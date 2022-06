La 81ª Feria del Libro de Madrid cierra con cifras similares a las de antes de la pandemia

martes 14 de junio de 2022 , 08:49h

A falta de contabilizar el total de ventas y de visitantes, las estimaciones realizadas hasta el momento parecen indicar que las cifras son similares a las de 2019, edición que se toma como referencia por haberse desarrollado en un contexto similar al actual. La novela sigue liderando las ventas al tiempo que el cómic se abre camino con paso firme.



La 81ª Feria del Libro de Madrid cerró el domingo con unas estimaciones que parecen indicar que el evento más esperado por lectores y lectoras de toda España arroja un balance muy positivo a su cierre acercándose a las cifras de 2019, año en el que se batieron todos los récords tanto de venta como de afluencia de visitantes.



Además de ver cumplidas sus expectativas con creces, se ha podido constatar una mayor diversificación en cuanto a las preferencias de los lectores y lectoras. La narrativa sigue siendo el género que encabeza las listas de los más vendidos, pero el hecho novedoso de 2022 es la apuesta firme por la edición independiente. Si bien el perfil de visitante de la Feria del Libro de Madrid no coincide al 100 % con el que visita el resto del año las librerías, los libros pertenecientes a catálogos de sellos menos conocidos han encontrado sus propios destinatarios, en clara competencia con la literatura más comercial.



Como primera aproximación a los datos definitivos, cabe confirmar que el éxito de ventas del primer fin de semana —estimado en torno a un 10 %, respecto a 2019–, se ha convertido en tendencia a lo largo de toda la Feria. No obstante, la buena marcha de las ventas se ha visto enturbiada por las condiciones meteorológicas adversas del último sábado que obligaron a cerrar antes de la hora habitual y a cancelar sesiones de firma que atraen a un gran público.



También ha sido tendencia la mayor afluencia de personas entre semana comparado con ediciones anteriores, lo cual se ha traducido en mejores ventas para los expositores cuyo fondo está dirigido a un público más exigente.



Otro hecho constatable es la relación existente entre los libros que han firmado los autores y autoras que se han dado cita en El Retiro y su reposición en las casetas de las librerías. Ambos datos han ido en paralelo.



A modo de balance, Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid, destaca tres factores que justifican el éxito de esta edición. Por un lado, que tras dos años de dificultades se haya podido recuperar cierta normalidad para que los expositores se reencuentren con el público lector. En segundo lugar, el buen funcionamiento de los nuevos espacios de firma con los que se ha conseguido descongestionar la parte central del Paseo de Coches. «El esfuerzo de la organización para atraer el público juvenil y organizar las largas colas ha dado buen resultado. Creamos cuatro espacios estratégicos para aquellas firmas que pudieran provocar más afluencia de visitantes y mantener así el recorrido de la Feria con un tránsito adecuado», afirma. Y por último, la programación enfocada a potenciar «dos objetivos que a veces no están en primera línea, como son el fomento de la lectura y la escritura en las primeras edades. Como decía Almudena Grandes, a quién se homenajeó el sábado, la lectura y la escritura son las dos caras de la misma moneda».

Las otras cifras

La 81ª Feria del Libro de Madrid ha organizado 5.881 sesiones de firma protagonizadas por 4.018 personas (2.182 autores y 1.836 autoras).

En cuanto a las actividades desarrolladas en los pabellones, cabe destacar el éxito cosechado por el Pabellón Europa —cuya programación ha incluido 67 actos—, con llenos totales prácticamente durante los 17 días de Feria. El total de participantes ha sido de 3.143 personas.

Por su parte, el Pabellón CaixaBank de Actividades Culturales ha conseguido atraer a 2.363 personas para asistir a sus 76 actos.

En cuanto al Pabellón Infantil, sus contenidos —un total de 91 actividades—, han sido muy bien recibidos por parte de la comunidad escolar en horario matinal. Los más de 30 colegios han participado en 34 actividades. Por las tardes se ha conseguido contar con la complicidad de las familias que se han mostrado muy participativas en todas las propuestas. Para ellas se ha diseñado una programación con 57 actividades.

Especialmente reseñable ha sido la colaboración con Casa Árabe, una de las novedades que aportaba la edición de la Feria del Libro de Madrid.

Mención especial merece también ‘Leer Iberoamércia Lee’, seminario para mediadores de lectura que este año se ha celebrado en el Espacio Bertelsmann, y en el que la Feria del Libro de Madrid colabora desde sus inicios en 2019. En el mismo han participado personas procedentes de 37 países. En cuanto a su seguimiento, la edición de 2022 en su formato online ha rondado las 5.000 visualizaciones en cuatro días.