Irlanda celebra el Día de la Tierra con una instalación itinerante del Sistema Solar

lunes 25 de abril de 2022 , 08:39h

El 22 de abril llega a la ciudad de Derry-Londonderry ‘Our Place in Space’, un singular sendero de esculturas planetarias realizadas a escala y diseñado por el reconocido artista y autor de literatura infantil norirlandés Oliver Jeffers. Un día después de su inauguración, esta novedosa iniciativa pretende batir el Récord Guinness Mundial a la mayor concentración de personas vestidas de astronauta.

Un paseo interplanetario desde la Tierra hasta Plutón a escala 1:450 millones; éste es el punto de partida de un singular y creativo proyecto ideado por el exitoso ilustrador norirlandés Oliver Jeffers en colaboración con el astrofísico Steven Smart. La iniciativa “Our Place in Space” (Nuestro lugar en el espacio) arranca con un sendero de esculturas tridimensionales inspiradas en el espacio y el Sistema Solar, que recorrerá los increíbles paisajes ribereños, montañosos y costeros de algunas localidades de Irlanda del Norte, ayudando a explorar y descubrir más sobre nuestro planeta, disipando ciertas dudas acerca del espacio y creando también una reflexión metafísica sobre el sentido de unión y comunidad, siempre de una forma lúdica e interactiva.

El nuevo sendero de esculturas espaciales, realizadas en el singular estilo de Jeffers, se extenderá a lo largo de 10 kilómetros, comenzando el próximo 22 de abril en Bay Road Park y River Foyle, en la localidad de Derry-Londonderry, y que estará disponible hasta el 22 de mayo. La instalación viajará después a Belfast, del 11 junio al 10 de julio, y posteriormente a Cambridge para regresar después a Irlanda del Norte, concretamente al Ulster Transport Museum y al North Down Coastal Path, en la localidad de Bangor, del 17 de septiembre al 16 de octubre.

Derry-Londonderry será la ciudad inaugural y acogerá del 22 de abril al 22 de mayo una serie de programas y eventos para todo tipo de públicos y edades, que darán el pistoletazo de salida a este original proyecto de arte, ciencia y tecnología. Los visitantes podrán apuntarse a las rutas guiadas en bicicleta para conocer cada uno de los planetas que forman el sendero de esculturas, así como disfrutar de clases de yoga al amanecer en el planeta Marte (Bay Road Park), o disfrutar de un Festival de Jazz en el planeta Júpiter (muelles de Derry-Londonderry).

Los organizadores de la iniciativa aspiran además a batir el récord Guinness mundial de personas vestidas de astronauta, que actualmente está en 257. Los aspirantes a astronauta deberán reunirse en Bay Road Park el sábado 23 de abril, un día después de que se abra oficialmente el singular sendero. Para asegurarse de que los trajes espaciales cumplan con los criterios estrictos establecidos por Guinness World Records, se organizarán una serie de talleres previos a la iniciativa, proporcionando a todos los aspirantes los materiales necesarios para crear su propio disfraz.

Este proyecto también invitará a los visitantes y demás público interesado a dar un paseo por nuestro sistema solar de forma virtual a través de una aplicación de realidad aumentada al más puro estilo Jeffers y que permitirá a los usuarios descubrir más sobre el Sistema Solar, crear souvenirs cósmicos y disfrutar de otras muchas opciones lúdico-educativas. El proyecto engloba otras iniciativas como festivales de música, talleres educativos, una feria de sostenibilidad o encuentros entre Jeffers y otros profesionales como astronautas, artistas o ingenieros que aportarán una visión personal sobre cómo diseñar el futuro.

Our Place in Space es parte del proyecto UNBOXED: Creativity que se llevará a cabo entre marzo y octubre de 2022 y que está formado por 10 iniciativas creativas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Our Place in Space aspira a fomentar la creatividad entre los participantes, debatir sobre el progreso y la unidad, y mostrar al mundo la capacidad creativa e innovadora de Irlanda del Norte.

Oliver Jeffers ha sido diseñador y parte activa en el desarrollo de todo el proyecto. Este artista irlandés mundialmente conocido por sus obras de literatura infantil ha vendido más de 10 millones de cuentos en todo el mundo y ha sido traducido a más de 30 idiomas, además de conseguir decenas de premios literarios, un Bafta, un Emmy, e incluso grabar un videoclip con la famosa banda irlandesa U2. Para la puesta en marcha de este proyecto ha contado con el apoyo de un astrofísico reconocido, el profesor Stephen Smartt, así como por el artista sonoro Die Hexen y el Nerve Centre Collective, el principal centro de artes creativas de Irlanda del Norte.