Condeduque despide la temporada en junio

viernes 28 de mayo de 2021 , 23:00h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque cerrará la temporada en el mes de junio con tres conciertos, tres espectáculos de artes escénicas, la proyección de cuatro películas, un diálogo, un festival de filosofía, una exposición, dos instalaciones artísticas y varias actividades de mediación.

El apartado musical lo abrirá la actuación de la cantante rapera de world music Pongo (4 de junio). Le sucederá el concierto de música tradicional y contemporánea ‘Músicas memorables’ (18 de junio). Y cerrará la temporada Lagartija Nick con un concierto al aire libre en el Patio Central de Condeduque, con motivo del Día Europeo de la Música (26 de junio).

En artes escénicas actuarán Jesús Rubio Gamo con el estreno absoluto de ‘Acciones sencillas’ (del 3 al 6 de junio), ‘Antonio y Cleopatra’ de Tiago Rodrigues y la reprogramación de la obra de teatro contemporáneo ‘Teatro Amazonas’ con Azkona & Toloza (18 y 19 de junio).

En pensamiento destaca la celebración del IV Festival de filosofía ‘Embaucadores contra perplejos’ (del 22 al 24 de junio) y la última cita con los diálogos que en esta ocasión girará en torno a ‘La intimidad’ con Santiago Alba Rico, Brigitte Vasallo y Remedios Zafra moderados por Mar Abad.

La programación cinematográfica de Condeduque incluirá las películas ‘Lemebel’ (Jóvenes directoras latinoamericanas), ‘Perfect Blue’ (Hambre de realidad), ‘Damiselas en apuros’ (Hambre de realidad) y ‘Tomboy’ (Neorruralismo).

Continúa la exposición ‘El Crimen perfecto’ (hasta el18 julio) y las instalaciones ‘Rompiendo el mar’ de Amparo Sard (hasta 18 julio) y ‘There Is No Place Like Home’ de Isidro Blasco (hasta 20 junio)

Y Mediación ofrecerá este mes la sesión de ‘Ballroom: Pump the beat’ (y continuarán las Derivas urbanas, los talleres de danza inclusiva y Danzas mínimas).