Aurélien Ducroz gana el Campeonato del Mundo de Claas 40

lunes 27 de junio de 2022 , 09:05h

Después de tres regatas y tres podios; un tercer puesto en el recorrido oceánico; y, otro tercer y primer puestos en los recorridos trazados, r y su tripulación son los ganadores del Campeonato del Mundo de Class 40 2022. Inicialmente programado desde el lunes 13 al sábado 18 de junio en La Rochelle (Francia), el campeonato tuvo que terminar antes de lo previsto debido a una orden de la prefectura por el calor extremo en Charente-Maritime.

El Campeonato Mundial de Claas 40 ya tiene ganador y es: Aurélien Ducroz (Crosscall). Una victoria que recompensa los 10 años de compromiso y pasión por las regatas oceánicas del dos veces ganador del Freeride World Tour (FRT); y, la confianza que han depositado en él sus compañeros del Crosscall Sailing Team. Para el actual campeón del Mundo de Claas 40 y embajador de Helly Hansen, ésta ha sido una experiencia extraordinaria, de la que se siente muy orgulloso. "He vivido dos títulos de Campeón del Mundo sobre esquís, éste es el primero sobre un barco. Es extraordinario -destaca Ducroz-. Navegamos bien los tres primeros días del campeonato, con tres buenas regatas siempre en el grupo de cabeza. Hemos tenido que maniobrar mucho y se nos ha dado bastante bien. Nos ha frustrado no poder hacer más, pero ahora no podemos estar más contentos con el resultado”.

Competir con una tripulación ha traído, sin duda, buenos recuerdos a Ducroz: “Me ha recordado el Tour de France à la Voile que hice en un Diam24, tres años seguidos. Recuperas los reflejos, aunque es un poco físico en estos barcos, pero ha sido muy agradable. Me gusta mucho navegar con tripulación y trabajar con Vincent (Riou) ha sido extraordinario. Navegar con alguien con tanta experiencia es una gran oportunidad y un verdadero placer. Así que le doy las gracias a él y a todos los demás (David Sineau, Eric Levet y Thomas Audren); y, por supuesto, al capitán del barco, Jonathan Chodkiewiez, con quien estoy muy contento de haber compartido este momento”.