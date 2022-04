Campaña de Air France y KLM España para donar Millas a WWF y The Ocean Cleanup

lunes 25 de abril de 2022 , 08:43h

Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra mañana, Air France y KLM han lanzado en España una campaña para proponer a los socios de su tarjeta de fidelidad Flying Blue, donar sus Millas a la organización no gubernamental WWF - World Wide Fund for Nature y a la fundación The Ocean Cleanup.

La campaña se extenderá hasta el 6 de mayo próximo. Todos los socios Flying Blue que quieran donar Millas acumuladas en su tarjeta de fidelidad, lo pueden hacer a través de esta página web.

De esta manera, tanto WWF como The Ocean Cleanup podrán cambiar las Millas recibidas por billetes de avión, ahorrando presupuesto en sus desplazamientos con motivo del desempeño de sus labores de protección del medioambiente.

Además, al finalizar la campaña, Flying Blue donará a ambas organizaciones la misma cantidad de Millas dadas por sus socios. Por otro lado, los socios Flying Blue que donen sus Millas, recibirán Puntos de Experiencia XP, que cuentan para mantener o acceder a niveles superiores en el programa de fidelidad.