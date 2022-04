Javi Sancho, humorista: Del deporte también se sale… pero nunca del todo

“Del deporte también se sale”, lo dice Javi Sancho, y así titula el espectáculo-monólogo que en la actualidad está representando en el madrileño Teatro de La Latina, un viernes de cada mes, hasta el mes de junio, e intercalando otras ciudades porque un cómico nunca puede dejar de hacer reir si no quiere perder la forma…

Además, recientemente fue reconocido como Mejor Influencer en la Categoría de Humor en los #InfluencerAwardsSpain.

Con este humorista, nacido en Tarragona, hemos mantenido una charla, entretenida, amena y muy divertida, tal cual si estuviéramos en el escenario.

Pasen y lean…

Del deporte también se sale pero ¿cómo se entra?

Se entra cuando menos te lo esperas. Un día estás tranquilo, no estás vinculado al deporte, pero gente que se hace llamar amigos tuyos empiezan a decirte: “vamos a caminar a la montaña”, y el caminar al final es correr. Y lo que era un paseo terminas todo el día tirado por la montaña, planteándote el sentido de tu vida, y te acuerdas de que tienes sofá y wifi en casa y te preguntas ¿esto por qué?

Y así semana tras semana, y después ves que lo haces también entre semana, los martes, los jueves… ahí ya estás atrapado, ya no hay vuelta atrás, te has metido en el deporte, empiezas a llevar cosas fosforito, a comer cosas raras y a levantarte a las cinco de la mañana. Eso es malísimo para el cuerpo, el deporte es bueno, pero moderado…

Y luego quieres salir, pero ¿se puede salir?

Se sale, aunque nunca se sale del todo, porque el deporte tiene una cosa que engancha, pero hay que encontrar el equilibrio. Lo que considero heavy del deporte es poder salir de la atrapada, poder salir a correr menos de 35 kilómetros porque si no, no has corrido nada; que hago cinco, pues cinco; que salgo a correr a las once de la mañana porque me he despertado a las diez y media, pues perfecto. Salir del deporte es salir, digamos, de la atrapada que lleva la gente y a la que te quieren llevar.

Pero en tu espectáculo no hablas solo de correr, hablas de todos los deportes en general.

De todos los deportes… de la gente de la bici, de los que corren, de los del hiking, que dicen que hacen hiking, que suena a algo muy loco, y al final es pasear por la montaña, que estuve buscando lo que significaba… por favor, me quieres decir que vas a pasear por la montaña en lugar de inventarte nombres para molar … yo es que hago hiking, ¡no! tú vas a pasear por la montaña, como hace mi abuela y como hace mucha gente… y eso es aplicable para todos los deportes y de hecho trato varios deportes como puede ser el crossfit, la gente se ha vuelto loca con el tema del gimnasio… en fin trato muchos de ellos…

¿Tú has practicado deporte?

Si, he practicado deporte, he practicado la bici de toda la vida, llegue a competir hasta los 21 años, en carretera, pero me di cuenta de que cuando tenía que decidir mi futuro profesional, si hubiera tirado por la bici, igual hubiera comido bastante menos, -risas- porque no tenía yo la velocidad que se necesita como para poder vivir dignamente, y dije me gusta la bici pero no voy a vivir de ello.

Entonces, como lo que más hacía era reír cuando iba en bici, cuando me pegaban los petardazos en medio de la montaña, que me quedaba con un blancazo aparajarado, ahí pensé que si la gente se está riendo, nos plantearemos el tema de hacer reír y, por suerte, creo que tome el camino correcto.

¿Como te dio por subir los videos?

El primer video fue porque Pau Capell, campeón del mundo de carretera de correr por la montaña, le entrevisté para una acción con una marca y me regaló unos palos de esos de correr por la montaña e hice un video, el primero, que le iba a mandar a él y ya está, y se lo mandé también a mi madre, me dijo que le gustaba y que lo colgase en Instagram, y pensé ¿quién soy yo para no hacerle caso a mi madre? Le hice caso y ahí se empezó a liar, empezó a salir en medios, en televisión, yo no entendía absolutamente nada…

Nunca se sabe…

Eso es, nunca se sabe, y fue un día que salí a correr y ahora veo que es una alegría porque es muy divertido y llegas a mucha gente, pero ahora he hipotecado mi futuro corriendo, esa es la parte oscura que la gente no ve, me veo atado a tener que correr para muchos videos que hago…

Vas a correr en este escenario

No aquí no…

Y como se dice, Javi Sancho la petó de modo total cuando empezó a salir con sus monólogos mientras estaba corriendo o montando en bici en el programa que presentaba Andreu Buenafuente titulado Late Motiv…

En ese programa corrías…

Sí, y lo hablaba una vez con Miguel Lago, otro cómico, y me decía has inventado una cosa muy diferente, muy chula, que está muy bien, pero eres el primer cómico cuyo futuro está hipotecado a su físico – nos reímos otra vez, y a duras penas puede terminar la explicación- porque te han hecho correr en tele, en los videos y cualquier día en el teatro te ponen una cinta de correr para hacer el monologo, y es verdad. Por ejemplo, Leo Harlem, que lo tengo como un referente y corriendo no sé si llego, no me da la vida - seguimos con las risas.

Un respiro para continuar…

Has explicado que la mitad de tu espectáculo está dedicado al deporte y la otra mitad son tus cosas…

Me gusta tratar de todo. La parte de deporte no la trato de una manera muy específica para el que hace deporte, la hago para todos los públicos, es un humor para un señor que tiene a su hermano que corre o va al gimnasio, en ese sentido ya lo puede entender, es decir no utilizo tecnicismos, y la otra mitad de cosas mías del día a día, de familiares, de tema de trabajo… como si estuviera en el psicólogo, exactamente lo mismo…

Más económico…

Más rentable, pero aquí ganamos todos, porque la gente sale de aquí diciendo cómo está éste, y pensando que a mi lado está perfectísimamente.

Con este espectáculo ya estuvo en Madrid, en concreto en el Teatro Reina Victoria, y cómo tuvo muy buena acogida, surgió la oportunidad de pasarlo al Teatro La Latina los viernes, un viernes de cada mes…

Es que me da la oportunidad de estar en un teatro como este, con la historia que tiene, lógicamente no puedes decir que no.

Y no hay fantasmas…

En principio no, bueno, sí, uno en el escenario que soy yo, porque digo que corro mucho y luego corro la mitad, y entre el público … fantasmas los hay en todos los lados, así que ya no nos sorprende que en un sitio haya fantasmas.

¿Cuándo subes al escenario, qué esperas del público?

Que vengan con ganas de pasárselo bien y se vayan con ese objetivo cumplido, que lo disfruten, que desconecten de todo lo que está pasando, a nivel pandemia, política, guerras, que son todo input negativos.

Una de las incertidumbres era el miedo que iba a tener la gente a meterse en los teatros

Y es verdad que una cosa que me marqué en el espectáculo era que no quería tocar nada de actualidad, porque creo que tenemos suficientes inputs durante el día, que vienes aquí a desconectar y que los meta, por mucha gracia que puedan hacer. Hay espectáculos que lo hacen y me parece muy respetable, pero decidí que si la gente viene para desconectar de toda la información que nos llega durante el día, que nos llega por todos los medios y es muy cañera, yo quiero que durante hora y media que dura el espectáculo no tengan nada de eso que está pasando fuera.

¿Hasta cuándo podrás aguantar en un escenario con ese ritmo que llevas?

En años, no es lo que aguante yo, es lo que me aguanten, yo tengo 34 años, llevo casi doce y no me lo he planteado, pero si es verdad que me gustaría estar el máximo tiempo posible. Creo que con la persona que actúa, el artista va envejeciendo, pero también va envejeciendo su público. De aquí a diez años, cuando tenga cuarenta y cuatro años, mi contenido será muy diferente, porque a lo mejor me he separado y vuelvo al tema del deporte, pero ya como muy desubicado, entonces mi contenido, que es muy personal, será muy diferente porque estaré en un momento de mi vida muy diferente y el público también.

Por eso es importante que según van pasando los años seas fiel a tu estilo porque la temática va a ser lo que estás viviendo en ese momento.

En definitiva no me he marcado si a los 40 o a los 50 me retiro, no sé, eso lo decidirá la gente cuando me digan Javi para, hasta aquí… pero ojalá sean muchos años.

Y para despedirnos ¿Qué puedes decir al público en general?

Que venga a verme, que vaya a ver a otros, porque me ha hecho feliz la respuesta que hemos tenido después de la situación que hemos padecido. Una de las incertidumbres era el miedo que iba a tener la gente a meterse en los teatros y por suerte la gente tiene muchas ganas de reír y de hacer cosas, se han dado cuenta de que el teatro es seguro y es una manera de desconectar, y que vayan a ver espectáculos en directo, sea cual sea y estaré superagradecido.

Aquí dejamos sus siguientes actuaciones:

El 28 de abril en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas.

El 30 de abril en Valencia, en el Teatro Olimpia.

Y el 13 de mayo en Madrid, en el Teatro La Latina.

Y del deporte también se sale, pero de aquella manera…

Así que, a echarse unas risas, que eso es salud…