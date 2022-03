Sweet California: Land Of the Free es nuestro momento de liberación

Sonia Gómez, Alba Reig y Tammy Nsue forman el grupo Sweet California, una de las pocas girl band que hay en nuestro país, o al menos que tengan repercusión a nivel nacional…

Estas tres mujeres han sacado recientemente un nuevo álbum titulado ‘Land Of The Free’. Y hemos contactado con ellas para que nos cuenten algunas cosas del mismo y de su carrera, con ese cambio de rumbo que al parecer han tomado con ese quinto disco.

¿Qué podéis contarnos de LAND OF THE FREE?

Land of the free significa mucho para nosotras, es nuestro quinto álbum. Land of the free es la Tierra a la que hemos llegado después de un largo viaje. Una tierra en la que podemos ser nosotras mismas, sin tabúes, cantar el estilo que queremos cantar, hablar de los temas que queremos hablar. Es nuestro momento de liberación.

¿Cómo surge la idea de este disco?

Durante la pandemia tuvimos mucho tiempo para pensar, y decidimos que era el momento para hacer el cambio. Cambiar lo que no funcionaba y dejar de lado todo lo que no nos aportaba. Fue entonces cuando decidimos que la mezcla de pop (que es lo que hemos sido siempre) con dance, R&B … era el sonido que queríamos tener, sin olvidar nuestra raíces pero dando un paso hacia la madurez.

¿Se puede decir que el 25 de febrero apareció la mitad del proyecto?

Así es, el 25 de febrero salió la primera parte de esta bilogía. No podemos contar mucho más, pero pronto tendréis la segunda parte y puedo adelantar que sigue el estilo de esta primera parte.

¿Por qué se ha hecho así?

Actualmente la música va muy rápido y hoy en día un disco muere muy rápido. Conlleva mucho trabajo para que se evapore de esta manera, por eso hemos querido dividirlo y poder disfrutar realmente de cada canción.

Y nos confirman que la segunda parte de Land of the free “saldrá muy prontito”.

Según la nota promocional: Por fin las chicas han podido trabajar en libertad. ¿Qué problemas teníais antes?

Como hemos contado con anterioridad hasta para el momento de recibir temas, teníamos filtros. Siempre hemos sido una marca blanca, y hablar de cualquier tema fuera de eso, estaba prohibido para nosotras. Hasta tal punto que nosotras mismas nos hemos llegado a sentir mal por hacer algo que no nos estaba permitido. Eso se acabó. Ahora somos nosotras 100%

¿Qué ha cambiado de antes a ahora?

Siempre hemos intentado dar unos buenos valores, y transmitir lo más positivo, pero no podíamos mojarnos. Ahora hablamos de lo que importa, temas de salud mental, orientación sexual, feminismo…

¿Mujeres al poder?

Mujeres al poder. En este disco hemos tenido la posibilidad por primera vez de recibir temas sin ningún filtro. Siempre nos llegaban los últimos temas que querían que nos llegasen. Y en esta ocasión hemos elegido los temas nosotras, por la calidad del sonido y el talento, sin mirar el nombre del compositor, y curiosamente el 90% han sido compositoras y productoras, lo que nos hace muy felices.

Tres años sin grabar un disco de estudio ¿por qué tanto tiempo?

Bueno, teniendo en cuenta que hemos pasado dos años de pandemia… jajaja Nosotras hemos querido hacer las cosas tranquilamente, sin prisas, hacer las cosas bien.

¿Ese parón por la crisis sanitaria, qué ha supuesto para vosotras?

Ha supuesto muchísimo. Tuvimos que cancelar una gira, y personalmente hemos pasado por un momento muy duro, supongo que como todo el mundo. Ya estamos de vuelta, y con muchas ganas de retomar todo.

¿Malos tiempos para la lírica?

El mundo de la cultura en general ha sufrido mucho con esta pandemia, pero espero que poco a poco se le vaya dando su valor, ya que sin cultura no seríamos nada.

Sweet California es una girlband, una de las pocas que existen en España ¿a qué se debe eso?

Pues no lo sabemos, supongo que por el simple hecho de ser mujeres. Siempre tenemos que demostrar mucho más, y siempre un grupo de mujeres está en el punto de mira. Aunque tenemos que decir que hay otra banda de mujeres que son de admirar y también son de España, Las Ginebras.

¿Componer y cantar en español o en inglés? ¿Dónde os encontráis mejor para expresar vuestros sentimientos?

En ambos, nunca hemos renunciado a ningún idioma, con el inglés podemos hacer show, coreos y diversión. Con el español empatizamos más con nuestro público ya que normalmente son las baladas.

En español, sentimos que transmitimos mucho más en nuestro idioma.

¿Cómo os definiríais musicalmente hablando?

Seguimos manteniendo nuestra esencia pop, pero ahora tenemos toques modernos y acorde con el panorama musical actual.

Tres mujeres, cada una diferente de las otras, en pocas palabras ¿cómo os describiríais cada una personalmente?

Somos muy diferentes pero nos mueve lo mismo, la música. Tenemos más cosas en común de lo que parece, somos muy responsables y perfeccionistas y nos encanta estar pendiente de cada detalle de nuestro proyecto.

¿Os cuesta mucho poneros de acuerdo a la hora de sacar los temas adelante?

Para nada, aunque cada una tenga un gusto personal tenemos muy claro el concepto que queremos para el disco, y nos ponemos de acuerdo súper rápido, de hecho normalmente estamos de acuerdo sin abrir la boca siquiera jajaja

¿Qué preferís: conciertos, actuaciones en directo en directo o entrar al estudio a grabar?

Los conciertos sin duda, el ver cómo la gente canta tus canciones, sentir el calor del público… Es una sensación maravillosa.

Y por último ¿podríais dedicar unas palabras a nuestros lectores y animarlos a escuchar vuestro disco?

Antes que nada dar las gracias a todos los que siguen a nuestro lado después de tantos años. Con este disco hemos querido arriesgar y hemos escuchado mucho la opinión de nuestros seguidores para crearlo, así que si aún no lo has escuchado, creo que tienes que hacerlo, es un disco variado.

Sweet California, o lo que es lo mismo Sonia, Alba y Tammy tenían reservada una…

¡SORPRESA!

¡SORPRESA!

“Estos días de firmas nos habéis preguntado mucho si íbamos a sacar portadas individuales de “Land of the Free”, para que no fuera nuestro único álbum sin ellas.

Y también nos habéis pedido que pusiéramos a la venta la opción de comprar el álbum firmado para todos aquellos que no pudieran acercarse a una firma.

Os hemos escuchado y hemos decidido hacer ambas cosas!

Así que ya tenéis disponibles las portadas individuales de “Land of the Free”, dedicadas y firmadas, con copias limitadas.

Es una exclusiva de nuestra página web que hemos querido hacer para vosotros como agradecimiento a todo el cariño que hemos estado recibiendo estos días.”