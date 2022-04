GORDAS, una comedia teatral irreverente sobre la fama, el amor, la amistad… y el físico

lunes 11 de abril de 2022 , 09:47h

¿Qué tienen en común Satanás, una estrella de cine, dos monjas, una lesbiana convertida a la fuerza, las ganas de follar y un donut? Esta es la premisa desde la que parte Gordas, la comedia que se estrenó el pasado mes de noviembre en los Teatros Luchana de Madrid, y que continúa en cartel todos los viernes (22:00h) y sábados (22:30h).

Con motivo de la Semana Santa, además, contarán con funciones extra programadas para el martes 12 (21:30h), miércoles 13 (22:00h), viernes 15 (20:00h y 22:00h) y sábado 16 (22:30h) de abril.

Protagonizada por Mara Jiménez y Teresa López, que encarnan a más de diez personajes en situaciones y mundos muy diversos, la obra lucha por encontrar ese espacio que la sociedad ha decidido limitar por culpa del dictamen de los cuerpos. El director y autor del proyecto, Carlos Mesa, busca poner sobre las tablas una realidad que poco a poco va encontrando su voz.

Celebrar la diferencia

“Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo”. Este es el lema que define el proyecto y vertebra toda la función.

“Tenemos derecho a ser diferentes y a ser felices con nuestras diferencias, que no todo vale para encajar en la sociedad”, explica Jiménez sobre el mensaje que transmite la obra al público. “Gordas es un homenaje a todo el que se ha sentido diferente, excluido o señalado”, añade.

Un trabajo que, además, ha ido muy ligado a la experiencia de las actrices. “Yo estoy entera en la obra, repartida en cada personaje”, explica Teresa López. “Me encantaría pensar que la gente vivirá un antes y un después al verla”, apunta.

Por su parte, Carlos Mesa defiende que “todos, sea cual sea nuestro cuerpo, nuestro peso, estemos gordos o delgados, altos o bajos, en algún momento nos hemos sentido apartados, enfadados con nosotros mismos. Gordas es darle la vuelta a todo eso”.

Dos referentes en redes sociales

Actrices de formación, tanto Mara (con más de 300 mil seguidores en su perfil de Instagram) como Teresa (con más de 500 mil en TikTok), son dos de los más claros referentes bodypositive en España.

“Sé que no volveré a ser la misma tras todo el proceso de Gordas. A nivel personal, es casi terapéutico lo que estamos haciendo en cada escena. Ponerle voz y emoción a algo que tantas veces y tantas personas hemos vivido es maravilloso”, asegura Mara. “Si antes de empezar me dices que existe un proyecto así en algún lugar del mundo, no me lo podría creer. Es todo lo que necesitaba en la vida”, agrega Teresa.

La obra, formada al completo por un equipo joven, se convierte en la primera producción de la compañía Bendita Inocencia, y lleva agotando entradas cada semana desde su estreno.