Silvia Sanabria se despide de la serie Servir y Proteger

Ya sabemos que la oficial Nacha Aguirre, una de las policías más veteranas de Distrito Sur, deja la comisaria definitivamente, pero …

¿Quién es Nacha Aguirre?

Una oficial de policía que, a pesar de su corta edad y poca experiencia en el cuerpo de la policía, sabe mucho más y es más intuitiva que muchos de sus compañeros, ya que la vida desde pequeña en Colombia la ha curtido para abrir los ojos y ver lo que otros no han visto.

Es un ser humano humilde, guerrero y con un corazón dispuesto a amar a la chica de su vida, desafortunadamente en el amor no tiene suerte y la vida le jugó esa mala pasada con un caso mal cerrado.

Silvia Sanabria es la actriz que ha interpretado a la oficial Nacha Aguirre en 'Servir y Proteger' (ficción de RTVE en colaboración con Plano a Plano) durante más de 900 capítulos, y con ella hemos podido mantener una entrevista, en la que nos cuenta su experiencia en la serie, sus nuevos proyectos, y otros aspectos de su vida, tanto profesionales como personales…

¿Qué hay de Silvia Sanabria en Nacha Aguirre?

Hay valores a punta pala, el lado más humano de ella lo he encontrado en mí. También el amar a todos sin juzgar tanto y la fortaleza desde luego las dos somos unas de esas que saltan al vacío y luchan.

¿Y de Nacha Aguirre en Silvia Sanabria?

Se ha quedado la fortaleza multiplicada.

¿Qué supuso para ti llegar a “Servir y proteger”?

Como todo en la vida, un nuevo comienzo, una gran etapa de cambios y experiencias nuevas, supuso también recoger frutos de semillas plantadas hace mucho tiempo.

¿Qué significa ese slogan “Servir y proteger”?

Es lo que hacen los policías, atender al ciudadano, cuidarlo del mal, evitar que algo malo pase y rescatarlos del peligro. También entre las relaciones de amor o de compañerismo, sirves y te proteges entre todos.

¿Qué enseñanzas te ha aportado trabajar en esa serie?

A nivel profesional muchas, aprendí a trabajar muy bien mis escenas y a ser flexible a los cambios, también a aceptar lo que no te gusta, porque no hay de otra, el poder existe y tienes que ceñirte a él.

¿Te siguen como Nacha en tu país de origen?

Claro y en otros países latinoamericanos, en sitios donde hay grandes comunidades latinas también como Miami y eso me alegra, los latinos nos apoyamos mucho entre nosotros y nos sentimos muy orgullosos del éxito de nuestra gente.

¿Por qué dejas la serie en pleno éxito?

No la dejo en pleno éxito, la serie siempre ha estado en un buen punto, se mantiene. Pero no hay diferencia, desde que empezamos, eso es lo mejor y lo que le deseo al proyecto que se mantenga, eso al fin y al cabo es lo más difícil. Ellos la verdad no sé qué piensan, pero supongo que como todos escriben en mis redes me desean lo mejor y yo estoy muy agradecida con esa etapa y muy feliz de iniciar otra.

¿Qué recuerdos te llevas de tus compañeros en la serie?

Lo enormemente talentosos que son en todos los departamentos. Todos hacen que la serie salga a flote, me llevo agradecimiento, son unos profesionales muy respetuosos y generosos.

Silvia inicia ahora una nueva etapa con nuevos proyectos, incluida una película “Victoria 2030”, que se estrenará en mayo…

¿Qué nos puedes contar de esa película?

Es una película social y educativa, que si la vemos con el corazón abierto a lo que nos cuenta, disfrutamos y sentimos como todas esas historias se encadenan y qué tan importante es encontrar en la vida una segunda oportunidad. Marta es un personaje al que amo por su historia dura y su humildad. Es la primera película de Manuel Serrano, con lo que ha puesto muchas ganas, amor, ilusión y yo estoy feliz de haber participado en su proyecto.

¿Qué papel interpretas?

Una mujer ex guerrillera, no por elección, si no como muchas por obligación, pero su vida dará un giro buscado por ella en donde será no una guerrillera, si no una guerrera para enfrentar lo duro de la vida con su lado más positivo y amoroso hacia su hijo que nace con síndrome de Down.

A partir de ahora ¿te vas a centrar más en el cine?

Si es lo que más me llega, ¿por qué no? Pero si es Televisión también, como dije antes estoy abierta a todo, incluso a explorar otros campos profesionales que me llaman la atención.

¿Qué papel te gustaría interpretar?

Siempre me gustan los papeles de mujeres fuertes y con ideas claras, también personajes mágicos y con mucha libertad de expresión.

Cine, teatro, televisión… ¿qué prefieres?

Todo, cada uno tiene algo de especial, son ritmos y magias distintas.

Silvia Sanabria es de origen colombiano, concretamente nació en Bogotá…

¿Dónde empezaste tu carrera de actriz?

Allá de pequeña ya participaba en un programa de niños haciendo origami y hablando de animales. También hice teatro en el colegio siempre, lógicamente esto era todo de niña, pero ahí desperté mi espíritu de actriz, luego al llegar a España decidí hacer la carrera de artes escénicas y un máster de actuación en Minsk, Bielorrusia.

Has vivido en distintos países ¿en cuál te has asentado tanto personal como profesionalmente?

Cada país me ha dejado algo especial, me ha hecho vivir etapas diferentes, ahora por ejemplo estoy abriendo otras puertas en Sudáfrica y estoy plena y con motivación total. A nivel profesional ha sido España, país al que además considero mi hogar, es donde he sembrado más, he comprado mi casa y he creado una familia de amigos que son muy importantes. Mi país siempre será mi raíz de balance, mi familia de siempre, mi niñez, mi fondo y donde tal vez volveré en algún momento.

¿Es difícil ser mujer y estar fuera de tu país de origen para trabajar en el cine o en la televisión?

Ya lo es normalmente para vosotros, ahora imagínate si tenemos que limitar el acento, la raza o las profesiones en las que por falta de abrir la mente los latinos no encajamos. De todas formas, poco a poco se va abriendo una ventana en la que hay historias con chinos, latinos, africanos etc… diversas culturas y eso hace que sea un poco más fácil, pero sí es muy duro y limitado.

¿Te has encontrado discriminada en algún momento por alguna causa?

Sí, varias veces, y en varias situaciones, que prefiero no detallar, pero ya te podrás imaginar que el "sudaca" lo he oído bastante y el tratarte diferente por ser de fuera también, de todas formas la mayoría de las veces me he sentido querida y respetada y mis propios amigos españoles cuando les he comentado estas horribles situaciones han querido salir a defenderme, supongo que es algo normal en todas partes. Si eres español y te vas a algún país en donde por problemas históricos no eres muy bienvenido encontrarás esos momentos, pero también encontrarás gente magnífica que se quedará en tu corazón.

Profesionalmente hablando ¿cómo ves tu futuro?

Los artistas somos positivos a la hora de proyectar y yo soy muy positiva, muy persistente, muy trabajadora, muy curiosa y me renuevo constantemente. Así te puedo decir que quien siembra recoge, no es una profesión fácil, pero me veo muy bien disfrutando de cada oportunidad que busque y que llegue y cómo te dije antes explorando otras facetas laborales que me interesan.

Y llegamos a un tema, que aunque no es muy agradable de tocar, por desgracia sigue estando de actualidad, la pandemia y sus consecuencias, más durante los primeros meses…

¿Cómo has llevado el confinamiento y cómo llevas la crisis?

Lo llevé bastante bien la verdad, estaba sola en mi piso en el centro, disfrutaba de ir una vez a la semana al supermercado y ver lo puro y limpio que estaba todo. Me metí de lleno a hacer lo que me gusta de actividades, yoga, ejercicio en general, meditación, leí muchísimo y vi varias películas. Celebré mi cumpleaños con video llamadas, recibí en la puerta de mi casa más regalos que nunca y me sentí muy privilegiada por estar viva y no tener el virus. Colaboré durante el confinamiento con bomberos unidos llevando mercados a los más vulnerables y alegrándoles el día con un poco de motivación y afecto manteniendo esa distancia que nos enseñó a abrazar con los ojos. Obviamente me dolió y me duele mucho por los que se han ido y los que están con el vacío de sus seres queridos o con lesiones ocasionadas por el covid19.

La crisis la he llevado de la mejor manera posible, yo me acababa de comprar mi piso y eso quiere decir que había dejado todos mis ahorros ahí, bien invertidos, pero no era el mejor momento, de todas formas tengo la suerte de ser organizada y poder mantener a flote lo que es necesario y obligatorio y además cuento con una familia unida y maravillosa en la que estamos unidos y nos ayudamos en lo que haga falta, eso es un privilegio en mi vida.

¿Te ha afectado más personal o profesionalmente la pandemia?

Personalmente gracias a Dios no me ha afectado, al contrario te diría que me ha hecho más fuerte, más agradecida, más feliz de ver que tengo una vida vital y que soy una afortunada, me ha abierto otras ideas para tocar otros horizontes profesionalmente hablando.

A nivel profesional, ha sido difícil trabajar así, ya que tienes que testarte constantemente, no puedes acercarte mucho a tus compañeros, las escenas de besos quedaron fuera, las cosas cambiaron en el rodaje y bueno todos fuimos despedidos durante la pandemia, así que fueron cuatro meses sin nada. De todas formas, creo que después de la pandemia la producción audiovisual ha crecido y habrá más trabajo, aunque por otrolado lamentablemente unos cuantos teatros han tenido que cerrar y eso duele.

Y para terminar¿Volverás a Colombia algún día?

¡Claro que siiii!, me muero de ganas, amo mi país y mi gente.

Silvia se despide de nosotros, y lo hace dándonos ánimos para afrontar lo que venga …

Gracias por esta bonita entrevista que me habéis brindado, es un gusto poder compartir con ustedes un ratito así. Les deseo mucho ánimo y fuerza mientras que acabamos de salir de este periodo tan difícil, más para unos que para otros. Pero saldremos. Gracias España por ser mi hogar y a todos los españoles por el apoyo, como siempre a toda mi gente en Latinoamérica, gracias.

Gracias a ti por tu amabilidad y tu simpatía y tu sinceridad…

A seguir triunfando en lo que te propongas… seguro que sí…