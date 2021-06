Cádiz presenta un calendario ornitológico para fomentar el turismo de aves en la provincia

jueves 03 de junio de 2021 , 10:17h

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, José María Román, presentó en la institución provincial un calendario ornitológico que destaca qué aves en concreto se pueden ver en cada comarca y en cada mes, “para potenciar el turismo ornitológico en la provincia desde enero hasta diciembre”.

En la provincia, ha comentado el diputado de Turismo, se pueden avistar en torno a 400 especies de aves diferentes entre residentes, estivales, invernantes y sumando algunas rarezas.

Como icono del turismo ornitológico de la provincia, Román ha presentado al Ibis eremita, una de las especies más amenazadas del planeta, que gracias al proyecto de reintroducción en la provincia del Zoobotánico de Jerez, cuenta en Cádiz con la única colonia reproductora de toda Europa.

Más allá de las migraciones

El objetivo del Patronato Provincial de Turismo, que ha editado esta guía, es ir más allá de situar Cádiz como uno de los lugares privilegiados para la observación de las migraciones en primavera y en otoño, para que sea un destino para el disfrute de las aves todo el año.

Para Román es `una manera de aunar la protección de la naturaleza, con la economía, el empleo y el ocio. Todo suma´.

Formación para el sector

Este calendario va dirigido a los ornitólogos y este año especialmente a la formación del sector turístico, por eso el Patronato ha organizado unos cursos por comarcas que se celebrarán en otoño: el día 9 de noviembre sobre la Bahía de Cádiz, el 16 en torno a la Campiña de Jerez, el 23 será para explicar la Costa Noroeste y el 30 la Sierra de Cádiz. El día 9 de diciembre le tocará el turno a La Janda y el 14 concluirá la jornada del Campo de Gibraltar.

Si las circunstancias lo permiten, las sesiones serán presenciales en cada una de las comarcas.

José María Román ha presentado el calendario en la Diputación de Cádiz acompañado por los autores de la guía: el ornitólogo Manuel Morales, gerente de Birding Tarifa y de Milvus Medio Ambiente, empresa que comparte con Fernando Gómez.

Román ha elogiado la capacidad de ambos para sintetizar y estructurar toda la información.

Hasta de Australia

Morales ha resaltado que Cádiz ofrece más diversidad de aves que cualquier otra provincia de España y que a través de su empresa recibe visitantes de todo el mundo `en el 90 % de los casos vienen de Inglaterra, pero también he tenido de Israel y hasta de Australia, un señor con 89 años que no se me olvida´.

Para ser un destino tan potente, Manuel Morales destaca aves `como el ibis, la cerceta pardilla o el buitre de Rüpell; cada ornitólogo tendrá su Top Ten, pero las que aquí tenemos son de interés internacional´.

Fernando Gómez ha añadido que la guía incluye más de 70 ´rutas y localizaciones de interés para los ornitólogos a través de códigos QR para que sea más práctica y útil para todos los interesados´.

El calendario en su versión digital está en www.cadizturismo.com. Promovido por el Patronato Provincial de Turismo, es fruto del convenio de colaboración que mantiene con la empresa pública Turismo Andaluz y la Junta de Andalucía.

Perfil del turista ornitológico

La media de edad de los turistas ornitológicos es de 53 años, su poder adquisitivo es medio-alto, le interesa también la observación de flora, fauna e insectos. Suele viajar en grupos de un máximo de 12 personas y la duración media de los viajes es de entre una y dos semanas.

Solo en el observatorio de Cazalla de Tarifa se contabilizaron en 2019 cerca de 3000 visitas de aficionados a la ornitología y en 2020, aún con pandemia, más de un millar. Datos exclusivamente referidos a `pajareros´, porque visitas al centro fueron en torno a 12000 en 2019 y unas 6000 en 2020 de público atraídos por las vistas de este enclave.

Estos turistas proceden de Reino Unido (principalmente), pero también Holanda, Alemania, en menor medida de Francia pero y también de Estados Unidos.

Objetivo: Reino Unido

En Reino Unido hay unos tres millones de aficionados a la ornitología, un mercado potencial de gran calado para la provincia teniendo conexiones directas con el aeropuerto de Jerez.

En ello viene trabajando el Patronato, que ya ha realizado promociones a través de revistas especializadas como BBC Wildlife o Birdwatching, ha organizado viajes de familiarización para agencias de viajes especializadas en este segmento.

En 2022, el Patronato participará en la feria de Rutland, suspendida en 2020 y 2021 por la pandemia.

El origen del turismo ornitológico está en Inglaterra donde se funda en 1889 la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), entidad matriz de la que han partido todas las iniciativas de difusión y participación social vinculadas a la ornitología, entre ellas la del turismo basado en la observación.

Román recordó en la presentación cómo el turismo ornitológico se origina en la zona de la mano de los ingleses y de los bodegueros jerezanos, pioneros en la defensa de Doñana.

La guía

El calendario, que tiene 90 páginas en su versión impresa, se divide en varias secciones: la presentación de la provincia como un mosaico natural, que nos permite esa diversidad de especies; una descripción de las comarcas naturales de la provincia, una selección de las diez especies más relevantes y las cien más destacadas.

La guía incluye igualmente a las oficinas de turismo, los puntos de información, y centros de visitantes de los parques naturales de la provincia, las empresas de turismo ornitológico así como las asociaciones, las ONG y otras entidades vinculadas a la observación de aves. Muestra además los parques naturales y los territorios con figuras de protección como los parajes, los monumentos y las reservas naturales.