El Día Internacional de la Danza Israel Galván y Niño de Elche reinventan el flamenco

jueves 29 de abril de 2021 , 15:35h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque presentará el espectáculo ‘Mellizo doble’ interpretado por Israel Galván y Niño de Elche, no apto para puristas del flamenco, del 29 de abril al 1 de mayo, para celebrar el Día Internacional de la danza y con todas las entradas agotadas desde que se pusieron a la venta.

Mellizo doble

En ‘Mellizo Doble’ los dos huracanados artistas se embarcan en un viaje con billete de regreso hacia los orígenes del baile y el cante flamenco, pero nunca como un fin en sí mismo sino como un impulso, usándolos como el único resorte posible que les traerá de nuevo, pero por otra ruta, hacia su hábitat natural ubicado en la ruptura y la reinvención. Una manera nueva de entender el flamenco, de bailarlo y cantarlo, que ellos mismos llaman «tradicional» porque sienten que se gesta en la traición a la tradición.

Hacer añicos el imaginario flamenco, recoger los trozos y recomponerlo desde una sensibilidad única pero emanada de dos artistas, es el principio del que parte esta propuesta, que los arroja al escenario como mellizos salidos de un mismo vientre. El Niño desde la voz. Galván desde su cuerpo. Cante trasgresor y baile sin ataduras. De esa fusión explosiva sale ‘Mellizo Doble’, donde la locura ahora es compartida.

Sus éxitos han corrido en paralelo. Galván es considerado El Niño de Elche de la danza. El Niño es el Galván del cante. Los dos siempre han estado conectados, vinculados e identificados con las vanguardias, donde pisan firme y nadan a sus anchas. El bailaor invitó al cantaor a su espectáculo La fiesta. El cantaor se llevó al bailaor en la promoción de su disco Antología del cante flamenco heterodoxo. Juntos ya habían ideado Las coplas mecánicas, una performance de infarto alojada en un festival tan, en apariencia, ajeno a su mundo como el Sónar. Así que ya venía siendo hora de verlos en una colaboración conjunta de envergadura como Mellizo Doble, espectáculo que encandiló a los japoneses en su estreno en Tokio en 2019.

Israel Galván

Hijo de los bailaores José Galván y Eugenia de los Reyes, este innovador creador entró en el flamenco siendo un niño de la mano de sus padres. Hasta la formación de su propia compañía, presentada en la X Bienal de Sevilla en 1998, Israel Galván de los Reyes pisó escenarios de la mano de consagrados creadores: Mario Maya, Manuel Soler, Manuela Carrasco y el compositor Vicente Amigo contaron con su colaboración en diversos y variados proyectos.

Entre los premios que avalan la sólida trayectoria de este intérprete y creador andaluz constan: Premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1995); el otorgado por Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión (1996); el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación (2005); Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2012; Premio Max al Mejor intérprete masculino de danza y a la Mejor coreografía con -La curva- en 2012; Premio Max como Mejor Intérprete Masculino de Danza por Fla.co.men en 2015; en 2016 recibe la Medalla de Andalucía, la insignia de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y el Premio Nacional de Danza del Reino Unido al Mejor Bailarín.

Niño de Elche

El Niño de Elche nació en Elche en 1985, en el seno de una familia procedente de Granada. Comenzó su trayectoria como cantaor de flamenco a una edad muy temprana, participando en diferentes concursos, aunque pronto comenzó a interesarse por otros ámbitos artísticos, como el rap o la performance, y por el activismo social.

Ha sido ampliamente considerado por la crítica como uno de los mayores renovadores actuales del flamenco, aunque se ha manifestado igualmente que su trabajo es difícilmente clasificable dentro de un solo género. Además de mezclar géneros musicales como jazz o música electrónica, su trabajo también se vincula a otras disciplinas artísticas, como la performance, y destaca por colaboraciones con el audiovisual, la poesía o la danza, habiendo creado trabajos conjuntos con creadores como Isaki Lacuesta, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez-Fernández y Refree, entre otros.

Recientemente, en noviembre de 2020 ha colaborado también con C. Tangana y La Húngara en un tema titulado Tú me dejaste de querer. Anteriormente, ya había colaborado con C. Tangana en 2018 en la canción Un veneno.

Por si acaso lo repetimos: Espectáculo flamenco no apto para los puristas del flamenco…

Avisados quedan…