Check Point Software lanza nuevas estrategias para transformar el papel de la ciberseguridad

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor especializado en ciberseguridad a nivel mundial, anuncia más novedades en 2022. Una serie de nuevas direcciones estratégicas remodelarán la ciberseguridad con las mejores y más brillantes ideas en torno a nuevos productos, nuevas experiencias y una nueva mentalidad.

La piedra angular de su estrategia es la innovación sin precedentes para superar todo lo que hay hasta ahora en el mercado. La velocidad de los nuevos productos será mucho mayor que la de la competencia y ofrecerán la mejor relación precio/rendimiento disponible actualmente.

Además de las enormes mejoras en el rendimiento de la seguridad de la red, se perfeccionará la seguridad en la nube, la protección del correo electrónico y un largo etcétera, con el fin de proporcionar la mejor protección a las empresas.

You deserve the best security

Para resaltar la nueva dirección, Check Point Software ha lanzado su nuevo mantra: "You deserve the best security” (Te mereces la mejor seguridad). Esto subraya la realidad de que sólo la mejor seguridad puede lograr una protección completa en la compleja epidemia de amenazas actual. Los ataques multivectoriales a gran escala están amenazando el tejido de las sociedades de todo el mundo.

Sólo la mejor seguridad puede proteger contra los ciberataques de quinta generación, y las innovaciones en los nuevos productos de Check Point Software lo permitirán más que nunca.

Nuevo logotipo de Check Point Software

Para reflejar esta transformación y señalar la nueva forma de enfocar la ciberseguridad, la empresa se alegra de presentar un nuevo logotipo actualizado.

Un diseño moderno y un color vibrante, que rompe con la uniformidad que ofrecen muchos de los demás proveedores, son el fundamento de este nuevo logotipo. La forma principal cambia a un diseño equilibrado y redondo, que refleja una nueva perspectiva.

Desde un punto de vista práctico, la nueva identidad visual está optimizada para el medio digital, donde se consumen la mayoría de los contenidos hoy en día. Un mayor contraste de colores destacará, cumpliendo la misión de proteger mejor a sus clientes. El diseño también es coherente y simboliza el enfoque en la seguridad de la nube y la gestión del correo electrónico en los dispositivos móviles. El uso del espacio negativo atrae la atención, y el punto externo también simboliza cómo Check Point Software evita que los elementos entrantes penetren en la organización. También hay una representación no tan subliminal de una forma de marca de verificación y un punto, que por supuesto tiene sentido dado su nombre y el significado legendario que representa.

¿Por qué cambiar ahora?

Desde el primer día, cuando el fundador y CEO Gil Shwed inventó la tecnología original de ciberseguridad en 1993, millones de clientes han llegado a conocer a Check Point Software por ofrecer la mejor ciberseguridad del mundo. Su logotipo original es sin duda una de las marcas más reconocidas de la alta tecnología actual, así que ¿por qué cambiar ahora?

A pesar de que el legado y la experiencia de Check Point Software siguen siendo insuperables, es el momento adecuado para renovar el diseño de su identidad visual, en consonancia con otras innovaciones transformadoras que se presentarán en 2022.

La inspiración

En primer lugar, el nuevo logotipo de Check Point Software mantiene una clara conexión con su icónica y distintiva marca, a la vez que señala la coherencia con los principios de liderazgo tecnológico y la inquebrantable excelencia en la innovación de productos. Desde el primer día, Check Point Software ha proporcionado sistemáticamente la mejor tecnología del mercado. En un panorama cada vez más competitivo, hay ahora cientos de pequeños y grandes proveedores, todos ellos ofreciendo soluciones fragmentadas con una seguridad parcial o limitada.

Para que Check Point Software se abra paso entre el ruido, ahora es el momento de "dar un giro" y reclamar con orgullo su liderazgo en el sector desde hace mucho tiempo. Haciendo hincapié en el nuevo mensaje, no hay duda de que nuestra tecnología es completa y diferenciada, y la mejor para proteger a los usuarios contra las ciberamenazas, sin excepción.

¿Y ahora qué?

El nuevo logotipo se adoptará en todas las áreas de cara al público, empezando por el evento CPX360 y siguiendo por la totalidad de toda la huella digital.

En 2022, Check Point Software seguirá realizando cambios audaces y desafiándose a sí misma en beneficio de sus clientes y socios. En el futuro se invertirá en su nueva forma de pensar, en más recursos y en estrategias de crecimiento que mejoren todas las áreas de la empresa.