Soulift, el secreto mejor guardado de Madrid

Señoras y señores, vamos a presentaros el secreto mejor guardado de Madrid…¡SOULIFT!

Y es que Soulift es un grupo musical que está afincado en Madrid, aunque cada uno de sus componentes ha llegado de distintos lugares del mundo…

Hablamos con Erik, voz y guitarra del grupo, que nos cuenta quiénes son y a dónde quierer llegar…

¿Soulitf es un grupo español, un grupo multiétnico, una superbanda?

SouLift es una banda multiétnica que toca una variedad de estilos, como por ejemplo Soul, Reggae, Funk, Rock, Gospel, etc.

¿De dónde proceden los miembros actuales de Soulift?

Nigeria, Camerún, Estados Unidos y España. Y nos conocimos en Alcalá de Henares, Madrid.

SOULIFT está compuesto por la voz de Amos Obasohan, la de Erik La Chapelle. Apoyados por el bajode Josete Blanco y la batería de Javi Jiménez, con Olusoji Sool Jaiyeola al teclado y synthesizer, y la voz de Mirabelle Kapnan Idehen …

Venís de distintos países ¿Es eso algún problema a la hora de trabajar?

Pues tienen sus pros y sus contras. Las distintas culturas hacen que nuestra música sea diferente y eso nos abre mucho a los estilos de cada uno, porquecada uno viene con su modo y manera de tocar y esto enriquece al proyecto.

Por otro lado, está claro que a veces debido a nuestras diferencias hay dificultades en la comunicación y en la manera de trabajar. Aunque no creo que haya ningún grupo que no tenga problemas, sean todos españoles, americanos, etc.

Nosotros nos hemos mantenido juntos después de seis años, así que el tiempo nos pone a prueba.

Soul, Funky, reggae, gospel ¿No es mucha mezcla?

Todos los estilos de música ya son mezclas en sí. Nosotros componemos en los estilos que nos inspiran y creo que las canciones salen con su propia marca.

Llegados a este punto ¿Cómo es vuestra música? ¿Cómo la definiríais?

Nuestra música no tiene secreto, es simplemente una banda con los instrumentos típicos y voces con armonías. Cruzamos “géneros” a menudo. Encontrarás mucho soul y góspel a través de todos los temas, más que nada en las voces y en la manera de cantar.

El próximo 12 de febrero van a presentar su trabajo: ‘Time of Trouble’ en la sala Tempo de Madrid…

¿Qué significa Time of Trouble?

Times of Trouble habla de nuestros tiempos y los problemas, dificultades, retos que nos enfrentamos, político, de sociedad, etc. También incluido en el disco hay canciones a nivel más personal, de amor, de desamor, de la soledad, del tiempo, la edad, etc…

¿Cómo os manejáis a la hora de actuar? ¿Dónde ensayáis?

Algún miembro suele llegar tarde a la prueba de sonido -lo dice con una sonrisa. Ensayamos en la iglesia evangélica Nigeriana donde Amos, cantante principal, es pastor. Allí es donde yo, Erik, guitarrista y cantante, conocí a Amos y a Soji, el teclista y donde empezamos a tocar a menudo.

¿Cómo se recibe vuestra música en España?

Bastante bien yo creo. Es una música que invita a bailar, a expresarse, a permitirse sentir emociones que están encerradas.

¿Quiénes son vuestras referencias?

Rock, reggae, ska, góspel, soul, funk, etc. Para mí personalmente artistas como Ben Harper o Michael Franti me han impactado mucho de joven. El reggae también es algo que tanto Amos y yo escuchamos muchísimo en nuestra juventud. El estilo High Life Africanotambién tiene una influencia en ciertos temas.

¿Sois un grupo de pequeños locales, medianos o grandes?

De cualquiera. Hemos tocado mucho en sitios pequeños, como la sala Junco, Marula, etc., y por otro lado en grandes escenarios de festivales. Los festivales son ideales debido a nuestro estilo de música.

¿Algún lugar en el que os gustaría tocar?

En Rototom.

El festival Rototom Sunsplash, de Benicasim, que celebra en agosto de este año su vigesimoquinta edición, está considerado como el mayor festival de reggae de Europa. De hecho, su anterior edición batió su propio record de asistencia acogiendo a más de 250.000 personas de 75 países diferentes para disfrutar de 8 días de conciertos, charlas, talleres, comida y actividades para todas las edades de más de 20 estilos y culturas musicales.

La crisis sanitaria y económica ¿cómo os ha afectado?

No hemos podido tocar en directo. Ahora mismo las dificultades son más bien financieras: Si no se puede tocar en directo, no se puede ganar dinero y es difícil vender discos. Nuestra maquina funciona a partir de los directos. Canciones nuevas hay, casi para otro disco completo. El problema principal sigue siendo la pandemia.

Proyectos que se puedan contar…

Ahora mismo estamos empujando el trabajo Times of Trouble. Por otro lado estamos preparando temas nuevos de los cuales estamos muy orgullosos de momento.

Por último ¿Por qué tengo que ir a un concierto de Soulift?

Para experimentar una música en directo que te llega al alma. Saldrás diferente de como entraste. O eso esperamos.

Y el secreto mejor guardado de Madrid está preparado para desvelarse con todas sus consecuencias, su música, sus canciones y su fuerza, porque como ellos mismos afirman…

“Tenemos ganas, estamos On Fire, por fin llega el momento de presentar el esperado disco... 'TIMES OF TROUBLE'”