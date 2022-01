Madrid, destino de musicales

La capital española es ese destino en el que todos desean aterrizar, uno de esos a los que llegan todo tipo de aviones y de los que, al mismo tiempo, es muy difícil escapar. Es el orígen de infinidad de experiencias que te envuelven y atrapan sin ni siquiera tú darte cuenta. ¿Los motivos para venir? Muchos. ¿El más significativo? Es imposible aburrirse. La gran cantidad de teatro y espectáculos que podrás encontrar en Madrid es capaz de eclipsar a cualquier otro aliciente que se nos ocurra, y si hablamos de sus musicales: aún más.

Clásicos como Ghost, El Musical o Grease, espectáculos que rinden homenaje a grandes estrellas como Tina Turner, la inclusión y empatía de Kinky boots, y propuestas de lo más vanguardista como todos los conciertos de Candlelight. Todo esto y mucho más en nuestra queridísima Madrid.

Los mejores musicales de Madrid

Ghost El Musical

Una de las películas más románticas del cine vuelve vuelve en su versión más musical. Y no lo hace sola, sino de la mano de David Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam. Ghost, El Musical es otro de los musicales que triunfó en Broadway y que quiere hacer lo mismo en nuestra capital, concretamente en el teatro EDP Gran Vía.

La famosa historia de Sam Wheat y Molly Jensen, la pareja neoyorquina que sufre un intento de robo que termina por matar a Sam accidentalmente dejando a Molly totalmente destrozada. Sin embargo, Sam no muere del todo y se convierte en un fantasma atrapado entre dos mundos que no entiende lo que está pasando. Él, y la peculiar médium Oda Mae Brown, tratarán de ponerse en contacto con su amada, consiguiendo que el amor triunfe entre la vida y la muerte.

Grease - El Musical

Vuelve a los escenarios el fenómeno mundial de la cultura pop: Grease, El Musical. Revive la historia de la buena e inocente estudiante, el chico rebelde, esos grupos de amigos, los coches, el amor y mucha música de la mano de este mítico musical. Una superproducción que celebra el 50º Aniversario de su estreno original en Chicago y que será todo un homenaje a esta legendaria historia de amor que nunca pasará al olvido.

Tampoco seremos capaces de dejar atrás sus canciones que tantas veces hemos cantado y bailado: Summer Nights, You're The One That I Want, o Hopelessly Devoted To You, de la mano de los míticos Danny Zuko, Sandy y todo el elenco de personajes que siempre acompañan a esta historia. Las veces que hayas sido partícipe de esta historia nunca son suficientes así que… ¿por qué no hacerlo una vez más?

Tina, El musical

Desde el mismísimo Broadway y con vuelo directo hasta nuestra capital, uno de los musicales con mayor éxito y fuerza. Un recorrido a lo largo de la vida de la mítica cantante que marcó un antes y un después en el mundo de la música: desde sus inicios en Tennessee hasta alcanzar su mayor éxito en el mundo.

Más allá de su voz, la artista dejó a sus espaldas una historia de éxito, de esfuerzo, lucha y rock & roll. Ahora, en forma de musical podremos ser partícipes de esa maravillosa historia que era su vida. Eso sí, contada como se merece: con Tina, El Musical.

Todas las estrellas merecen ser recordadas y Tina Turner no es una excepción. Vive esta experiencia y siente de nuevo sus icónicas canciones como What´s love, en este relato lleno de fuerza, coraje, empatía… ¡y mucha música!

Kinky boots

Una adaptación musical del exitoso espectáculo de Broadway que ganó más de 6 premios Tony. Introdúcete en la historia de Charlie Price, el hijo de un zapatero de un pequeño pueblo de Inglaterra, es el protagonista de esta conmovedora historia. Es él, quien a la muerte de su padre decide hacerse cargo de la empresa familiar y viajar a Londres con la intención de buscar inversores. Sin embargo, acaba en el cabaret de la drag-queen Lola, un lugar donde todas las mujeres usan unas botas altas de plataforma. Partiendo de esta idea, Charlie tratará de explotar este tipo de calzado y así salvar la empresa de tu padre, ¿lo conseguirá?

Una opción alternativa: Candlelight

La tenue luz de las velas es esta vez la encargada de presentarnos todo tipo de experiencias musicales y sensoriales diferentes y originales. Candlelight, un ciclo organizado por la empresa española Fever, que ofrece pasar una velada en la que todo tipo de conciertos tendrán toda tú atención esa noche. Ya sean los Candlelight Open Air, los centrados en el jazz, otros de ballet y clásicos, u otro de sus mil tipos los que te hagan disfrutar de una experiencia rodeado de la mejor música.