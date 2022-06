Lo que más interesa a los niños en internet: Anime, Minecraft y memes de animación

Kaspersky ha lanzado recientemente la actualización de Kaspersky Safe Kids. Esta nueva versión de la aplicación ofrece a los padres una funcionalidad ampliada para iOS y más opciones para comprobar la actividad online de sus hijos.

Además de tomar medidas para proteger a los niños de contenidos inapropiados en Internet, las aplicaciones de control parental también dan a los progenitores la oportunidad de conocer los intereses y aficiones de sus hijos, lo que ayuda a establecer relaciones más estrechas con sus pequeños.

Kaspersky ha revisado datos anónimos, como las consultas de búsqueda, las aplicaciones más populares de Android y las categorías de sitios web y proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids, para explorar los intereses más populares de los niños entre enero y marzo de 2022. Estos datos pueden ayudar a los padres a comprender mejor los temas y pasiones favoritos de sus hijos.

Aplicaciones

Según las estadísticas, entre las cinco aplicaciones más populares se encuentra YouTube, líder en el tiempo de uso de los niños desde hace varios años, con un 31,6%. Le sigue TikTok y su algoritmo de recomendación con un 19%. También encabezan la lista WhatsApp (18%) y el popular juego Roblox (7,5%). El navegador Chrome cierra el top cinco (7,3%). El competidor más cercano de Roblox, Brawl Stars, perdió algo de popularidad, con un 4,8%. Curiosamente, YouTube Kids, pensada especialmente para niños, no es de las más populares, con una cuota de sólo el 2,1%.

¿Qué pasa con los intereses?

Si se observan las estadísticas de las solicitudes de los niños en Kaspersky Safe Kids, estos son sus principales intereses:

Anime

Los que más interesan a los niños son Naruto y My Hero Academia. La primera serie narra la vida de un inquieto ninja adolescente, Naruto Uzumaki, que sueña con convertirse en "El Hokage", el jefe de su aldea y el ninja más fuerte. La ficción resultó ser muy popular entre adolescentes y finalmente se emitieron 220 episodios. Su secuela, Naruto: Shippuuden, cuenta la historia de los protagonistas adultos. Terminó después del episodio número 500.

La segunda serie de animación, My Hero Academia, sigue a Izuku Midoriya, un chico que nace sin superpoderes en un mundo en el que éstos se han convertido en algo habitual, pero que sigue soñando con convertirse en un héroe.

Bloggers

Se sitúan como líderes de opinión para muchos niños y son observados e imitados, lo que ayuda a los pequeños a conocer el mundo y a encontrar amigos entre personas afines. A continuación, destacamos algunos de los más populares, según las consultas de búsqueda de los niños. Es importante señalar que casi todos los blogueros tienen también cuentas en varias redes sociales populares, por lo que pueden ser vistos en otras plataformas (Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, etc.).

Sssniperwolf – su enfoque clave son los sketches humorísticos o los retos.

Nikocado Avocado – se llama a sí mismo el "Rey de los Mukbangs". El mukbang es un estilo de vídeo en el que el bloguero come mucho delante de la cámara y charla con los espectadores.

Piper Rockelle – graba contenidos de entretenimiento, retos, y habla de su vida.

Michou – popular bloguero francés con reacciones a otros vídeos, bromas, diversos visionados conjuntos de programas y otras opciones.

Brent Rivera – bromas, experimentos o retos, historias sobre su vida, así como diferentes colaboraciones con otros bloggers.

DIY – (Do It Yourself, Hazlo Tú Mismo)

En esta popular categoría de vídeos, el autor muestra cómo elaborar un objeto con una guía paso a paso. Estos vídeos son muy populares, ya que pueden servir para iniciar una afición interesante o encontrar personas con gustos similares. Entre las búsquedas más frecuentes en la categoría de niños está 5-Minute Craft – un canal con 76,3 millones de suscriptores.

Educación

Las redes sociales y plataformas online contienen una gran variedad de contenidos educativos. Entre las consultas más populares en esta categoría están Geometry Dash –popular juego de ordenador en 2D– y Kurzgesagt – In a Nutshell –canal de YouTube que explica la ciencia y el mundo en que vivimos con divertidos e interesantes gráficos–.

Solicitudes relacionadas con los juegos

MrBeast – populares blogueros de juegos con casi 93,6 millones de suscriptores en YouTube.

Minecraft – uno de los juegos más populares en el que los niños pueden construir un mundo tridimensional. Hay una enorme comunidad de fans en torno a este juego, así como blogs populares en diversas plataformas como YouTube o Twitch.

Roblox es una plataforma multijugador online que permite a los usuarios divertirse con juegos creados por ellos mismos y por otros usuarios. Incluyen desde juegos de rol hasta simulaciones y carreras de obstáculos.

Brawls Stars – juego multijugador cuyo objetivo es avanzar en el camino de los trofeos o participar en batallas con otros jugadores.

Memes

Los "memes de animación" son la petición más popular entre los niños. Uno de los más buscados es el del gato Beluga, a quien mucha gente habrá visto al menos una vez.

Si hacemos un zoom teniendo en cuenta solo los meses de marzo a abril, los niños se interesaron por el software, el audio y el vídeo (43,6%), la comunicación por Internet (17,2%) y el comercio electrónico (16,1%). Las aplicaciones más populares en Android fueron YouTube (31,6%), TikTok (19%) y WhatsApp (18,3%). Para los programas de Windows, destacó con una gran ventaja Google Chrome (44,7%), además del navegador de Microsoft, Microsoft Edge (12,6%) y la plataforma de mensajería Discord (9,8%).

Los eventos populares, como los Oscar, siempre son tendencia. Asimismo, hubo algunos cambios en el segmento de los juegos, incluyendo la creciente popularidad de "Backrooms". En el campo de la música, el rapero surcoreano PSY acaparó toda la atención con su nueva canción 'That That', lanzada en colaboración con SUGA, estrella de BTS.