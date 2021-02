Diana Navarro: Inesperado es mi confirmación como autora y compositora

Diana Navarro presentará en concierto “INESPERADO”, su último trabajo discográfico, el próximo miércoles 3 de marzo a las 20.30 h. en el Nuevo Teatro Alcalá (Madrid). Y lo hace dentro de la gira que lleva por nombre ese mismo título: Inesperado…

Cuéntanos como va a ser el concierto que presentarás en Madrid

Va a ser un concierto en el que una vez más me voy a entregar en cuerpo y alma. Iré acompañada en una primera parte por Iñaki García al piano y en la segunda por Francis Hernández a guitarra.

Sin trampa ni cartón. Solo estaremos el piano, la guitarra, vosotros y yo. Os espero con todas las ganas del mundo…

En este último álbum la cantante ha incluido once temas que son once composiciones con las que viajar por un sinfín de sonoridades y sentimientos…

¿Qué es ‘Inesperado’?

Un trabajo lleno de emociones líricas y musicales basadas en la música tradicional de raíz a la que siempre me dedico.

¿Qué supone en tu carrera ‘Inesperado’?

Mi confirmación como autora y compositora, la felicidad que me produce ver que a mi público le ha gustado y la motivación para seguir creando y mejorando.

¿A qué se parece ‘Inesperado’?

A Diana Navarro.

¿En qué te has inspirado para hacer este trabajo?

En el amor y el desamor, en mi tradición coplera y en mi aprendizaje flamenco y teatral.

Diana es una artista en constante investigación y evolución que sigue fusionando copla, flamenco y zarzuela con estilos tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica…

Te puedes definir como cantante…

Perfeccionista, disciplinada o ¿Diferente?... Creo que eso mejor lo tiene que decir el público.

Y decídete: copla, flamenco, pop, zarzuela…

Si.

Dotada de una voz prodigiosa, que para ella “es como respirar”, en 2005 cuando apareció su primer disco, ‘No te olvides de mí’, se vendieron 250.000 ejemplares y consiguió doble platino en España. La cantante malagueña no había hecho nada más que empezar su carrera…

¿A dónde puedes llegar con esa voz?

A donde Dios y el público quiera.

Y llega 2017 y sorprende a propios y extraños con su aparición en el concurso ‘Tu cara me suena’, incluyo a ella misma reconociendo que presentó “una Diana Navarro que ni yo conozco” …

Llegas a ‘Tu cara me suena’ y te toca imitar a otras y otros ¿Cuál fue el más difícil?

Todos tenían su dificultad pero mi Beyoncé quedó como la más mala de toda la historia del programa… (responde con una amplia sonrisa)

¿Qué supuso concursar en ‘Tu cara me suena’?

Una felicidad y aprendizaje máximo.

¿Repetirías la experiencia?

Por supuesto.

A mí en particular, Diana Navarro me impresiona cuando canta con esa voz, ¿quién te impresiona a ti?

De los que ya no están, Yma Zumac, María Callas, Camarón, Jurado, Valderrama, Farina, Molina, Marifé, Concha, la Niña de los peines, la Paquera de Jerez etc...

De ahora, José Mercé, Monica Naranjo, Pastora Soler, Pasión Vega, Estrella Morente, Marina Heredia, Mariola Cantarero, Ana Belén etc...

Y cuáles son tus maestros o referencias

Marifé, Jurado, Molina y Valderrama.

Tus sueños, ¿dónde te gustaría cantar?

Carnegie Hall. Olimpia de Paris.

¿Con quién harías un dueto?

Con todos los nombrados anteriormente y Alaska.

¿Quién te gustaría que fuera a verte?

Sin duda Marifé de Triana y Rocio Jurado.

Un tema un tanto desagradable la actual crisis ¿qué ha supuesto para ti?

Un reseteo laboral y emocional. Pero me siento muy afortunada y estoy muy positiva.

¿Te has encerrado o has podido dejar volar la inspiración?

Siempre vuelo esté donde esté.

La música está en crisis ¿qué va a pasar y que hay que hacer para salir adelante?

La música no está en crisis. Las personas sí. Todo no vale y consumiendo cultura seremos más selectivos y desarrollaremos el pensamiento crítico y no nos gustará cualquier cosa. Ahora consumimos más música que nunca.

Los nuevos tiempos que están ya aquí necesitan ¿nuevas soluciones?

Si. Las soluciones siempre son buenas sean antiguas o actuales pero que sean soluciones.

Ya sabéis, si os gusta Diana Navarro, o simplemente, si os gusta esas voces potentes, matizadas, profundas, el próximo 3 de marzo tenéis una cita en el Nuevo Teatro Alcalá (Madrid), va a ser INESPERADO…