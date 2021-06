Llegó el verano al Teatro Galileo

martes 08 de junio de 2021 , 15:43h

El 3 de junio arrancó la programación estival del Teatro Galileo (Madrid). Hasta el 12 de septiembre este espacio madrileño va a compaginar la programación en sala y al aire libre con un menú escénico que incluye teatro, danza, performance y música en directo.

La creación por y para los jóvenes es uno de los ejes de Galileo y se materializa este verano con la celebración de la primera edición del Festival Sala Joven, dirigido por la dramaturga y actriz Karina Garantivá. Una iniciativa de Teatro Galileo y Teatro Urgente, Sala Joven consta de once propuestas artísticas de directores y directoras de entre 20 y 35 años que convierten al Galileo en un referente del teatro contemporáneo para la creación de nuevos públicos. Obras que eligen al personaje femenino como origen y desencadenante de las ficciones (‘Ese toro que no veíamos’, de la compañía Mujer en obras), piezas que ahondan en los tabúes de la adolescencia y la pérdida (‘Todos queríamos a Alber’, de la compañía Teatro SinSombrero), teatro de la memoria para visibilizar la historia de nuestras abuelas (‘Mi dolor es...’, de Esther Berzal), o para recrear el encuentro entre Clara Campoamor y Victoria Kent (‘Victoria viene a cenar’, de Pisando Escenario), revisiones de textos clásicos (‘Compré un nicho en la Almudena para enterrarnos a todas’, a partir de ‘Las criadas’ de Genet; ‘Ahora que nos dejan hablar’, a partir del ‘Coloquio de los perros’ de Cervantes y ‘La gaviota o los hijos de’, escrita y dirigida por Pablo Quijano a partir del clásico de Chéjov), obras sobre la comunicación entre padres e hijos (‘Hoy es el día’, un proyecto de Alberto Fonseca), trabajos sobre el desencanto de una juventud que no encuentra salidas (‘Jaula de pájaros’, de la Compañía Balmoral), piezas sobre distopías tecnológicas (‘Furbytale’, de la compañía Traspasarte) y conciertos (La Dani). Sala Joven se celebrará del 16 de junio al 18 de julio en la sala del Teatro Galileo.

En el capítulo de danza el coreógrafo y bailarín Chevi Muraday (Premio Nacional de Danza 2006) presenta Le Plancher, una pieza en la que explora el estigma de la enfermedad mental basándose en la historia real del joven francés Jeannot que, al morir su madre, grabó sobre el suelo de su casa 80 líneas en mayúscula que fueron consideradas al tiempo una pieza de art brut y un ejemplo de psicosis grave. Con dramaturgia de Juan Carlos Rubio e interpretada por Chevi Muraday e Inés Valderas, Le Plancher podrá verse del 3 al 13 de junio.

Además, la directora y dramaturga Inge Martín estrena ‘Anfitriones’, una comedia en la línea de Un dios salvaje que habla con humor ácido sobre la amistad y sus límites, sobre la imagen que mostramos en las redes sociales y sobre la solidaridad en un mundo que invita al individualismo. En cartel del 26 de agosto al 12 de septiembre, ‘Anfitriones’ está protagonizada por José Luis Alcobendas, Markos Marín, Lucía Quintana y Olga Rodríguez.

LAS NOCHES DEL PATIO DE GALILEO: TEATRO Y CENAS AL AIRE LIBRE

Por segundo año consecutivo, el Teatro Galileo abre su patio para disfrutar del teatro, la música y la gastronomía al aire libre. En el escenario podrán verse los espectáculos ‘Ciclos’, de Inma Cuevas; ‘Perdidos’, con dirección de Ignasi Vidal y ‘Llévame hasta el cielo’, protagonizado por Lolita Flores y Luis Mottola. Además se podrá degustar la comida y bebida de La Bicicleta Café mientras se disfruta de las funciones.

Ciclos es un espectáculo con música en directo concebido por Inma Cuevas (Vis a Vis, Mientras dure la guerra, Toc Toc, Poliamor para principiantes) para homenajear a los hombres y mujeres que antes que ella se subieron a un escenario para compartir emociones y sonrisas. Una propuesta que se nutre de diferentes estilos musicales y donde no existen las fronteras. Nieta de Emilio Aragón (Emig), bisnieta de Gabriel Aragón y Virginia Foureaux y sobrina de los payasos de la tele, Inma recorre en este show la historia de su familia de la mano de la banda Alarmantiks compuesta por Rodrigo Aragón, Gonzalo Aragón, Alonso Aragón y Punch Aragón. Un espectáculo teatral y musical concebido para las noches del patio de Galileo, del 4 de junio al 3 de julio.

Agustín Jiménez y Carlos Chamarro protagonizan Perdidos, una obra dirigida por Ignasi Vidal con dramaturgia de Ramón Madaula, que se sumerge en la vida de dos hombres que comen juntos el menú del día cerca de la empresa donde trabajan. Todo cambia cuando quedan una noche con sus mujeres para cenar y una chispa enciende un fuego cruzado que hará peligrar la amistad y la apacible vida de sus protagonistas. Del 8 de julio al 22 de agosto.

Por último, tras el éxito en la pasada temporada, Lolita Flores vuelve al patio de Galileo con Llévame hasta el cielo, una comedia con tintes trágicos dirigida por Juan Carlos Rubio y coprotagonizada por Luis Mottola que podrá verse del 25 de agosto al 12 de septiembre.