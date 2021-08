Una veintena de planes familiares para conocer pueblos de Madrid con su ocio cultural

lunes 09 de agosto de 2021 , 10:09h

Hasta mediados de septiembre, este festival de festivales organizado por Comunidad de Madrid ofrece planes para disfrutar con los más pequeños en decenas de municipios, como talleres didácticos y creativos, teatro de calle, títeres, circo contemporáneo y cine al aire libre.

Llenar la periferia de Madrid de cultura: el festival Escenas de Verano propone cinco semanas de obras de teatro, circo, películas, exposiciones y actividades didácticas que se desplegará por todos los rincones de la Comunidad, de la capital a Ajalvir, Collado Mediano o La Hiruela, pasando por El Boalo o Buitrago de Lozoya. Todas, pequeñas localidades a las que el público acudirá atraído por estos planes de ocio aptos de 0 a 100 años.

Talleres

Entre las propuestas más didácticas se incluyen la del Museo Picasso - Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, que, hasta el 14 de agosto y como en años anteriores, propone al público infantil el ciclo Eu-genios. ¡Aventuras imaginarias!, que componen cuatro talleres, cuatro viajes al universo creativo de Picasso: con ellos, las mentes más jóvenes investigarán los códigos secretos del lenguaje plástico del artista malagueño, y jugarán a transformarse en formas cubistas con sus autorretratos, y a conocer a uno de los mejores amigos que tuvo el pintor: Eugenio Arias. El barbero de Picasso será también cómplice en una fiesta de pinceles, pintura y barro.

Otra opción que tenemos es sumergirnos en la vida de un hombre de letras en otro Museo Casa Natal: el de Cervantes, ubicado en Alcalá de Henares. Allí, el domingo 8 de agosto vuelve Pingüi, un viejo conocido del lugar desde hace varios veranos, que nos deleitará con capítulos de Quixancho, una animación teatral inspirada en la más conocida de las novelas cervantinas, y acaso de todo el Siglo de Oro. Y sin salir de la ciudad complutense, los y las jóvenes de 8 a 14 años podrán, hasta el 26 de septiembre, viajar aún más atrás en el tiempo dando un garbeo por el Yacimiento arqueológico de Complutum. Ciudad romana, donde se convertirán en Arqueólogos por un día, colaborando en el desarrollo de un proceso arqueológico completo, desde la localización de un yacimiento al envío de los materiales al museo.

Artes escénicas y circo

Y como no todo va a ser ponerse manos a la obra, Escenas de Verano incluye en su oferta la opción de quedarse a este lado de la cuarta pared; bueno, es una forma de hablar, porque las que plantea son, en su mayoría, piezas al aire libre. Entre el 15 y el 28 de agosto se podrán disfrutar de El carnaval de los animales en Torrelaguna, Talamanca de Jarama, Brea de Tajo o Torres de la Alameda. Con la danza como lenguaje, este espectáculo es pura abstracción, síntesis, poesía del cuerpo. Y, precisamente eso, es lo que atrapa la atención del público infantil, mucho menos interesado que sus mayores en la literalidad de una historia. Mientras, el 6 y el 7 de agosto será posible encontrarnos, en Pezuela de las Torres y Buitrago de Lozoya respectivamente, con tres mujeres solitarias que se unen, cada una arrastrando una obsesión, en la pieza Trenzadas, en un escenario habitado de pocos objetos y dando forma a un homenaje a la sororidad, a la cooperación y al valor de la colectividad como fuerza que mueve el mundo.

También se vive una aventura por la libertad en Hǎi, la pescadora de sueños, que se representará el 27, 28 y 29 de agosto en Moraleja de Enmedio, Collado Mediano y Torrejón de la Calzada, respectivamente, se trata de un cuento indígena, que al mismo tiempo es un viaje onírico, con magia, teatro visual y de objetos. Y si se trata de integrar a las personas que son diferentes, atención a la pieza de circo Prejudice Circus, que estará en cartel el 21 y el 22 de agosto en Fresno de Torote y El Boalo respectivamente, y es una creación de Indeleble Comunidad Artística que nace del 250 aniversario de la inauguración del circo moderno, para realizar un homenaje a los freaks, a los monstruos de los circos y a todas esas personas que sufrieron el desdén del público tan solo por sus particularidades físicas.

También habrá oportunidad de reir entre el 6 y el 8 de agosto, en Villamanrique de Tajo, Valdemanco y El Molar, con A la fresca, donde tres personajes y una silla gigante salen a tomar viento provocando distintas situaciones cómicas con muy pocas palabras. Más risas: el 13 y el 14 de agosto, en Rozas de Puerto Real y Estremera, será el momento de la divertida comedia OhLIMPIADAS, que muestra a dos limpiadoras aburridas de su rutina que componen un mundo de ensoñación, absurdo y disparatado en el que su jornada laboral se retransmite como si fuese una competición olímpica, con la voz en off de Julia Luna, conocida comentarista de los mundiales de natación y de los juegos olímpicos de TVE.

Y, si se quiere viajar, por qué no acabar Con la cabeza en las nubes el 22 de agosto en Villanueva de Perales, en una pieza con la que Eugenia Manzanera celebra que lleva treinta años en esto de la farándula: algunas personas dicen que cuenta más que actúa, otras que actúa más que cuenta, otras que trae muchos trastos, otras que no son suficientes… Todas llevan razón, y no la lleva ninguna.

Por último, en el marco de Teatralia Circus, estará en cartel, en los Teatros del Canal, la compañía Cirque Entre Nous, los días 7 y 8 de agosto, con su espectáculo de circo contemporáneo y mástil chino Le Grenier (El ático), mientras que, los días 14 y 15 de agosto, le llegará su turno a Rien á dire, un homenaje al payaso de Leandre Clown.

Cine

En Escenas de Verano, la gente cinéfila más joven tendrá una oportunidad única para recuperar en pantalla grande una larga lista de éxitos recientes de taquilla, con entrada gratuita en esta ocasión y a la luz de las estrellas, pura magia de cine de verano. Entre otras películas, se podrá ver el hit Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra, con dirección de Santiago Segura y que hará parada en La Hiruela, Ajalvir, Navacerrada u Hoyo de Manzanares; la historia del perro de Uno más de la familia, de Charles Martin Smith, que se proyectará en Bustarviejo; la jungla de Jumanji, siguiente nivel, con proyecciones en Loeches o Aldea del fresno; las aventuras de SCOOBY, que se podrá disfrutar en Becerril de la Sierra o Buitrago de Lozoya; las investigaciones de Pokémon detective Pikachu, que pasará por la pantalla de Nuevo Baztán; el ingenio de Peter Rabbit, por una noche en Cercedilla o Torrejón de Velasco; o las heroicidades de Spiderman lejos de casa, que pasará la noche en Griñón o Villamantilla.