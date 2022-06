Dani García inaugura nueva carta en la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid

lunes 27 de junio de 2022 , 09:08h

El verano ha llegado fuerte a la capital, dejando claro cuál es el plan perfecto para disfrutar de los próximos meses: terraza, de día o de noche, la mejor gastronomía y los cócteles más refrescantes. Y es aquí donde entra en juego la azotea de la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, que, con su ubicación privilegiada en pleno centro neurálgico del lujo y la gastronomía, se convierte por segundo año consecutivo en el place to be para vivir una experiencia única, donde las recetas de Dani García se complementan con las exóticas creaciones del equipo de mixología del restaurante.

De cara a esta nueva temporada estival, Dani Brasserie presenta nueva carta con propuestas más ligeras y veraniegas, que estarán disponibles tanto en la sala del restaurante como en la terraza. El chef andaluz comienza esta renovada carta desde su particular ‘Snack bar’, con elaboraciones que se ofrecen en horario ininterrumpido, como ostras al natural, croquetas de jamón ibérico, guacamole o salmón ahumado preparados en mesa, langostinos al estilo Robuchon o la última novedad: Dani’s Club Sandwich, elaborado con pollo de corral, salmón noruego, caviar Baeri y salsa holandesa.

La propuesta continúa con entrantes donde se priorizan los sabores frescos, apropiados para los meses de verano, como la tatín de tomate con helado de parmesano cacio e pepe, los espárragos jumbo pochados con crema de maíz y mascarpone lardo ibérico o la sopa “Frescor de almendra” con gamba blanca, hueva de arenque y cabello de ángel. Todos ellos se suman a referentes de la casa como el steak tartar preparado en mesa o el famoso Tomate Nitro®, indudable icono con el que Dani García obtuvo tres estrellas Michelin en 2018.

Entre los pescados, la carta de Dani Brasserie cuenta con nuevas recetas como la merluza con gazpachuelo y salteado de habitas de soja o el bogavante a la brasa con beurre blanc de palo cortado y caviar. Como no podía ser de otra manera, se mantiene la sección dedicada al atún de Barbate, donde esta auténtica joya del mar está presente en elaboraciones como el aguacate a la brasa y ventresca de atún rojo, el descargamento de atún con pimientos amarillos y las láminas de o’toro. Por su parte, la espectacular hamburguesa Rossini cuenta con nuevos compañeros en la sección más carnívora: el pichón a la brasa con cacao y endivia glaseada y el exquisito lomo de Wagyu Kobe A5.

“Para esta nueva carta veraniega, contamos con propuestas creadas exclusivamente para Four Seasons Hotel Madrid, como el Dani's Club Sandwich o el pichón con cacao, donde siempre prima la excelencia del producto e interacción entre la cocina francesa y andaluza. Buscamos el máximo disfrute tanto para el cliente cosmopolita internacional como para el cliente madrileño”, indica Ismael Paul, jefe de cocina de Dani Brasserie.

Y por último, es obligatorio terminar la visita a Dani Brasserie con su parte dulce. Entre sus propuestas, se encuentran La Isla Flotante, con salsa y sorbete de melocotón blanco, grosellas, láminas de almendra caramelizada y salsa brunoise de melocotón amarillo; Dani’s Tarta de Queso con fresas y AOVE; chocolate gianduja con helado de café Arábica; y las crêpes con griottines flambeadas en mesa.

Este verano, la experiencia Dani se convierte en la elección perfecta para cualquier momento del día, cuya gastronomía se complementa con la propuesta de mixología diseñada por el equipo creativo de Dani Brasserie. Inspirados en el arte español, la cultura, la música y la naturaleza, estos exóticos cócteles rinden homenaje a grandes artistas que han marcado la historia de nuestro país, como Sorolla, Dalí, Velázquez, Almodóvar, Sara Montiel o Gloria Fuertes.