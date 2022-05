Lágrimas de Sangre: Somos bastante asamblearios a la hora de componer

Neidos, Still Ill y Microbio son tres de los componentes del grupo musical Lágrimas de Sangre, que recientemente ha sacado un disco titulado “ARMÓNICO DESORDEN”. De sus habituales faltan Acid Lemon que es Dj y productor y Ramón Anglada, guitarrista.

Con estos tres raperos hemos podido conversar sobre su nuevo trabajo y sobre la historia de la banda…

¿Qué es Armónico Desorden?

Es nuestro último disco y es un poco la definición de cómo estamos viendo el mundo a día de hoy desde la óptica de que pasan los años y lo vemos todo como un poco caótico, pero de alguna manera siguiendo unos patrones.

A veces parece que todo está muy caótico, todo va muy rápido, pero entendemos que ese caos sigue un orden, sigue un patrón

A veces parece que todo está muy desordenado, todas las cosas que pasan, hay mucho estrés, todo va muy rápido, muy caótico, pero a la vez entendemos que ese caos sigue un orden, sigue un patrón, sigue una manera de funcionar, y eso de alguna forma lo hemos querido resumir en el título.

Este disco son 15 temas ¿tiene algún hilo argumental? Porque he leído que surgió como consecuencia de la pandemia…

Como todo lo que está surgiendo ahora que más o menos ha sido creado durante la pandemia, aunque tampoco hacemos referencia explícita a eso, sino a la ganas de reencontrarnos, volver a tomar los caminos que había antes y que se pararon por la pandemia, y nos ha quedado un disco que creemos que si algún tema principal lo conduce es la reconciliación, y también tiene ritmos bastante cálidos…

Eso os iba a comentar, habéis metidos ritmos latinos…

Si, hay cosas bastante latinas, caribeñas, hay un ritmo que se parece a la bossa nova, hay una habanera…

Habéis abierto el abanico…

Desde el principio tenemos el abanico abierto, nosotros nunca hemos hecho un rap acústicamente ortodoxo y eso ha sido un punto que ha mantenido un debate en la banda porque nosotros somos muy oyentes de rap, nos gusta mucho, somos consumidores, nos criamos con el hip hop nacional de finales de los 90 y principios de los dos mil, pero la verdad es que por la sonoridad de la banda nunca se nos ha hecho hueco en este panorama de alguna forma y para nosotros es una forma natural. Venimos del Maresme allí no había muchas jam explícitamente de hip hop y acabamos compartiendo escenarios con bandas de rumba, de reggae… y al final pues fuimos adaptando el estilo y vamos a hacer que esta gente que están aquí nos escuchen y así se ha ido conformando lo que nosotros consideramos que es algo nacido en el MARESME, que nos identifica bastante y en el que nos encontramos muy cómodos y una parte de la historia de la banda ha sido ¿por qué no conseguimos que los raperos nos reconozcan como de los suyos? e incluso en el disco había un poco de reivindicación de que lo que estábamos haciendo es hip hop. En cuanto a este disco la idea de hacer un disco más amable más reconciliador, pues eso, si no somos hip hop, toma una bosa nova, una habanera… ya nos da igual… (risas)

El formato físico ya no se lleva, ahora mandan las redes ¿Cómo os movéis en ellas?

Nosotros hemos crecido con el Facebook, entonces ese momento donde se compartía la canción de tu amigo y todos tus amigos la veían eso fue lo que nos hizo crecer más…

Requieren tiempo las redes…

Pero hoy en día lo tenemos integradísimo, somos un poco de esta generación que hemos crecido con los móviles y lo tenemos muy integrado, y para escuchar música usamos la plataforma de Spotify con el móvil, ósea que tampoco vamos con dispositivos físicos…

Y sacáis un disco físico ¿Por qué?

Porque creemos que es bonito, también venimos de esa época, y se venden pocos y son un complemento más de coleccionismo para quien lo quiera, que hay gente que se lo compra y ni lo abre, solo por tenerlo (risas)

Igual que se puesto otra vez de moda los vinilos

Pero esa es otra cultura, eso es más de ponerte un disco tranquilo en casa, escucharlo entero, es como un ritual. Y aunque no lo hagamos, pero entendemos quien lo hace. En cambio el CD creemos que tiene los días contados…

Armónico Desorden es un disco que creemos que si algún tema principal lo conduce es la reconciliación

Y ahora hagamos un poco de historia de LÁGRIMAS DE SANGRE.

Empezasteis en 2007…

Aunque hay alguna referencia ya en 2006, pero en realidad eso era una protobanda, y aunque hay referencias a Lágrimas De Sangre, en aquel momento estábamos Neidos y yo – habla Microbio- y otros dos compañeros que ya se fueron, las temáticas no tenían nada que ver. Por eso nosotros consideramos que la formación que tenemos ahora comienza en 2010 que es cuando se nos une Still Ill, y si aparece algo más antiguo son cosas como muy adolescente de las que ya no nos hacemos responsables -Se ríen.

Me ha llamado una cosa la atención, y es que os definen como rap combativo…

Sí, pero que nos la pusimos nosotros esa etiqueta ya hace bastante, porque en esas épocas, cuando empezamos, el rap no estaba tan expandido como ahora y nosotros nos la quisimos poner para diferenciarnos del rap vacilón, de ese rap que hablaba de cosas que nosotros no hablamos, era como decir ¡Oye somos raperos! pero no venimos a hablar ni del dinero, ni de chicas, ni de drogas, ni de cosas así, había una especie de reivindicación en las letras…

Porque podríamos hablar de esas cosas, pero sin hacer ese tipo de apología.

¿Cuáles son vuestros temas principales?

Los temas por los cuales nos conoce la gente y lo que más nos piden y que mejor han funcionado son ‘Cuando sale el sol’, ‘Voy a celebrarlo’, ‘Buen viaje’…

Y a nivel temático, son reflexiones más existenciales, y lo que la gente suele destacar es el buen rollo, que puede ser muy simplista, aunque es una buena definición, al fin y al cabo, de lo que se van a encontrar. Siempre hablamos de que Lágrimas de Sangre es un nombre que nos pusimos muy de adolescentes, que igual puede llevar a confusión al que no conozca la banda, y piensan que hacemos Metal o algo así… Y la verdad es que no hacemos esa música. Sonríen.

Entonces ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo surgió?

Por mera inconsciencia de adolescentes.

No hay una razón concreta…

Se puede decir que es un poco la broma de que queríamos llegar muy dentro de la gente, hacerlos sentir muchas cosas, y la broma era decir que cuando nos escucharan iban a llorar lágrimas de sangre y ahí se fue alimentando la broma hasta que se quedó el nombre…

¡Oye somos raperos! pero no venimos a hablar ni del dinero, ni de chicas, ni de drogas

Al principio fue una propuesta como de nombre para una crew, una agrupación más grande que no solo la banda, ya hay diferencias al concepto Lágrimas de Sangre en alguna maqueta de 2006, y era una cosa con la que ya nos habíamos familiarizado, y la teníamos un cariño. Pero, realmente no es la mejor estrategia en cuanto a marketing el nombre que tenemos con la música que hacemos, aunque ya se ha convertido en nuestra identidad.

Y ahora casi se os conoce más por las iniciales LDS

Sí, posiblemente. Técnicamente las iniciales funcionan bien, además el agujero de la D nos permitía incluir la lágrima, pero realmente cuando pensamos en la banda como Lágrimas de Sangre ya no nos suena agresivo.

¿Cómo componéis? ¿Cómo llegáis a un acuerdo sobre las letras?

¿Cómo las hacemos? Pues surge una idea y tiras del hilo…

Pero ¿os cuesta llegar a un acuerdo?, porque cuando es uno solo pues dice esto ya está, pero cuando sois varios…

Somos bastante asamblearios a la hora de componer y hay mucha discusión hasta alcanzar lo que es el tracklist de un álbum. Y también está que como nosotros no trabajamos con un concepto previo, sino que vamos juntando canciones, cuando tenemos unas cuantas miramos a ver que ha salido. Y hacerlo así supone de alguna forma que cada disco es hijo del momento y aunque no haya un concepto previo para trabajar, el disco te está contando algo del panorama de ese momento…

Hablando del panorama ¿hemos salido mejores o peores de esta crisis?

No sabemos si hemos salido peores o mejores, es más no sabemos siquiera si hemos salido…

Incluso puede que estemos entrando en otra cosa…

Puede ser. Es que todo eso que se decía que de esa crisis saldremos mejores y aprenderemos, pues no… (sonrisas irónica)

Algunas empresas han salido mejor… es como todo, hay quien se aprovecha de la situación y al final acaban pillando los de siempre

Lágrimas de Sangre han comenzado una gira que se abrió el 22 de abril en Gerona, posteriormente, el día 24 en Barcelona, concretamente en la Sala Ramatazz, el 6 de mayo llegaron a La Riviera en Madrid. Luego vendrá el día 13 en Zaragoza, el 14 en Burgos y así sucesivamente…

Y dais el salto a Latinoamérica…

Con este disco hacemos seis conciertos en una gira de dos semanas en México y va a ser la primera vez que pisamos Norteamérica. Estamos intentando a ver si poco a poco abrimos camino para abajo porque nos gustaría actuar por allí.

La broma era decir que cuando nos escucharan iban a llorar lágrimas de sangre

Es una aventura para nosotros, ver que nos encontramos y eso nos hace ilusión.

En México serán estas fechas: 20 mayo – Puebla / 21 mayo – CDMX / 22 mayo – Querétaro / 27 mayo – Monterrey / 28 mayo – Guadalajara / 29 mayo – Aguascalientes

¿Y esta gira hasta cuándo va a durar?

Esperamos que un par de años…

No estáis pensando en hacer otro disco

Ahora mismo no. Normalmente intentamos que con un disco se pueda girar un par de años, y cuando vemos que va cerrando un ciclo y la gente se sabe el bolo, ya es hora de hacer otro.

Y qué tipo de sitios preferís, salas medianas, festivales

Somos sobre todo de conciertos. Festivales, salas medianas o lo que sea, nos da un poco igual, y funcionamos bastante bien en todos los ámbitos, pero lo que si creemos es que mejoramos en directo, porque así es realmente como hemos crecido, somos animales de directo, porque donde nos hemos ganado el cariño de la gente es en el escenario.

Vuestras influencias musicales

Las influencias son el hip hop de finales de los 90 y principios de los dos mil. Y hay connotaciones en la banda de lo que sería el rock español, Marea, Extremoduro, también un poco de punk californiano, como Blink 182, que también son de esa época, pero también de la gente cercana que nos hemos nutrido entre todos, entre nuestros amigos que unos a otros nos hemos enseñado música y la que teníamos delante nuestro que eran un grupo de rumba, uno de rock, uno de reggae…

Nos queda por explicar que junto con el CD, los compradores se llevan un cómic con el título: LDS, cuyo guion, dibujo y tinta son de Microbio; la rotulación y maquetación de María Fortuny, y el dibujo, tinta y color de portada es obra de Nacho Fernández…

Y es Microbio el que nos cuenta algo de ese cómic …

Te puedo contar que yo tengo un gusto por el comic de superhéroes desde la adolescencia y por eso que contábamos de que ya no se venden tantos CD y nuestro público no es de comprarlos, pensando a ver que se les puede ofrecer y por si nuestros seguidores son de cómic, lo hicimos. El tebeo es una metáfora de algunas cosas que le ha pasado a la banda, en clave de humor y como alegoría de un grupo de superhéroes, y las historias que más me gustan son la del grupo que se tiene que unir después de muchos años para combatir una amenaza y como existía el rumor de que nos separábamos, por que sacamos disco por separado, pues estaba en bandeja…

Y ya se sabe que en todas las historias de héroes y superhéroes siempre hay villanos y supervillanos…

Hasta que venga Tanos a acabar con todos

Aquí no es Tanos. En este caso el enemigo es el monopolio de la industria musical, porque consideramos que con la pandemia se han puesto más fuertes que nunca porque evidentemente la música alternativa lo ha tenido más complicado para moverse estos años.