Corral de Comedias de Alcalá de Henares: Programación primer trimestre temporada 2021-22

viernes 24 de septiembre de 2021 , 15:02h

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares ha presentado la nueva temporada 2021-22, celebrando, a su vez, que arranca la misma con el aforo completo.

En el Corral siguen trabajando para ofrecer una experiencia teatral total tras un año en el que la actividad en su sala ha sido totalmente satisfactoria a la hora de ofrecer una cultura segura.

Así vuelven “con las energías renovadas retomando, desde La Abadía, la tarea de diseñar e impulsar la actividad artística de este nuestro pequeño gran teatro. Sumamos el impulso de los creadores asociados a La Abadía, para expandir al Corral su talento y energía, en las personas de Manuel Bonillo, iara Solano y Carlos Tuñón, creadores que nos han visitado en diversas ocasiones con sus creaciones, y que van a conformar, junto con la dirección de La Abadía, una comisión artística, que aspira a seguir enriqueciendo y dinamizando la vida del Corral.”

Una programación abierta a todos y para todos

El día 1 de octubre abren la programación con la obra de Raúl Cortés Solo queda caer, una obra de aliento surrealista, de humor ácido, en el mismo día en el que se unen a “La Noche de los Libros” con varias piezas audiovisuales, tanto en vídeo como en audio, y que podrán disfrutarse a través de la web del Corral.

Pablo Rosal, Malena Alterio y Luis Bermejo llevan -15 y 16 oct- Los que hablan, sin duda alguna, una de las obras más relevantes de la pasada temporada, que gustó tanto a crítica como a público en su paso por La Abadía, Teatro del Barrio y durante su gira. Otras obras estrenadas en Abadia que podrán verse en el Corral son Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio -23 y 24 oct-, dirigida por Rakel Camacho, creadora asociada a La Abadía, con Eva Rufo y Esther Ortega; y Swimming Pools -13 y 14 nov-, una creación de Sleepwalk Collective, compañía también asociada a La Abadía.

Carlos Tuñón recupera a Jacinto Benavente en El encanto de una hora, una pieza de salón creada por [los números imaginarios] y producida por Bella Batalla y La Abadía. Con esta obra, Tuñón recupera una pieza corta de Benavente, publicada en su “Teatro Fantástico”, y que se asienta en dos actores –Patricia Ruz y Jesús Barranco- dialogando durante una noche como si fuese muñecos de porcelana.

El fin de semana del 17 y 18 de diciembre está dedicado a la danza con Poliana Lima y dos obras, Con el infinito en el cuerpo y Hueco, respectivamente, y una charla-coloquio entre Lima, Manuel Bonillo y Mercedes Caballero para (intentar) contestar a la pregunta, ¿por qué seguir bailando?

Y una semana antes, por primera vez en Alcalá, Albert Pla presentará ¿Os acordáis?, título a su vez de una de las últimas canciones que compuso durante la pandemia, una composición tan larga como el tiempo que duró el confinamiento. Albert Pla reflexiona con ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial.

Para finalizar diciembre, los días 28 y 29, un espectáculo para todos los públicos, Nautilus. 20.000 leguas de viaje submarino, a partir de la célebre novela de Verne bajo una mirada creativa asentada en una lectura actual, comprometida y ecologista.

Una nueva y renovada temporada del Corral de Comedias, “que esperamos os aporte mucha belleza, paradoja, pensamiento, celebración, emoción, vitalidad, afecto, asombro.”

Un teatro integrado en su ciudad

Esta nueva temporada, además, estrenan una imagen renovada a través de la incorporación en varios diseños de espectadores, amigos y cómplices alcalaínos que a lo largo de los años han sido parte del Corral de muy diferentes maneras. También han “vestido” la fachada del edificio con banderolas para que el espacio sea más visible a la plaza, ahora peatonal, y que tenga una mayor integración visual en el paisaje urbano. Es decir: que el Corral siga integrándose más en el tejido social alcalino y este en el teatro.

Del 8 al 12 de octubre, en el contexto de la Semana Cervantina, ofrecerán durante varios días y diferentes horas, tres obras de creadoras asociadas a La Abadía: Cuánto cuerpo, de LAE Vladimir Tzekov, El héroe de la triste figura, de Raíces Aéreas y Quijotes y Sanchos, de [los números imaginarios], obras que se integrarán en las calles de Alcalá además de en la sala.

Corral acogerá también a la 39ª edición del Festival de Otoño con Géologie d’une fable, creación de Collectif Kahraba, una obra que combina la narración, la danza y la manipulación de objetos y sonidos. También vuelve, el 4 y 5 de diciembre, el Best of BE Festival con tres piezas que resumen el espíritu del festival: tres propuestas contemporáneas que han destacado en ediciones anteriores.

Además, vuelven a acoger dos espectáculos de música en el ciclo Lírica en el Corral -29-30 oct- y del 5 al 11 de noviembre su sala se convertirá en un cine para acoger, un año más, ALCINE.

Los días 17 y 18 de noviembre recuperan las campañas escolares, con Dados y Papel respectivamente, a cargo de Ventrículo Veloz.