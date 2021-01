El Espacio Raro del Ifema se convierte en Broadway

lunes 25 de enero de 2021 , 10:33h

De la mano del director y productor Tomás Padilla, y su compañía Theatre Properties, llegan al Teatro Espacio Raro de IFEMA dos icónicos títulos de la meca estadounidense del teatro musical, y un clásico del teatro musical español.

Annie El Musical: Del 19 de feb. al 21 de marzo

El Maravilloso Mago de Oz: Del 20 de feb. al 21 de marzo

La Magia de Broadway: Del 17 de feb. al 18 de marzo…

“ANNIE, EL MUSICAL”

Estamos ante una de las producciones más icónicas de Broadway. Ha sido traducido a más de 20 lenguas, premiado con siete premios Tony Awards y tres premios Grammy. Después de cinco exitosas temporadas en la cartelera madrileña, con más de 1.000.000 de espectadores y con do discos de la obra completa en el mercado, la producción regresa con una fórmula nunca vista en nuestro país. Con unas melodías inolvidables como “Mañana” (“Tomorrow”), que es un auténtico canto al optimismo, y una puesta en escena espectacular que nos transporta al New York de los años 30, el musical Annie se convierte en un espectáculo delicioso concebido para el disfrute de toda la familia.

SINOPSIS: Annie es una niña que vive en el orfanato dirigido por la malvada Miss Hannigan y que sueña con que sus padres vengan un día a recogerla. Las huérfanas tienen que soportar diariamente la tiranía de la institutriz hasta que una tarde Annie es seleccionada para pasar las vacaciones navideñas en la mansión del multimillonario Sr. Warbucks, que busca dar a la prensa una imagen amable de sí mismo. Tras múltiples aventuras, Annie logra conquistar el duro corazón del Sr. Warbucks. No faltarán, entonces, los pillos en busca de dinero que se hagan pasar por sus padres...

“EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ”

Nos encontramos ante un magnifico espectáculo de color y música basado en la novela infantil ‘El maravilloso mago de Oz’ de L. Frank Baum, que se ha convertido por méritos propios en un clásico del cine y teatro musical en todo el mundo.

Una pieza maestra que nos habla sobre la valentía moral y pone de manifiesto valores como la amistad, la familia, el coraje, la ternura o la comprensión y, de esta forma, tanto niños como adultos, aprenderemos que el viaje, cualquier viaje, es un símbolo de la transformación de la persona. Todo ello a través de unos personajes y seres extraordinarios que harán que nuestros ojos no dejen de brillar.

SINOPSIS: El Maravilloso Mago de Oz cuenta la famosa historia de Dorothy y su perro Totó que fueron arrastrados por un ciclón hacia un país fantástico: OZ. Allí, mientras que Dorothy viaja a la Ciudad Esmeralda en busca del Mago de Oz para regresar a su casa en Kansas, tendrá que hacer frente a la bruja malvada del Oeste, y encontrará en su camino al Espantapájaros sin cerebro, al hombre de Hojalata sin corazón y al León cobarde de la Selva. Juntos emprenderán un sin fin de aventuras que les llevará a descubrir la solución a sus carencias de valores.

“LA MAGIA DE BROADWAY”

El Musical es el espectáculo total por excelencia. Su ritmo trepidante fascina al público de todo el mundo. Sus raíces anglosajonas provienen de Broadway y el West End de Londres.

La Magia de Broadway, reúne a grandes voces del género musical. Un delicioso espectáculo con las más bellas melodías en español de los más famosos musicales de la historia: Jesucristo Superstar, Los Miserables, Mamma Mia!, La Bella y la Bestia, Chicago, Cats, La Jaula de las locas, El Hombre de la Mancha, La Sirenita, El Rey León...

Una puesta en escena elegante y sobria, con música y voces en directo, e interpretado por figuras reconocidas con extensa experiencia en el panorama musical y teatro musical nacional.

Jorge González (actual ganador del programa TU CARA ME SUENA), Marta Valverde (Mamma Mia!, Annie), Sergi Albert (El Rey León, La Bella y La Bestia), Silvia Villaú (Annie, Jekyll & Hyde El musical), Carlos J. Benito (Cabaret, Hoy No Me Puedo Levantar), Miguel A. Gamero (Peter Pan, Shrek), Daniel Busquier (Jesucristo Superstar, Mamma Mia!), Padre Damián (participante de LA VOZ, 33 El Musical), y muchos artistas más.

Un espectáculo para escuchar, cantar y disfrutar. Todo ello respaldado por la experiencia y profesionalidad del equipo creativo de Theatre Properties.