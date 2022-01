NYC Winter Outing trae de nuevo lo mejor del ocio neoyorquino en la temporada de invierno

NYC & Company, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de Nueva York, ha anunciado que las reservas para NYC Winter Outing, incluidos los programas exclusivos NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must- Ver Week y el programa exclusivo más reciente de NYC & Company, NYC Hotel Week, ya se encuentran disponibles. Ofertas para los cuatro programas, incluidos menús de precio fijo en más de 440 restaurantes; Entradas 2 por 1 para 18 espectáculos de Broadway y más de 45 museos, recorridos y artes escénicas; y 22 por ciento de descuento en las tarifas minoristas estándar en casi 130 hoteles participantes, que se pueden canjear en los cinco condados desde el 18 de enero hasta el 13 de febrero para la mejor excursión de invierno de Nueva York.

“Nos complace volver a traer NYC Winter Outing este año, con la seguridad a la vanguardia gracias a los requisitos de City’s Key to NYC”, apuntó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company. “El programa ofrece ofertas excepcionales en cenas, Broadway, arte y cultura, artes escénicas, tours y hoteles, durante un tiempo con menos multitudes. Alentamos a los locales y visitantes a mostrar su apoyo a las empresas grandes y pequeñas en los cinco condados al reservar ahora estas experiencias únicas en la ciudad de Nueva York”.

NYC Restaurant Week

Las ofertas de precio fijo de NYC Restaurant Week están de regreso en más de 440 restaurantes excepcionales y predilectos del vecindario en los cinco condados.

“NYC Restaurant Week se ha convertido en una preciada tradición. Participo desde el primero en 1992. Siempre ha sido una excelente manera para que las personas experimenten restaurantes en los que nunca han estado, incluidos algunos de los mejores restaurantes del mundo, al hacerlos a precios tan accesibles. Este año asume un nuevo rol como la razón perfecta para que las personas se conecten y se comuniquen en persona durante una excelente comida, al mismo tiempo que apoya a la industria de restaurantes que ha sido duramente golpeada”, dijo David Burke, copresidente del Comité Culinario de NYC & Company.

“NYC Restaurant Week brinda a los neoyorquinos y visitantes la oportunidad de experimentar diversas cocinas en los numerosos vecindarios multiculturales de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York”, dijo Tren’ness Woods-Black, copresidente del Comité Culinario de NYC & Company. “Es más importante que nunca apoyar a estos negocios locales en las próximas semanas, algunos que han sido un elemento básico del vecindario durante años y otros que son nuevos en el área; cada uno trae ofertas únicas a nuestra dinámica ciudad”.

Los restaurantes que se ofrecen incluyen una variedad de restaurantes de todos los condados, incluidos 10 restaurantes que participaron en la primera NYC Restaurant Week en 1992, incluidos Ambassador Grill & Lounge, Barbetta, Docks Oyster Bar, Gallaghers Steakhouse, The Russian Tea Room, Sylvia's Restaurante, Tavern on the Green, Tribeca Grill, Union Square Cafe y Victor's Cafe.

Hasta el 14 de enero, se invita a los restaurantes y cafeterías de los cinco condados a inscribirse para participar en el programa, sin cargo, durante cualquiera o todas las semanas desde el 18 de enero hasta el 13 de febrero.

NYC Broadway Week

El regreso de NYC Broadway Week después de dos años es una ocasión para celebrar. Las reservas ahora están abiertas para boletos 2 por 1 para 18 espectáculos participantes en nycgo.com/broadwayweek, para experiencias del 18 de enero al 13 de febrero. Broadway permanece abierto y los teatros han implementado protocolos de seguridad con los más altos estándares.

Los espectáculos participantes incluyen: Aladdin, The Book of Mormon, Chicago The Musical, Come From Away, Company, David Byrne’s American Utopia, Dear Evan Hansen, Girl From the North Country, Hadestown, Harry Potter and the Cursed Child, The Lion King, MJ The Musical, Moulin Rouge! The Musical, The Phantom of the Opera, Skeleton Crew, Tina: The Tina Turner Musical, To Kill a Mockingbird y Wicked.

“El regreso de NYC Broadway Week es un momento emocionante para la comunidad de Broadway y una señal de la recuperación continua de la ciudad de Nueva York”, dijo Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League. “Seguimos comprometidos a establecer el estándar de oro de los protocolos de salud de Covid en todos nuestros teatros de Broadway y alentamos a los neoyorquinos y visitantes a disfrutar con confianza la excepcional programación de espectáculos que participan en NYC Broadway Week este invierno”.

NYC Must- Ver Week

A partir de hoy, los lugareños y los visitantes pueden reservar entradas 2 por 1 para más de 45 museos, atracciones, artes escénicas y recorridos en nycgo.com/mustseeweek, para experiencias del 18 de enero al 13 de febrero.

Los establecimientos participantes de NYC Must-See Week son: Museo y Memorial del 11-S; Museo de la Tierra de Arcadia; Casa de arte; Sociedad y Museo de Asia; los barcos de City Cruises; Batir la bomba; Bike Rent NYC – Excursiones en bicicleta por Central Park; Club de comedia BKLYN; Carolinas en Broadway; Cruceros turísticos Circle Line; City Cruises de Hornblower; Cooper Hewitt, Museo Smithsonian de Diseño; Observatorio del Empire State Building; El juego de escape de la ciudad de Nueva York; Ayuntamiento de Flushing; Excursiones gastronómicas a pie; Fotografía; Recorridos en autobús de Gray Line CitySightseeing por Nueva York; ciudad histórica de Richmond; Giras de adentro hacia afuera; Museo Intrépido del Mar, el Aire y el Espacio; Jazz en el Lincoln Center; Crucero Libertad; Como un recorrido local; la Ópera Metropolitana; Museo en la sinagoga de Eldridge Street; Museo de la Ciudad de Nueva York; Museo de Arte Moderno (MoMA); Teatro Nacional Yiddish Folksbiene; Jardín Botánico de Nueva York; Ballet de la Ciudad de Nueva York; Safari fotográfico en la ciudad de Nueva York; Filarmónica de Nueva York; Observatorio Un Mundo; Excursiones en el lugar; Imagen de la ciudad; PlaceChase; El paseo; RiseNY; Museo Solomon R. Guggenheim; Spirit of New York de City Cruises; Museo de Staten Island en Snug Harbor; cumbre uno Vanderbilt; Plataforma de observación Top of the Rock; Visitas turísticas TopView; y Nueva York sin explotar.

NYC Hotel Week

Reserva alojamiento con un 22 por ciento de descuento en las tarifas minoristas estándar, para dar la bienvenida al año 2022, durante la NYC Hotel Week, en nycgo.com/hotelweek, canjeable desde ahora hasta el 13 de febrero. Hay casi 130 hoteles en los cinco condados que participan en la NYC Hotel Week, que abarca una amplia gama de alojamientos para cada visitante, desde marcas importantes hasta hoteles independientes únicos, y opciones para todos los precios, desde moderados hasta lujosos. Algunos de los hoteles participantes incluyen Equinox Hotel; El Hotel Beekman; Marriott Marquis de Nueva York; Palacio de Lotte Nueva York; El Pierre Nueva York; The Langham Nueva York, Quinta Avenida; Hotel Casa de la Ópera; Centro de Conrad Nueva York; la edición de Times Square; El Hotel Rockaway; Sr. C Puerto; Ace Hotel Brooklyn; El James Nueva York – Nómada; Hilton Garden Inn Nueva York/Staten Island; JW Marriott Essex House Nueva York; el valle de Guillermo; y muchos más.

La Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía se asoció con NYC & Company como patrocinador de NYC Winter Outing, para compensar las tarifas de participación de las empresas en todos los distritos en respuesta a la continua recuperación del turismo en la ciudad de Nueva York.

“A medida que continuamos por el camino de la recuperación, la Oficina del Alcalde se enorgullece de apoyar NYC Winter Outing, un programa que muestra lo mejor de la gastronomía, las artes, la cultura y la hospitalidad de la ciudad, ya que regresa este invierno después de una pausa de un año debido a a la pandemia”, dijo Anne del Castillo, Comisionada de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía.