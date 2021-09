El diseñador Eduardo Navarrete presenta su nuevo proyecto en ME MADRID

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 10:30h

El Hotel Me Meliá de la Plaza Santa Ana acogió la inauguración del nuevo proyecto del diseñador de moda Eduardo Navarrete entre un dj set en directo, proyecciones de fotografía, fashion films y nuevas voces en arte y moda que se materializan por medio de una disruptiva performance con la que Madrid se tiñe de vanguardia creativa.

“15” nace durante la pandemia con el objetivo de ayudar a otros diseñadores con talento, como a mí me ayudaron en su día”.

Verónica Forqué, Pepón Nieto, Susi Caramelo, Carlos Montero, Ana Locking, José Lamuño, Malena Alterio, Eva Isanta, Marta Belenguer o Lucía Jiménez son algunos de los rostros que no se perdieron la cita y han acudido al Me Madrid para apoyar al diseñador en esta nueva andadura.

La cita se enmarcado en el calendario de Madrid es Moda, y ha contado además con la presencia de diseñadores como García Madrid, Guillermo Décimo o los artistas Cachorro Lozano, Artefacto, Orojondo, algunos de los creadores que forman parte del proyecto de Eduardo Navarrete, que configura su propia red de artistas y diseñadores.

El lobby del céntrico hotel Me Madrid Meliá se ha teñido del ambiente que diseña el creador visual Iván Fernández, con la proyección del fashion film y la exposición fotográfica de los artistas Edu and Gabi ,en un set ambientado por el dj de Bilbao Hombre Bosque. Un escenario perfecto en el que la ropa y el arte de los diferentes artistas y diseñadores ha irrumpido entre el público con una performance.

Alojadas en el espacio del lobby del Hotel Me Meliá, moda, arte y diseño multidisciplinar se abren al público desde el 22 de septiembre al 3 de octubre, en una pop up store en la que los diseños de Eduardo Navarrete, García Madrid, Palomo Spain, Alejandro Resta o Isabel Gomila entre varios creadores se exponen y venden de forma temporal.