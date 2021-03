El 45% de los españoles pidió comida a domicilio durante el confinamiento

jueves 04 de marzo de 2021 , 10:58h

En unos días se cumple un año desde que las vidas de los españoles cambiaron: se declaró un estado de alarma que nos mantuvo en casa durante tres meses, las rutinas se modificaron en todos los sentidos y, se necesitó una adaptación a las nuevas condiciones, pero ¿cómo afectó la pandemia a las costumbres gastro de los españoles? Según una encuesta desarrollada por Deliveroo, la empresa de comida a domicilio de calidad, un 45% pidió comida a domicilio entre 1 y 2 veces por semana, especialmente los sábados y viernes, relegando a los domingos, que eran los días preferidos para pedir comida a domicilio antes de la pandemia. Pero no sólo eso, sino que, el hecho de que no se pudiera disfrutar in situ, hizo que el 40% descubriera algún restaurante nuevo a través de la app. Entre los nuevos descubrimientos destaca la comida asiática, el 24% de los españoles eligió comida china para comer o cenar, mientras que el 22%, escogió comida japonesa.

Una forma de romper con la rutina o una forma de celebración

Es posible que la sensación de que los días interminables estaba muy presente, teletrabajar, hacer deporte en casa, no hacía que la rutina cambiase, por eso, el 49% de los encuestados aseguran que pedían comida a domicilio para romper con los días tan repetitivos, mientras que el 28% hacía un pedido para celebrar un cumpleaños, una buena noticia o como una vía de escape. De hecho, ésta continuará siendo una tendencia durante este año, según el 65% de los encuestados. Entre los pedidos más populares destacan los que se engloban dentro de la gastronomía mexicana y americana: la Kevin Bacon de Goiko es uno de los ejemplos.

Por ciudades, son Madrid, Barcelona y Valencia las que ocupan los tres primeros puestos, a las que siguen Zaragoza y A Coruña.

El delivery ha llegado para quedarse: se pidió más y ha modificado las costumbres

Si en el último año ha habido algunas tendencias gastronómicas como cocinar pan o pasta casera, que han causado sensación, es cierto también que los españoles han aprovechado para pedir comida a domicilio de forma más notoria que antes de la pandemia, ya que el 23% asegura haber aumentado sus pedidos en más de un 30%.

¿Y han cambiado las costumbres tras el levantamiento de las restricciones? Parece que sí, pues según datos de la encuesta el 19% afirma que, aun pudiendo salir a comer o cenar, ha continuado pidiendo a través de la app sin motivo concreto; el 41% cuando no tiene tiempo de cocinar; y el 25% cuando le apetece comer algo en concreto. Además, el 10% pide cuando reúne a gente en casa y disfrutar así de un tiempo de ocio.

Los restaurantes también se han adaptado a las nuevas necesidades

Pero no sólo se han notado cambios en los consumidores, también en los propios restaurantes, que se han adaptado a los nuevos tiempos y digitalizado su servicio, de hecho, el 57% de los restaurantes confirma que el delivery está siendo mucho más importante para su negocio en 2021 que en ejercicios anteriores, según una encuesta de Deliveroo y, el 40% aseguraba que se vería obligado a cerrar en los próximos 6 meses si no fuese por el delivery. Señal de esto es también que Deliveroo haya aumentado los restaurantes con los que trabajan a 9.000, lo que supone 1.500 más que antes de la pandemia. También en Deliveroo se han dado otros cambios para adaptar el servicio, como la llegada de la alta cocina al delivery o la introducción de medidas para incrementar la liquidez de los restaurantes agilizando los pagos.

Al mismo tiempo que un incremento de la oferta de restaurantes, se ha aumentado el número de riders colaboradores, que ha pasado de 1.500 a 2.500. También durante este tiempo se han establecido iniciativas para su protección, como la creación de un fondo de soporte económico para riders que pudiesen contraer coronavirus o tuviesen que pasar cuarentena, así como el acceso continuo de los riders a material sanitario con envíos periódicos de geles y mascarillas a todos los colaboradores.

Deliveroo, concienciada con la situación y la importancia de mantener la seguridad, ha sido pionera en establecer guías y protocolos para mantener todas las medidas sanitarias necesarias para poder disfrutar de un servicio exquisito, como las entregas sin contacto.

“La situación vivida este último año ha hecho que cambiemos nuestra forma de trabajar, nuestra rutina y nuestras costumbres gastronómicas, tanto que muchos han utilizado el servicio que ofrecemos desde Deliveroo para disfrutar de un pequeño momento de placer con uno de los platos de nuestros partners. Y gracias a ello, se ha demostrado que pedir comida a domicilio es una excelente opción para alimentarse”, añade Carolina Pérez, directora de comunicación de Deliveroo España.