El contenido único en redes sociales retiene a la audiencia interesada en resorts y viviendas de lujo

jueves 01 de septiembre de 2022 , 08:52h

Expertas en comunicación y redes sociales de Arum Group y Abama Resort Tenerife creen que la sobreinformación de las redes se combate conociendo bien a qué público te diriges y creando contenido capaz de sorprender y emocionar en el que todo el staff tiene mucho que aportar

Las redes sociales son hoy por hoy la mejor carta de presentación de cualquier compañía, y si hablamos de resorts y lifestyle, son simplemente imprescindibles. “Contar con un equipo de profesionales de esta especialidad en un departamento de comunicación y marketing es vital para incrementar las ventas, pero también para acercarte a tu público de manera más honesta: la escucha activa es parte del objetivo de las redes sociales”, explica Elodie Casolà, directora de Comunicación y Marketing de Arum Group, compañía que cuenta entre sus servicios la gestión de redes sociales de resorts y propiedades inmobiliarias en resorts de lujo para el mercado internacional.

Casolà dirige un equipo de expertos que trabajan para clientes como Abama Resort Tenerife, uno de los destinos más lujosos de Europa con una exclusiva oferta residencial. “El trabajo de social media no acaba cuando creas el perfil y posteas un par de veces por semana. Es imprescindible destinar un presupuesto, un equipo y un tiempo. Cada red tiene su propio lenguaje y su manera de comunicar”, señala Fátima Vila, responsable de Social Media y Marketing Digital para Arum Group,. “En Arum ni siquiera está permitido replicar el mismo post en las distintas redes. Hay que planificar y crear con tiempo artículos de valor, fotos de calidad, vídeos o papers”.

Las redes requieren la adaptación constante a nuevos formatos y hábitos de consumo y, aunque nos obsesionen los likes, no son tan importantes. Lo relevante es conocer a tu audiencia y saber cómo dirigirte a ella. “Tienes que preguntarte dónde encontrar a tu cliente, no qué contenido es popular en este momento. Quizás tendrás muchas interacciones, pero no estarás llegando a un comprador potencial de mediana edad que vive en el norte de Europa, discreto y celoso de su privacidad”, añade la experta.

La audiencia percibe a las redes sociales como muy próximas. Es imprescindible saber destacar en medio de tal cantidad de mensajes que resultan imposibles de retener. “Ya no es suficiente compartir fotos bonitas y frases poéticas. Lo importante es contar una historia, emocionar y hacerlo de la manera más fresca posible. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué te hace único? ¿Un destino familiar en la montaña? ¿Una joya en el mar donde la sostenibilidad medioambiental es esencial?”. Son preguntas que Fátima Vila invita a hacer a los profesionales del sector antes de planificar sus contenidos.

A veces trabajar con influencers que conectan con los principios de una compañía y con su público objetivo puede funcionar muy bien. Como ejemplo, Vila expone el caso de la profesora de yoga y experta en bienestar Xuan Lan y el profesional del mundo de fitness Cesc Escolà, que realizaron algunas acciones en Abama Resort Tenerife durante la pandemia, con el objetivo de promover estilos de vida saludables.

Otro gran reto al que se enfrenta el equipo de redes de un resort es el idioma. “Trabajamos con comunidades de procedencia internacional. Eso significa que hay que valorar si es mejor postear en más de una lengua o crear perfiles distintos porque son mercados diferentes. Esto último tiene sus inconvenientes, porque no podemos crear confusión cuando el usuario nos busque”. En definitiva, las variables son tantas que es imprescindible valorar y planificar bien la estrategia adecuada para cada destino o resort, algo que sin duda solo es posible a través de la formación y la experiencia, el haber trabajado con diversos clientes.

Por último, Fátima Vila anima a toda la plantilla “a tener en mente al equipo de social media” porque con ello aportaremos frescura y originalidad. “Lo que sucede ‘behind the scene’ es muy atractivo y enriquece nuestros contenidos. Puede que el chef no sea influencer, pero si nos avisa de que recibirá un atún de 300 kilos, podemos grabar esa imagen impactante. Las redes son dinámicas y la implicación del personal en estas cuestiones ‘extraoficiales’ nos aporta mucho valor”, concluye.