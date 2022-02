Datos del estudio anual de Microsoft, Civismo, seguridad e interacciones online

jueves 10 de febrero de 2022 , 09:23h

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Internet Segura -Safer Internet Day-, y acorde con el lema de este año, "Juntos por una Internet mejor", Microsoft ha publicado los nuevos datos de la sexta edición de su estudio "Civismo, seguridad e interacciones online-2022", que incluye un Índice de Civismo Digital (ICD). En este informe, Microsoft analiza anualmente el estado de civismo en la red en distintos países en todo el mundo para concienciar y promover interacciones online más seguras, saludables y respetuosas.

Las respuestas del sondeo generan una puntuación en el Índice de Civismo Digital (ICD), que funciona como las de golf: cuanto más baja sea la lectura del índice (en una escala de cero a 100), menor será la exposición al riesgo de los encuestados y mayor será el nivel de civismo online percibido por las personas de ese país.

La edición de este año incluye los datos de una encuesta realizada en 22 países -entre ellos, 10 europeos-, a adolescentes de entre 13 y 17 años y a adultos, de entre 18 y 74 años, sobre su exposición a 21 riesgos online, divididos en cuatro categorías -reputacional, conductual, sexual y de temas de índole personal/intrusivo (1)- y sobre sus experiencias online, incluyendo las que se realizaron durante la pandemia. La puntuación global del Índice de Civismo Digital (ICD) de este año se sitúa en 65%, la mejor desde que comenzó a hacerse en 2016, que además supone un progreso de un 2% desde 2020, a pesar de que las percepciones sobre el civismo digital de los encuestados se han deteriorado durante la pandemia mundial.

La percepción de la seguridad online varía según el género: las mujeres experimentan mayores interacciones negativas

La mejora del Índice de Civismo Digital de este año estuvo liderada por los adolescentes varones y hombres encuestados, quienes en general declararon estar menos expuestos a los riesgos online que las mujeres. Por ejemplo, los chicos adolescentes dijeron haberse encontrado con un 5% menos de trolling y sexting no deseado, y un 3% menos de discursos de odio, en comparación con los resultados del año pasado.

Por el contrario, las adolescentes y las mujeres encuestadas declararon estar más expuestas a los riesgos en la red, cuyas consecuencias dicen tener también mayor repercusión. Así, las mujeres experimentaron casi el 60% de todos los riesgos que se reportaron en 2021.

“Esperamos que el acceso a estos datos impulse nuevos proyectos e investigaciones. A medida que gobiernos de todo el mundo buscan regulaciones para mejorar la seguridad online, desde Microsoft seguimos abogando por enfoques holísticos, que cuenten con la implicación de toda la sociedad, pues creemos que la seguridad digital es una responsabilidad compartida”, señala Helena Pons-Charlet, directora del programa Microsoft Council for Digital Good Europe.

La educación es fundamental para hacer de Internet un lugar más seguro para todos

Este año, el informe de Microsoft también ha medido la percepción que tienen las personas sobre lo que se necesita para crear un entorno online más seguro para todos. Casi 9 de cada 10 encuestados, de todos los géneros y grupos de edad, afirmaron que sería necesaria una mejor educación y formación sobre cómo hacer más seguro el mundo digital.

Proporcionar acceso a recursos y herramientas de seguridad online ha sido una parte clave del enfoque de Microsoft en cuanto a seguridad digital y es algo en lo que la compañía sigue haciendo hincapié, ofreciendo asesoramiento y consejos a los usuarios para que se mantengan seguros en sus interacciones online. Por ejemplo, en junio de 2021, publicó "Digital Safety Essentials" para ayudar a los profesores y a los estudiantes a mantener conversaciones críticas sobre la seguridad online en el entorno del aula.

Microsoft, también ha escuchado directamente la experiencia de los jóvenes sobre seguridad digital. La primavera pasada creó el Microsoft Council for Digital Good Europe: un grupo de adolescentes de 13 a 17 años de 10 países europeos, entre los que se encuentran 2 españoles y que durante 18 meses se han comprometido a ser embajadores de la seguridad digital en sus comunidades y representar la voz de los jóvenes europeos en distintos eventos, para intercambiar experiencias, compartir sus habilidades digitales, y fomentar un uso seguro y positivo de Internet en Europa.

Con motivo del Día de la Internet Segura, los embajadores juveniles españoles, Noa López y Daniel Postigo, han unido sus fuerzas a las de otros jóvenes representantes de ONG de seguridad digital como Plataforma de Infancia, en un evento organizado por INCIBE, para compartir sus reflexiones sobre la experiencia online de los jóvenes de hoy.

"Con nuestro trabajo desde INCIBE e Internet Segura for Kids, el Centro de Internet Segura de España, para proteger a los usuarios jóvenes y fomentar prácticas online seguras, siempre estamos dispuestos a incluir la voz de la juventud en la conversación, como la del Microsoft Council for Digital Good Europe, con el fin de trabajar juntos hacia una experiencia online mejor y más segura. Con motivo del Día de la Internet Segura 2022, tendremos la oportunidad de impulsar una conversación con los adolescentes del Microsoft Council for Digital Good Europe y los jóvenes de la Plataforma de Infancia en España, sobre sus necesidades y compromisos para lograr un mundo digital más respetuoso y agradable.", señala Cristina Gutiérrez Borge, Ciberseguridad para Menores de INCIBE.

Microsoft lanza el reto digital para fomentar la empatía, compasión y amabilidad en Internet

Para ayudar a construir juntos una Internet más segura, Microsoft continúa animando a las personas a adoptar lo que llama el “reto digital”, Digital Civility Index & Our Challenge | Microsoft Online Safety:

Vive la Regla de Oro, actuando con empatía, compasión y amabilidad en cada interacción, y tratando a todas las personas con las que te conectas en Internet con dignidad y respeto.

Respetar las diferencias, tener en cuenta los diversos puntos de vista y, cuando surjan desacuerdos, participar de forma reflexiva, evitando los insultos y ataques personales.

Haz una pausa antes de responder a cosas con las que no estás de acuerdo, y no publiques o envíes nada que pueda herir a otra persona, dañar su reputación o amenazar su seguridad.

Defiéndete a ti mismo y a los demás, apoyando a quienes son objeto de abusos o crueldades en Internet, denunciando las actividades amenazantes y conservando las pruebas de comportamientos inadecuados o inseguros.

En el Día de la Internet Segura 2022, Microsoft también ha anunciado un nuevo curso de Minecraft, que ayuda a los estudiantes a reconocer las amenazas más comunes en Internet y a crear estrategias para protegerse a sí mismos y la información que comparten en la red. El curso, llamado CyberSafe: Home Sweet Hmmm, está disponible de forma gratuita en Minecraft: Education Edition. El curso, de una hora de duración, es una forma divertida y creativa para que los estudiantes de 7 a 12 años aprendan sobre la seguridad en Internet mientras juegan en su universo de bloques favorito. Para saber más, visita Xbox Wire.