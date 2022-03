Músicos por la Salud: La música es vida

viernes 04 de marzo de 2022 , 09:19h

Con motivo del Día Mundial de la Musicoterapia, la Fundación Músicos por la Salud presentó las actividades que está desarrollando durante la ‘Semana Mundial de la Musicoterapia: La Música Es Vida’, con el apoyo de la Federación EsMúsica y LNEV.

La Noche en Vivo, como miembro de la Federación EsMUSICA, ha apoyado el acto de la Fundación Músicos por la Salud, para presentar la ‘Semana Mundial de la Musicoterapia: La Música Es Vida’, con la que quieren visibilizar y sensibilizar acerca del papel de la música en la experiencia hospitalaria y la concienciación sobre la profesionalización de la figura del músico en este contexto.

La principal actividad de Músicos Por la Salud son los microconciertos en hospitales y residencias donde la cercanía con las personas es fundamental para acompañar a los dependientes o más vulnerables, cohesionar el entorno y humanizar la experiencia sanitaria y sociosanitaria. A pesar de los momentos tan duros vividos en esta pandemia el valor de la música ha sido esencial ya que la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto la dureza que supone para las personas el aislamiento social en hospitales y centros sociosanitarios y cómo la música ha sido una herramienta de cohesión.

Se presentó en rueda de prensa a la red de músicos y artistas que se han adherido a la agenda de microconciertos en diferentes hospitales y centros sanitarios. Entre otros, Rayden, Tanxunguerias, Ruth Lorenzo, Sweet California, María Peláez o Chlöe´s Clue, que ofrecerán microconciertos a lo largo de los próximos meses en diferentes centros.

Rayden ha explicado que, en 2013, recibió una llamada de un enfermo con cáncer terminal cuya última voluntad era conocerle. “Fui y me encontré a Alfonso, el mayor ejemplo de fortaleza que he conocido. Le canté y le regalé un disco. Me pidió mi teléfono para estar en contacto y lo que parecía algo inminente se desarrolló en una relación de dos años. Creo que la música es algo vital para la salud y para la vida”.

Músicos por la Salud quiere lograr el compromiso de las instituciones en la inclusión de la música en los planes de salud de todas las Comunidades Autónomas atendiendo a la demanda de los hospitales y centros sociosanitarios, y así, abrir una nueva salida profesional para el colectivo musical.

La fundación realiza su actividad en 60 hospitales y 215 centros sociosanitarios y de atención a colectivos desfavorecidos (datos 2022), los cuales, corroboran fervientemente la eficacia de los microconciertos de Músicos por la Salud. Su actividad anual se resume en cifras de 420.000 personas beneficiadas, 1.580 músicos adheridos y 580 visitas a centros sociosanitarios (memoria 2020).

Durante los próximos meses se van a celebrar microconciertos en diferentes hospitales de Madrid, Barcelona, Galicia y Valencia interactuando con los pacientes y tratando de llegarles al corazón. Los conciertos se hacen en las unidades más difíciles: oncología, hemodiálisis, en las UCIs y, también, por supuesto, en una gran red de centros de mayores.