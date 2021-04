Dora desplegará sus 16 años en concierto en el Centro Condeduque

miércoles 07 de abril de 2021 , 12:46h

La cantante madrileña DORA ofrecerá un concierto en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque el próximo 16 de abril…

Con tan solo 16 años, DORA ha publicado hasta la fecha ocho singles que llevan acumulados más de 12 millones de streams en Spotify. Su mezcla desprejuiciada de electrónica, RnB o indie pop ha llamado la atención de importantes prescriptores como Pitchfork, que la incluyó con ‘Oxena’ dentro de sus 10 imprescindibles del pasado mes de septiembre. Desde que empieza a componer con apenas 13 años, DORA ha trabajado de la mano del productor de electrónica Pional.

DORA

Nacida dentro de una familia de larga tradición artística, DORA empezó a mostrar sus dotes musicales de una forma tan natural como precoz. A los cinco años da sus primeras clases de piano y a los nueve ya hace sus propias versiones de los temas musicales que escucha en su casa y que van desde clásicos como Ella Fitzgerald hasta Kendrick Lamar. Con una sensibilidad poco común, a los 11 años sorprende a miles de usuarios a través de su canal de YouTube. Un año después, se enrola como cantante principal en la Creativa Junior Big Band, agrupación que recorre distintos escenarios y festivales, como el Festival de Jazz de Madrid.

Sus versiones de clásicos del jazz y R’n’B vuelven a maravillar al público. DORA empieza a componer sus propios temas con 13 años. Es entonces cuando el productor de pop y electrónica Pional (John Talabot, The XX, Empress Of, The Rapture) decide colaborar con su primer disco.

Trayectoria

Con ocho singles lanzados hasta la fecha, DORA ha alcanzado más de 11 millones de streams en Spotify y otros tantos en YouTube. ‘Saving Star’ y ‘Call Me Back’, su primer y segundo single, forman parte de la banda sonora de la serie Élite (2ª temporada), éxito mundial de Netflix. ‘Call me Back’ también forma parte de la banda sonora de otra popular ficción, ‘La casa de Las flores’ (Netflix). Sus dos últimos lanzamientos, ‘Ojos de Serpiente’ y ‘Stay’ se suman a la desprejuiciada mezcla de pop, RnB, soul y electrónica indie que caracteriza la apuesta de DORA.

‘Ojos de Serpiente’, un neo-bolero con tintes de electrónica, y cuyo video clip fue dirigido por Paco León, ha sido elegido por la serie ‘Skam’ (Movistar). El video clip de ‘Stay’ fue rodado en Barcelona por la prestigiosa productora Canadá y su último lanzamiento ‘Oxena’ fue incluido por Pitchfork en su top 10 del mes de septiembre 2020. El pasado 9 de julio presentó su repertorio en directo en el BBKlive, (escenario Firestone), que se retransmitió en streaming debido a la pandemia.

Actualmente DORA se encuentra inmersa en la preparación de primer EP, que verá la luz antes de final de año.