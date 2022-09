La camiseta clásica masculina de Abanderado que usan las mujeres

Si esta nueva temporada fashion hay un imprescindible por excelencia y que ya se ha coronado como el "must" de los looks más tendencia, esa es el TANK TOP y aunque el nombre te pueda resultar desconocido es la clásica camiseta de algodón de tirantes de toda la vida. En los últimos días, ya hemos podido ver a influencers y celebrities de todo el mundo luciendo looks con TANK TOP, así que si no quieres quedarte atrás en lo que a moda se refiere debes hacerte con uno en esta new season y Abanderado presenta el TANK TOP perfecto.

Abanderado es la marca por excelencia de ropa interior masculina y más de seis décadas avalan su experiencia en este campo. Este TANK TOP está confeccionado en algodón 100% de máxima calidad y tejido canalé 1×1, con un corte clásico y tejido suave. Además, esta camiseta ofrece la máxima comodidad y confort así como total transpirabilidad. ¿Lo mejor? Es que es una prenda unisex, perfecta tanto para él como para ella.

En los últimos días, ya hemos visto cómo las influencers tanto nacionales como internacionales ya han sacado TANK TOPS de grandes firmas de lujo, y el más aclamado hasta el momento está siendo el de Loewe. Así que... si quieres hacerte con uno el de ABANDERADO es la mejor opción, tiene un precio súper asequible para todos los bolsillos.

Por último, para combinar a la perfección el TANK TOP, opta por un look minimalista y casual. La mejor opción es llevarlo con una blazer o una biker de cuero combinado con pequeños colgantes.