y actividades que allí se llevan a cabo. Está situado en la plaza de la Higuera, a la que se accede por calle Alcazabilla.