Let´s Come Together, tema inicial del nuevo L.P de Soulift, Times of Trouble

viernes 08 de octubre de 2021 , 11:25h

Let´s Come Together, canción insignia de Soulift, palpita a una frecuencia de Soul suave pero potente, con toques de Rock y Góspel.

‘Let´s Come Together’ habla de la transición desde el mundo esperanzador e inocente del niño a un mundo de adultos limitado por los colores blanco y negro y los muros. En el segundo verso escuchamos “You discriminate, eyes filled with hate but you don´t know why (Ud. discrimina, con los ojos llenos de odio, pero no sabe ni siquiera por qué), que refleja el racismo y xenofobia como una enfermedad que no tiene otra explicación aparte de ser algo aprendido y construido sin base racional ninguna. Encontramos el concepto del amor como daltónico (open up your eyes and you will see that love is color blind), y la idea de que en el fondo somos todos seres humanos que podríamos unirnos como hermanas y hermanos. La canción representa uno de los asuntos más problemáticos de los ‘Times of Trouble’ en que vivimos hoy en día, que es el racismo y la discriminación, y desde el punto de vista de una banda en la cual dos tercios son inmigrantes a España.

SouLift desata su poder hipnótico en el directo y no conoce fronteras en los géneros musicales. Algunos lo llaman el “secreto mejor guardado de Madrid”, aunque poco a poco eso va cambiando. Actualmente están en presentando ‘Times of Trouble’ en directo y trabajando en nuevo material para estrenar.

SouLift nació en primavera de 2015 como proyecto acústico con las voces del nigeriano Amos Obasohan y californiano Erik La Chapelle, y no tardaron mucho en formar una banda completa. Afincada en Madrid, sus componentes proceden de Nigeria, Estados Unidos, Camerún y España, su estilo abarca el Soul, Funk y Reggae con matices de Rock y Góspel.

Los miembros de la banda vienen de una diversa y ecléctica escena musical. La voz poderosa e inspiradora de Amos Obasohan, voz principal del Coro Gospel de Madrid, oscila entre el góspel y el reggae, con matices de High-Life Africano y harmoniza muy bien con la de Erik La Chapelle, que viene del rock, soul y funk Californiano. Están apoyados por la sólida combinación rítmica Made-in-Spain de bajo/batería formado por Josete Blanco y Javi Jimenez, por Olusoji Sool Jaiyeola (Nigeria) al teclado y synthesizer, y la voz de Mirabelle Kapnan Idehen (Camerún), que completa la rica fusión de armonías a tres voces.