Avianca condenada a indemnizar por retraso y pérdida de conexión en un vuelo

Un viaje Barcelona-Guayaquil (Ecuador) con escala en Bogotá (Colombia) que pronto se truncaría ya que el vuelo Barcelona-Bogotá, que tenía prevista la salida a las 14:45 horas del pasado 14 de marzo de 2019 sufría un retraso de 1 hora y 6 minutos.

Esto provocó que este grupo de pasajeros llegase a Bogotá 46 minutos más tarde de lo fijado perdiendo así el vuelo de conexión con Ecuador. La aerolínea responsable, Avianca, les ubicó en un nuevo vuelo que llegó finalmente a su destino, Guayaquil, con más de 8 horas de retraso sobre el itinerario originalmente contratado.

Unas circunstancias que no solo provocaron una situación de estrés para los pasajeros afectados sino que además les ocasionó pérdidas económicas, al no poder anular a tiempo el medio de transporte que habían reservado para, a su llegada a Ecuador, desplazarse desde Guayaquil a su destino final.

“Fue una situación de angustia y desasosiego; tantos meses esperando este viaje y todos los planes que teníamos se vieron afectados. No era justo que Avianca no se hiciera responsable y no reconociese el derecho que teníamos a una indemnización por los daños que nos había ocasionado el retraso”, explica uno de los pasajeros afectados.

Ante esta situación, decidieron contactar con la plataforma Reclamación de Vuelos, especialista en reclamaciones a las aerolíneas, que demandó a Avianca.

Durante el procedimiento judicial, la aerolínea trató de esquivar su obligación con los pasajeros afectados aduciendo que el retraso se había debido a un “problema operativo” y se negó a pagar indemnización alguna.

Sin embargo, finalmente, el Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona ha fallado a favor de los afectados y ha decidido condenar a Avianca a indemnizarles con un total de 4.200 euros: 600 euros a cada uno, en concepto de retraso de más de 3 horas según establece el artículo 261/2004 de la UE.

Derechos de los pasajeros ante una cancelación o retraso de vuelo

Desde la fundación de la plataforma, www.reclamaciondevuelos.com ha recibido más de 34.000 consultas en relación a retrasos y recuerdan los derechos de los pasajeros ante un retraso de vuelo:

Si un vuelo se ha cancelado o se ha retrasado más de 3 horas el pasajero afectado tiene derecho a:

Indemnización de 250 a 600€ que varía en función de la distancia en vuelo hasta el destino final del vuelo retrasado.

Gastos ocasionados y no disfrutados: hoteles perdidos en destino o pagados durante la espera, taxis, comidas en el aeropuerto o fuera de él, tours perdidos, alquiler de coche… Además, podrá exigir el reembolso del billete comprado si decides no viajar porque la cancelación o retraso del vuelo implica que tu viaje deja de tener sentido. También puedes pedir el reembolso del nuevo billete adquirido en caso de que decidas buscar otra alternativa para llegar a tu destino si la aerolínea no te reprograma el vuelo de forma gratuita o bien rechazar la opción porque no te conviene.

Daños y perjuicios ocasionados por el retraso: días de vacaciones, reuniones de trabajo, boda, pérdida de una entrevista...

Además, nos recuerdan que el plazo para reclamar un vuelo es de 2 a 5 años, dependiendo del tipo de Reglamento que aplique en cada caso. Este plazo varía en función de si se trata del Convenio Montreal o por el Reglamento 261/2004 de la UE que varían su plazo límite de reclamación. “Si aún conservas la reserva del vuelo, es muy probable que aún puedas reclamar” puntualizan.