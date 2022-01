Álvaro Urquijo en Ámbito Cultural para empezar 2022

lunes 10 de enero de 2022 , 09:26h

ASÍ NACEN LAS CANCIONES: ÁLVARO URQUIJO Y FERNANDO NEIRA

Para comenzar el 2022, en Ámbito Cultural, de Callao, Madrid, recibirán al “guardián” de Los Secretos, Álvaro Urquijo.

Los Secretos es mucho más que un grupo de pop rock español. Es mucho más que «Déjame» o «Pero a tu lado». Es mucho más que una historia de canciones y público. La historia de Los Secretos es la suma de grandísimos momentos creados a partir de retos imposibles, de situaciones muy complicadas, de momentos muy difíciles.

El periodista musical Fernando Neira, colaborador habitual de El País y de Hoy por Hoy (Cadena Ser) y responsable del blog #UnDiscoAlDía, charla con el pequeño de los tres hermanos Urquijo y líder de esta banda sin referentes.

Álvaro Urquijo por Álvaro Urquijo

Nací en Madrid el 22 de junio de 1962 y viví toda la infancia y la juventud en la casa familiar de la calle Rodríguez San Pedro, junto a mis padres y mis hermanos: Javier, Enrique y Lydia.

Muy pronto me picó el gusanillo de la música y me he convertido en un entusiasta del sonido de la guitarra en todas sus modalidades, y en un enamorado de la música. Con mis hermanos y nuestro amigo Canito montamos un grupo llamado Tos, que luego se convirtió en Los Secretos, con el que llevo ya más de cuarenta años recorriendo los escenarios.

Me encanta Formentera, soy un apasionado de la ciencia y de todo lo que se haga para mejorar el planeta.