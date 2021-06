Vuelven las modificaciones y cancelaciones de vuelos

jueves 24 de junio de 2021 , 10:49h

“Debido a la crisis del coronavirus, nos vemos obligados a realizar ajustes en nuestro horario de vuelos. Estos cambios han afectado a su itinerario”. Este es el mensaje que están recibiendo cientos de pasajeros al reservar su vuelo para las vacaciones.

Este es el caso de Amaia Terradillos, una bilbaína que reservó un vuelo de Venecia a Marsella con la aerolínea Volotea. El vuelo original despegaba a las 21:55 horas de un viernes; sin embargo, la compañía aérea le cambió el vuelo a las 06:45, horario que no pudo aceptar ya que al ser laboral, trabajaba. Decidió optar por el reembolso y reservar un nuevo vuelo con otra aerolínea. El reembolso, todavía no le ha llegado.

Y es que, como Amaia cientos de viajeros están reservando un vuelo y viviendo la misma situación. Según datos proporcionados por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), las reservas de las agencias de viajes para este verano han aumentado a finales de junio el 10% con respecto al año pasado.

Sin embargo, son muchos los pasajeros a los que les están modificando el vuelo. Volotea, Ryanair, Air France o Lufthansa son algunas de las compañías que están cambiando el horario de sus vuelos. Las aerolíneas informan al pasajero sobre el cambio de vuelo y le ofrecen 3 opciones: nuevo horario, bono o el reembolso del billete.

La aerolínea debe ofrecer una alternativa que puedes aceptar o no

Si la aerolínea te avisa con más de dos semanas de antelación y no quieres aceptar el cambio, tienes derecho a un bono o al reembolso del dinero. No obstante, recuperar el importe del billete no es fácil, las aerolíneas y las agencias de viajes durante la pandemia no siempre han cumplido con sus obligaciones. Como prueba de ello, Reclamación de Vuelos, plataforma experta en reclamar vuelos, informa que desde el inicio de la pandemia ha recibido más de 30.000 reclamaciones.

“Cuando un pasajero intenta por sí mismo reclamar una cancelación de vuelo ante una aerolínea es prácticamente imposible que consiga ni tan siquiera una respuesta por su parte”, explica Ekaitz Bacelo, CEO de www.reclamaciondevuelos.com. “Entendemos totalmente las circunstancias y la situación actual. Sin embargo, la Ley es clara al respecto, las aerolíneas están obligadas como mínimo a devolverte el coste del billete cancelado”, continúa.

Falta de ocupación con la excusa del Coronavirus

El motivo principal de la mayoría de los vuelos cancelados o modificados es la falta de ocupación con la excusa del coronavirus. “En la mayoría de las ocasiones, las aerolíneas cancelan o cambian el horario de vuelo como consecuencia del Covid-19”. Sin embargo, no son más que excusas. “Poco a poco, el número de vuelos se está incrementando por lo que no debemos olvidar que, en los que operan, vuelven las incidencias relacionadas con retrasos, cancelaciones o pérdida de equipaje y se puede reclamar una indemnización”, explica Ekaitz.

Es más, de las 30.000 reclamaciones recibidas en la plataforma, solo el 60% han sido motivadas directa y realmente por el coronavirus.

Indemnización por modificar tu horario de vuelo

En estos casos ¿cuándo se puede reclamar una indemnización? Si una aerolínea cambia el plan de vuelo a otro horario, día u origen y destino, se considera como una cancelación del vuelo y reprogramación, y por tanto, puedes reclamar una indemnización siempre y cuando la compañía te avise con menos de 14 días de antelación y llegues al destino final con más de 4 horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

Bajo este criterio, el afectado puede reclamar a la aerolínea una compensación de 250 euros y 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo, más el coste del billete no disfrutado, gastos y daños y perjuicios por la pérdida de hoteles, tours...

“Nacimos para velar por los derechos de los pasajeros y esa sigue siendo nuestra misión”, agregó el CEO de la plataforma. “Recomendamos a todos los que quieran reclamar a Vueling, Ryanair, Iberia o Air Europa, principales aerolíneas reclamadas, que contacten con expertos. Cada caso es diferente y en numerosas ocasiones el afectado tiene derecho a indemnización”.